Lowe: "Los pilotos no podían explotar el coche disponible"

Lowe, preparado | Foto: Getty Images

La de Williams fue una temporada complicada. El mejor momento de la escudería británica fue el primer podio del canadiense Lance Stroll en el Gran Premio de Azerbaijan. El joven piloto, sumado al veterano Felipe Massa, cosecharon una de las peores temporadas en mucho tiempo del equipo fundado por Frank Williams, que vio como los resultados del equipo no han sido ni mucho menos los deseados.

Esto hace que los ingenieros y todo el equipo de fábrica de Grove se hayan puesto manos a la obra para solucionar los problemas que ha tenido el monoplaza sacado a la pista la temporada pasada, con ánimos de mejora y siendo un equipo en constante evolución. El director técnico de Williams, Paddy Lowe, ha hablado y ha afirmado sobre lo que se está realizando y cómo han afrontado la temporada con pocos puntos y el podio de Bakú como mejor resultado.

Muchos fallos

"Algunos de los resultados perdidos fueron culpa de errores de conducción, fallos de operaciones y en algunos casos, de la fiabilidad. A veces los pilotos no podían explotar el coche disponible", declaró a Racer uno de los máximos responsables de todo lo que sucede en Williams. Lowe apura que la cantidad de fallos ha sido grande pero que no se ha podido, muchas veces, explotar todo lo posible el coche, y que le hubiera sobrado potencial de no ser por los abandonos, que han sido mayoría.

Incide en Stroll

"Eso es bastante obvio en el caso de Lance, o al menos para la primera mitad de temporada. Ha estado adquiriendo ritmo en su primer año en Fórmula 1, es parte del proceso, así que era inevitable el hecho de que no sumaríamos tantos puntos", afirmó el jefe técnico del equipo británico sobre su joven piloto Lance Stroll, que hizo una temporada de lo más irregular.

"Pero a pesar de ello, hemos tenido algunos grandes ejemplos del talento de Lance, como en Bakú con su podio o en Monza con su primera fila de clasificación sobre mojado. De hecho, el de Bakú es el único podio no conseguido por alguno de los tres mejores equipos de este año", ha concluido Stroll a Racer.