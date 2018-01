Alonso: "Sería feliz con cualquier color, pero McLaren y naranja es parte de nuestro ADN"

Foto: McLaren Honda

El asturiano Fernando Alonso prefiere el color naranja IndyCar como favorito para el McLaren de este año. Tras su participación en las famosas 500 Millas de Indianápolis con el equipo McLaren Honda Andretti, donde tuvo el infortunio de retirarse por un fallo de motor tras rodar en los puestos de vanguardia y liderar 27 vueltas de la carrera, ha declarado que prefiere que el MCL33 sea de color naranja. Además, estas declaraciones vienen después de saber que McLaren ha superado satisfactoriamente los ‘crash test’ de la FIA.

“Sería feliz con cualquier color, pero McLaren y naranja es parte de nuestro ADN, así que estaría bien si lo vemos de color naranja, como en el IndyCar”, afirmó Alonso antes de su debut en su primera carrera de resistencia.

Sobre su experiencia el año pasado en la IndyCar, habló de que le gustaría volver a repetirlo ya que lo consideró como “una experiencia fantástica”, aunque finalmente se quedó con un amargo sabor de boca por esa rotura de motor.

Este año será complicado para el asturiano ya que tiene pendiente compromisos en otras categorías diferentes a la Fórmula 1. En enero tiene su bautizo en la resistencia con las 24 horas de Daytona, y en junio las 24 horas de Le Mans. Además, las 500 Millas de Indianápolis ya ha declarado que este año no será posible ya que coincide con el Gran Premio de Mónaco, cosa que no pasa con la cita en el circuito de la Sarthe.

En cambio, para finalizar, el piloto asturiano no descarta su participación en el óvalo para 2019: “En 2018 no será posible porque estaré en Mónaco, pero una vez que no esté en Fórmula 1 me gustaría intentarlo de nuevo para disfrutar de nuevo de ese momento especial. Si será en 2019, no lo sé, pero me esforzaré para volver”.