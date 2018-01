Kubica, a trabajar en 2018

Kubica no tiene que rendirse | Foto: Getty Images

Robert Kubica ha sido a la vez una de las grandes sorpresas y decepciones de este invierno en la Fórmula 1. El piloto polaco partía como favorito para ser el piloto titular de Williams para la próxima temporada, en sustitución del veterano Felipe Massa, que se retiró en el último Gran Premio de los Emiratos Árabes, disputado en el circuito de Abu Dhabi. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Kubica. La escudería británica prefirió apostar por los millones del desconocido piloto ruso Sergey Sorotkin, dejando a Kubica como única opción ser piloto de reserva para el equipo, uno de los más laureados de la historia del Gran Circo. Además, el jefe técnico del equipo, Paddy Lowe, ha dejado claro que, si el polaco, uno de los más talentosos de toda la parrilla, quiere volver a la acción, tendrá que ganárselo a lo largo de la temporada 2018.

Halagos para Kubica

"Creo que Robert ha estado en un viaje para reencontrar su camino de regreso a la Fórmula 1 por el trauma que tuvo tras su accidente", expresó uno de los máximos responsables del equipo Williams tras la recuperación del expiloto de BMW Sauber y Renault tras un grave accidente sucedido mientras competía en los ralis.

"Y todo el mérito es suyo, se requiere un compromiso muy grande, mucha valentía y dedicación para ese objetivo. Y él está en ese camino, y este año en nuestro equipo y con un motor en desarrollo ese viaje continua”.

Trabajo duro para el polaco

“En última instancia no siempre se trata de lo que falta. Es un mercado muy competitivo el de conseguir un asiento de carrera. Hay muchos pilotos con mucho talento, más que coches”, expresó el jefe técnico de Williams, en declaraciones a Motorsport.com sobre lo que sucedió para que el piloto de Polonia no sea compañero de Lance Stroll.

“Y Robert no lo quería de otra manera. Tiene que ganarse el derecho al asiento de carreras, independientemente de los coches disponibles para 2019”, según confirmó el ingeniero a la web. Kubica tiene que volver a ofrecer el rendimiento que encandiló a todo el mundo en su primera etapa en la Fórmula 1, y que tiene que coger ritmo y experiencia dentro de un monoplaza.

"Escogimos a Sergey por toda la gama de su actuación, contra muchos pilotos, no solo Robert. Era el claro favorito".

Funciones de Kubica en Williams

"Lo importante aquí es que Robert será un miembro contribuyente del equipo técnico, no un hombre que esté sentado ahí esperando en el banquillo”, manifestó Paddy Lowe, que ha mostrado tener plena confianza en el trabajo y habilidades del corredor, una de las joyas del mercado que había en los momentos en los que terminó la temporada 2017.

“Le vamos a dar tiempo en el coche y pasará tiempo también en el simulador, y lo importante es que pueda ayudarnos a desarrollar el coche y apoyar plenamente a los pilotos durante las carreras. Estaría a punto, estamos seguros de eso. De lo contrario no sería nuestro piloto reserva, no va a salir a competir por competir, no lo creemos. Y no sólo competente, sino que es capaz de desempeñarse bien en una carrera y ser competitivo", concluyó el británico.