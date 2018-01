Vasseur es optimista para 2018: "Creo que podemos recuperar esa diferencia"

Wehrlein y Ericsson, Brasil 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images South America

Frédéric Vasseur es todo un ejemplo de esfuerzo y disciplina, lo que le ha valido para ser el candidato nº 1 en Sauber como aspirante a Jefe de Equipo. Desde el primer día mostró un gran ambiente de trabajo y determinación, algo que se vio en cómo el francés dijo “no” a Honda.

"Me uní el 17 de julio a las nueve de la mañana, y la reunión fue a las 10", declaraba Vasseur para motorsport.com "Para mí era importante. Nunca es fácil cambiar el proveedor de motores, pero Honda no estaba en su mejor forma. Además, probablemente lo más importante para mí, fue que estábamos unidos a McLaren en el tema de la caja de cambios sin ningún tipo de recursos internos para nosotros poder fabricar la nuestra", apuntaba.

"Estaba convencido, ya que tenía algunos contactos en McLaren, de que harían todo lo posible para romper (ese acuerdo). No podía correr ese riesgo. Imaginen si hoy tuviera que pedir la caja de cambios a McLaren. Sería una pesadilla absoluta. Nosotros no podíamos posponer la decisión porque ya estábamos trabajando en el monoplaza de 2018", proseguía.

Un adiós agridulce a Renault

Frédéric Vasseur se unía a Sauber debido a diferencias con respecto a Cyril Abiteboul, director general de la marca del rombo en relación a qué estrategia debía seguir el equipo; por lo que Vasseur decidió dejar la escudería, partiendo así hacia Sauber en busca de nuevos retos.

Vasseur con Renault, Alemania 2016 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images Europe

“He pasado los últimos 27 años de mi vida en los circuitos y uno quiere tener éxito. No quieres acabar así. Pero esto no tiene nada que ver con una venganza o algo así. Siempre busqué un proyecto en Fórmula 1 y creo que este es perfecto para mí. No quiero decir que lo de Renault no fuese bueno, pero tuve algunos problemas para adaptarme al sistema, así que era mucho mejor irme y buscar otros proyectos en la vida. Así que paré porque estaba buscando otros proyectos en mi vida", indicaba.

Vasseur deja claro que tuvo buenas sensaciones con los suizos desde el principio de las negociaciones y que los objetivos de éstos coincidían de pleno con los de él.

"Luego comenzaron las conversaciones con Sauber. El proyecto era más apropiado a las expectativas que tenía al comienzo de mi carrera".

Cambios y progresos

Vasseur ha sido como un huracán en Sauber desde que llegó. Pero un huracán en el buen sentido, pues ha originado que Alfa-Romeo sea el patrocinador principal del equipo, así como suministrador de equipo técnico y de sobre todo, dinero; tema importante para los de Hinwiil hoy día. Sin embargo, en Sauber no quieren ser el segundo equipo de la escudería de Maranello, aún teniendo los motores italianos ya por fin actualizados.

"Como nos denominen no importa. Simplemente tenemos que crear algo con ellos [Ferrari], basado en un enfoque común y un acuerdo mutuo. Necesitamos tener una relación cercana, pero no quiero comprar el coche de Ferrari porque quiero mantener nuestro propio desarrollo y conocimiento. No queremos hacer eso, porque estaríamos exactamente en la misma posición que con la caja de cambios [McLaren-Honda] y yo quiero evitar ese tipo de decisiones", relataba.

Wehrlein, Singapur 2017 / Fuente: Clive Mason/Getty Images AsiaPac

En relación a la temporada pasada, Vasseur es firme y comenta que su principal misión era la de reducir la distancia con los coches de arriba, algo que consiguió ligeramente. "Estábamos lejos de los equipos que están por delante, a pesar de que recortamos las diferencias en las últimas carreras. Mi primer objetivo fue reducir ese hueco porque teníamos que recuperar el ritmo de carrera. Tenemos que ser capaces de plantarles cara. Creo que podemos recuperar esa diferencia".

Con vistas al 2018, el tener un motor Ferrari nuevo y actualizado, no una versión de años anteriores será clave en las aspiraciones de los suizos para mejorar, cosa que Vasseur tiene constancia. Sin embargo el francés no sabe cuánto de mejora podrá tener.

"Después es difícil saber si lucharemos por el octavo, noveno o décimo. Será difícil, pero también dependerá de los otros equipos y de su desarrollo. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El mayor problema hasta ahora no fue el motor, porque teníamos una desventaja de apenas un par de décimas. Si se compara con los otros equipos, el mayor problema estuvo en el chasis, y tenemos que enfocarnos en eso y trabajar como locos en la aerodinámica. Al menos ya no tenemos que preocuparnos por el motor", mencionó.

Force India como ejemplo

Vasseur no cree que con un equipo pequeño como es Sauber pueda plantar cara a los todopoderosos Mercedes o Ferrari, pero se fija en Force India y en cómo los de Northamptonshire han ido de menos a más en las últimas cuatro temporadas.

"Force India es un buen modelo. Están trabajando con Mercedes y nosotros con Ferrari. Es un buen ejemplo de lo que podríamos lograr y lo que podría ser el proyecto".

Por ende, el de Sauber recuerda que el camino de Force India no ha sido fácil, pues la constancia y el esfuerzo han sido los determinantes del éxito actual.

"A Force India le llevó tiempo poder conseguirlo. Hay que recordar que en el pasado, cuando eran Spyker, estaban luchando por estar entre los 10 primeros. Creo que tenían un proyecto a largo plazo serio, año a año avanzaron y ahora son bastantes consistentes. Creo que tenemos que plantear las cosas de la misma manera. Tenemos que ser pacientes. Es un proyecto de tres a cinco años. No es que vayamos a firmar un ingeniero de Ferrari o Mercedes y la semana próxima el coche será mucho mejor", indicaba.

Para finalizar, el de Draveil comentó la importancia de tener un presupuesto competitivo para poder luchar con los grandes, cosa que Liberty planea introducir pero que a Vasseur no convence del todo.

"Desde fuera a veces no es fácil de entender y puedes tener la sensación de que se puede comprar el rendimiento. Sin el presupuesto no pelearás con Mercedes, pero necesitas un proyecto a largo plazo, saber donde tiene que ir y cómo tiene que hacerlo", finalizaba.