Norris : "Quizá es bueno que me comparen con Hamilton"

Norris, joven y listo para la acción | Foto: McLaren F1 Team

McLaren cuenta con uno de los talentos más grandes de la joven hornada de pilotos que están pisando con fuerza para llegar a la parrilla de Fórmula 1. Lando Norris ha estado bajo el ala del equipo británico, y más concretamente el director ejecutivo de la escudería, el norteamericano Zak Brown.

Bajo su protección, Norris ha competido y ganado en la Fórmula 3 Europea la pasada temporada, demostrando que es uno de los corredores a tener en cuenta para el futuro. De hecho, ha sido comparado con uno de los mejores corredores de la historia, el británico Lewis Hamilton, que empezó precisamente en McLaren, como protegido del máximo dirigente de una de las escuderías más laureadas de la historia, Ron Dennis. Es por ello que se ha comparado ambos por las evidentes semejanzas que tienen los compatriotas dentro del automovilismo y sus carreras deportivas.

Norris no se preocupa por las comparaciones

"Me motiva un poco, pero no demasiado. Quizá es bueno seguir sus pasos hacia la Fórmula 1, ahora que es tetracampeón del mundo. Si sigo sus pasos, quizá puedo hacer lo mismo, esa es la motivación", ha afirmado el joven corredor en declaraciones que ha recogido la web Crash.net, en la que se ha mostrado poco preocupado por las comparaciones que se están haciendo de sus pasos con los de Lewis Hamilton, que son parecidos actualmente.

Centrado en su trabajo

"Voy a concentrarme sólo en mi trabajo, no en lo que dice todo el mundo. Me voy a centrar en el trabajo con el equipo, en ir conociendo a todo el mundo y con suerte, en ganar. No estoy intentando hacer lo que el resto de gente dice", concluyó Norris, que solo piensa en hacer el mejor trabajo posible para su equipo, McLaren, que se encuentra en un momento de cambios grandes, tras el cambio de proveedor de motores, de Honda a Renault.

Lando Norris es piloto reserva de McLaren, y muchos consideraron que si el asturiano Fernando Alonso hubiera tomado la decisión de marcharse del equipo en el que ha disputado las tres últimas temporadas, por su decepción con los pobres resultados que han mostrado la unidad de potencia japonesa, uno de los peores momentos de su carrera, que Norris iba a ser su sustituto. No se descarta que pueda suplir al bicampeón del mundo en alguna carrera, si tiene que faltar por alguna carrera de resistencia en la que participe.