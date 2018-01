Alonso: "Las cosas nuevas suponen un reto"

Google Plus

Alonso, preparado para nuevos retos | Foto: Getty Images

Fernando Alonso se ha convertido en un piloto multidisciplinar. El piloto asturiano no quiere centrarse solo en la Fórmula 1, y en estos momentos se encuentra preparando una de las carreras de resistencia más duras del mundo, las 24 Horas de Daytona. El asturiano tiene claro, después de competir en las 500 Millas de Indianápolis, donde hizo un gran papel con McLaren y el equipo Andretti, que hacer cuantas más carreras es mejor, y que es más completo que hace unos años, cuando se limitaba solo al Gran Circo, donde es considerado como uno de los mejores de la historia por todos los miembros del paddock, ya sean compañeros de equipo, de parrilla, periodistas o jefes de equipo. La opinión es unánime: Alonso es uno de los mejores, y se merece un tercer Campeonato del Mundo.

Variedad de técnicas

"La mayoría de técnicas de pilotaje son las mismas en muchos de los coches en los que te subes, pero hay estilos de conducción específicos para coches diferentes, esa es la dificultad cuando pasas de coche a coche en poco tiempo", afirmó el de Oviedo sobre las diferentes técnicas de conducción que se asumen cada vez que se cambia de monoplaza.

"Creo que si pasa mucho tiempo entre un coche y otro, puedes adaptarte un poco y pensar, pero si cambias de coche cada semana, te sientes confuso las primeras dos vueltas", ha admitido el corredor español, que se ha mostrado en un buen rendimiento en las pruebas para la carrera norteamericana, la primera de la temporada para él.

Contento con hacer cosas nuevas

"Las cosas nuevas suponen un reto y son probablemente lo que más disfruta un piloto como yo, que lleva muchos años en una sola categoría. Cuando te subes a otro coche en otra competición, todas estas cosas te llevan de vuelta a tu punto de comienzo en F1 y vuelves a ser un debutante, es una sensación buena".

Sobre competir en Daytona, afirmó: "Estoy listo para las 24 horas. Compartimos la posición del asiento y la del volante mis compañeros y yo. No se ajusta a cada uno de los pilotos, así que necesitamos adaptarnos a eso. Principalmente las carreras en F1 son rápidas, necesitas darlo todo, sobre todo al inicio para adelantar, tras eso tienes que concentrarte en la primera curva y después, gestionar más o menos la estrategia".

Le Mans en el horizonte

"Es algo que me gustaría hacer, me gustaría competir en las mejores carreras del mundo y Le Mans es una de ellas. Si ese día será este año o no aún se tiene que hablar, pero quizás sí", manifestó Alonso sobre sobre competir en las 24 Horas de Le Mans, la mayor y más dura carrera de resistencia del mundo, y de lo poco que le queda por probar al español.

Sobre la NASCAR: "Justo ahora parece bastante lejano. La técnica de pilotaje y la experiencia que todos estos chicos tienen...es difícil para mí llegar a ese nivel. No lo sabré hasta que no lo pruebe, así que me gustaría un día probar un coche y tras eso, pilotarlo, entonces sabré lo que se puede disfrutar de esas carreras", cerró Alonso.