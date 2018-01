La renovación del Gran Premio de Monza sigue en el aire

Google Plus

La presencia del circuito italiano aún está por confirmar por la incertidumbre que hay con la 'Ley de Estabilidad'. El Autódromo de Monza renovó en 2016 con la Fórmula 1 por tres años, pero hay dudas sobre su continuidad más allá de 2019.

Angelo Sticchi Damiani, el presidente del Club del Automóvil de Italia y responsable del circuito de Monza, coloca como principal elemento para la continuidad del mítico circuito de F1, a las leyes italianas, concretamente la 'Ley de Estabilidad'. Esta Ley permitió la continuidad del circuito antes de la última renovación, debido a que el Club del Automóvil podía financiar el gran premio mediante las ganancias públicas.

"No le costamos al Estado ni un euro, y no pedimos nada excepto que no se nos pongan trabas. Para organizar el Gran Premio de Monza, también se necesitarán recursos para el trabajo de restauración, dado que este gran premio cumple 100 años en 2022", ha declarado Damiani.

Debido al centenario de la creación del circuito, Damiani ha anunciado que necesitarán una remodelación. El problema al que se enfrenta el Club del Autmóvil para garantizar la presencia del Gran Premio de Monza más allá de la temporada 2019, es la aprobación de la enmienda de la Ley de Presupuestos de 2018 en Italia, ya que sin esta aprobación, habría ciertas limitaciones.

"Si las condiciones no cambian, no podemos garantizar el futuro del Gran Premio de Monza. El Club no puede verse debilitado por una reducción en los activos de las leyes de estabilidad que nos afectan. Para el centenario de 2022, solo está claro que hay que adaptar el circuito", ha declarado Damiani para la Gazzeta dello Sport.

La crítica expuesta por Damiani no solo ha sido para la situación estatal italiana, sino que ha derivado en una queja a la situación actual de la F1 con la inversión de Liberty Media. Damiani ha confirmado que existe una "negociación complicada", causada por los altos precios que tienen que pagar tanto los promotores como los equipos de F1, "que tienen que llegar a fin de mes", añade Damiani.

"Por parte de Liberty, es porque se ha hecho una inversión escandalosa y ahora tiene que haber algo a cambio. También los equipos que tienen costes más altos y nosotros, como organizadores, que estamos estrangulados por los cánones", señaló Damiani.

El Ministro de Deportes italiano, Luca Lotti, ha afirmado que hará todo lo posible para encontrar una solución a este problema, ya que el fanatismo que hay en Italia con el campeonato de Fórmula 1 es especial, y sería una pérdida importante en el calendario.

Para finalizar, tras la reunión entre los promotores de los eventos del Mundial con Liberty Media, Damiani comprobó "que existe un sufrimiento generalizado" en el tema económico y que no es solo un problema para el circuito de Monza.