Bottas y el 2018: "Como equipo, queremos mantenernos en la parte alta de la clasificación"

Google Plus

Bottas, Abu Dabi 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images Europe

La temporada 2017 ya es historia para Valtteri Bottas. El de Mercedes no pudo ser subcampeón del mundo con un coche bastante superior al Ferrari de Sebastian Vettel. Sin embargo eso ya es agua pasada para el finés, pues únicamente está centrado en 2018. "Tengo un objetivo y todos saben qué es. He aprendido mucho en mis cinco años en Fórmula 1, especialmente en 2017, así que tengo objetivos altos y nosotros, como equipo, queremos mantenernos en la parte alta de la clasificación", apuntaba el de Mercedes en la página oficial del equipo.

Bottas incide en que un punto clave con respecto a 2017 es que ahora ha podido ver el desarrollo y creación del nuevo monoplaza desde cero, pues afirma que el año pasado ya le dieron el coche hecho, sin haber podido ver el desarrollo. "Es emocionante pilotar un monoplaza nuevo por primera vez. El equipo está trabajando muy duro en el coche y este año he podido seguir ese proceso y ver cómo ha sido porque el año pasado me uní al equipo y el coche ya estaba hecho, así que, sí, estoy deseando probar el nuevo monoplaza. Es una temporada nueva llena de oportunidades y mi objetivo es aprovecharlas", continuaba.

El de Nastola comentó también la incertidumbre de no saber qué pasará en cuanto al rendimiento de Mercedes en 2018, pues desde la fábrica alemana son todos conscientes de que muchos equipos quieren ya cogerles el guante. Aún así, se muestran con hambre de títulos, que no son pocos los que tienen.

"Siempre hay incógnitas en la Fórmula 1 y están relacionadas principalmente con el rendimiento, no tenemos ni idea de en qué posición vamos a estar. Eso es emocionante y sé que todos han dado el 100% para hacer un buen coche. Va a ser una nueva temporada y tenemos que aprovecharla al máximo, porque estoy seguro de que hay muchos equipos que están dispuestos a vencernos. Sin embargo, nuestro deseo de seguir en la parte alta es, con suerte, más grande", indicaba.

2017, año de aprendizaje y transición

El primer año de Bottas en Mercedes fue muy criticado por mucha gente pues se pensaba que no tenía el rendimiento necesario para estar en el mejor coche de la parrilla. Aún así quedó tercero en la clasificación, con tres victorias y varios podios en su haber. Nada mal teniendo en cuenta que su compañero era ni nada más ni nada menos que Lewis Hamilton, con quien ha tenido una exitosa relación profesional y personal desde el primer momento.

"Evalúo 2017 como una temporada de la que he aprendido mucho y he podido crecer mucho como piloto. El equipo me ha ayudado mucho a mejorar y a ser un piloto mejor para esta temporada. 2017 lo veo como un año de aprendizaje y, por supuesto, uno especial porque obtuve mi primera pole y mi primera victoria. Tenía grandes expectativas y, por lo tanto, esperaba un buen trabajo en equipo, pero lo que realmente superó mis expectativas fue el espíritu de equipo. Cómo todos están empujando por un único objetivo y la mentalidad ganadora del equipo", explicaba Bottas.

Bottas (pole) dejaba desprotegido el interior de la primera curva, pasándole Sebastian Vettel con facilidad en Brasil 2017 / Fuente: AFP

El finés se sincera y explica que cuando acabó el 2017, no se puso a pensar en 2018 sino que prefirió redimirse de sus errores, analizarlos y hacer que no se volvieran a repetir en el futuro.

"En realidad, no he pensado demasiado sobre 2018 durante el invierno. Tan pronto como terminó el año 2017, traté de reflexionar sobre todo lo que sucedió, sobre en qué puntos pude hacerlo mejor. Ahora, es el momento adecuado de comenzar a esperar 2018 y estar en la fábrica, viendo cómo todo comienza a juntarse, es muy especial", proseguía.

Sin embargo, Bottas también ha sabido disfrutar de las vacaciones de invierno para desconectar de la Fórmula 1, algo importante para un piloto. Seguidamente de Año Nuevo se puso a realizar trabajo físico para preparar la pretemporada.

"Pude desconectarme bien de la Fórmula 1 y relajarme. Empecé a entrenar inmediatamente después del comienzo del Año Nuevo. He estado entrenando duro y estoy ansioso por volver a empezar",

"Hoy en día las temporadas son muy largas y nos enfocamos en el trabajo todo el tiempo. Nos ponen mucha presión como pilotos, como todos los miembros del equipo, así que siempre será importante tener ese tiempo en el que puedas hacer otras cosas y cargar las pilas para la próxima temporada", expresaba para finalizar el finlandés.