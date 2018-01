En Sauber temen el inminente techo presupuestario

Google Plus

Frederic Vasseur, Malasia 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images AsiaPac

Liberty Media está llevando a cabo numerosas reformas dentro del mundo del motor. Especialmente en la categoría reina de las cuatro ruedas, la Fórmula 1, pues son los dueños del Gran Circo. Una propuesta que pusieron sobre la mesa fue la posibilidad de crear un techo de gasto para los equipos, permitiendo así favorecer a equipos más pequeños con la finalidad de aumentar el espectáculo, cosa que hace muchos años no se ve.

Por ello, en Sauber se sienten algo alarmados por dicha medida. Ha sido el jefe de equipo, Frédéric Vasseur, quien ha dado su opinión al respecto, haciendo mella en que puede pintar muy bonita la teoría, pero que quizá luego la práctica sería otro mundo.

“Si tenemos el mismo dinero que los mejores equipos, cerraremos las diferencias”, relataba el francés hacia motorsport.com . “Pero no sé si debemos hacer eso mediante regulaciones, como con algunas partes más estándar. Entonces los equipos grandes podrán gastar lo mismo que ahora, pero sólo para ganancias marginales”.

“Podríamos aplicar el monitoreo financiero, pero estoy un poco asustado con eso. Sobre el papel podría funcionar, pero luego hay que ver cómo podemos controlarlo durante la temporada para evitar estar en una situación en la que tenemos noticias de que Ferrari o Mercedes gastan 10 euros más de los permitidos”, apuntaba.

Vasseur además ha pensado en las consecuencias de dicha medida y sus efectos sobre los aficionados, además de poner como ejemplo de que un límite de dinero puede solo perjudicar a los tres equipos más grandes en vez de favorecer a los más pequeños.

“Una situación así, para el programa y la imagen de la F1 sería el peor de los casos. Para los fans el lado malo de la F1 es que se está convirtiendo en una cuestión de presupuestos, sólo estaríamos hablando de eso y sería una pesadilla”.

“Si quieren situar el límite de costes en 150 millones de dólares, entonces no afectará a foce India, no nos afectará y no lo hará a la mayoría de equipos. Si excluyes a los pilotos y el marketing, ese límite será solo para los tres mejores equipos”, proseguía.

Por ello el francés cree que lo idóneo sería crear un sistema que permita ver en cada carrera a pilotos distintos de los Mercedes, Ferrari y Red Bull batallar por la victoria o el podio. “La mejor manera sería hacerlo a través de la regulación: limitar el presupuesto necesario para que funcione. Mercedes siempre podrá gastar mucho más que nosotros, lo cual está bien. Pero al menos hay que dar la oportunidad a los pequeños equipos para que estén en condiciones de luchar por el podio. Si queremos ver avances en las carreras, tendríamos que poder tener a Ocon o Pérez luchando por el podio en cada gran premio si hacen un buen trabajo”, indicaba.

“En este momento tienes delante de todos a dos Mercedes, dos Ferrari y dos Red Bull, y eso es un poco aburrido”.

Vasseur apoya a Liberty Media

La inversión de los nuevos jefes de la Fórmula 1 ha hecho que los ingresos de por los derechos comerciales se vean disminuidos, pero Vasseur cree que si esas ganancias se reducen a corto plazo para poder crecer a largo plazo, es una buena idea.

“Por un lado creo que las cosas están avanzando en una buen dirección, probablemente estamos ahora más cerca de los aficionados, y esa parte del negocio se está moviendo en la buena dirección”.

“Las regulaciones del motor serán mucho más una cuestión para los proveedores, mientras que mi preocupación como cliente es que tenemos que mantener los costes del motor en un término razonable, y también que se cierre la diferencia en la parrilla entre los proveedores, porque de lo contrario estás matando la emoción de las carreras”, expresó para finalizar.