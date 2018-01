'FORCE Formula One', candidato a ser el nuevo nombre de Force India

Google Plus

El equipo de Fórmula 1, Force India, ha confirmado su intención de cambiar de nombre de cara a las próximas temporadas. Según el dueño del equipo, Vijay Mallya, esto podría atraer "más medios internacionales".

Force India tiene en mente cambiar a partir de esta temporada el nombre de su escudería. Desde su debut en 2008, el equipo hindú mantuvo en sus monoplazas los colores de la bandera hindú hasta la temporada 2017, que pasó a utilizar el color rosa. Ahora, el dueño de Sahara Force India, Vijay Mallya, quiere cambiar el nombre de la escudería, que pasaría a llamarse: "FORCE Formula One Team".

Este nombre parece ser el destinado a sustituir el nombre de Force India de ahora en adelante, tras varios nombres sobre la mesa. Según Vijay Mallya: "Hay una sensación creciente de que quizás desde que somos un equipo mucho más mejorado en términos de rendimiento, estamos atrayendo a más sponsors internacionales", por lo que sería una de las razones del cambio de nombre.

Esta decisión de cambiar el nombre, es una idea barajada desde junio del pasado año, cuando el fundador hindú afirmó que "tristemente, había menos sponsors indios", y esta será una manera de abrir aún más la puerta de cara al futuro a un mercado internacional. Además, aseguró que en la India ya no había interés por invertir en Fórmula 1.

En un primer momento, los nombres que había sobre la mesa fueron descartados para evitar conflictos que pudieran generar, como era el caso de 'Force One', que podría generar conflictos con la FOM y Liberty Media, así como el nombre de 'Formula One Racing & Creative Engineering'. Este fue el que más gustó pero también tendría conflictos con los mismos por usar las palabras 'Formula One Racing'.

De esta forma, el camino se ha allanado para que el favorito entre los nombres expuestos acabe siendo 'FORCE Formula One Team', y ya se ha registrado en la 'Companies House', agencia gobierno del Reino Unido donde aparecen registrados los nombres de las empresas. El nombre de FORCE estaría formado por las siglas de la nomenclatura que más gustó al equipo en primer momento, 'Formula One Racing & Creatives Engineering'.

A pesar de que no sea definitivo, todo parece indicar que este sea el nombre que portará a partir de ahora la empresa de Silverstone. La intención primordial, según el jefe de operaciones del equipo, Otmar Szafnauer, es la de presentar el nombre definitivo el próximo 25 de febrero en Barcelona, fecha en la que se presentará el monoplaza para la temporada 2018 de Fórmula 1.