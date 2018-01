Montoya: "Alonso tiene la capacidd de ganar la Triple Corona"

Montoya confía en la actuación de Alonso | Foto: Getty Images

Una de las noticias más constantes e insistentes es la lucha de Fernando Alonso. El asturiano no es de los pilotos que se limitan a una sola competición, en este caso la Fórmula 1, y está demostrando que es uno de los corredores más completos de la actualidad, y de la historia. El bicampeón del mundo se ha convertido en el objetivo de muchas escuderías, y de muchos pilotos, que quieren competir contra él en la pista, e incluso ganarle. Este es el caso de uno de sus viejos rivales, el colombiano Juan Pablo Montoya, que es uno de los pilotos más veteranos y con más experiencia de todos los tiempos, ya que prácticamente ha competido en todas las competiciones que han compuesto el deporte del automovilismo, y ha contado con numerosos éxitos en todas ellas.

Montoya, confiado de la Triple Corona

"Capacidad para lograrlo la tiene, eso seguro. Pero no es una empresa fácil. La verdad es que estoy más cerca que él", expresó el piloto colombiano para 'Marca' sobre la posibilidad de que Fernando Alonso pudiese alzarse con la Triple Corona, que es ganar en Fórmula 1, en las 500 Millas de Indianápolis y en las 24 Horas de Le Mans, la carrera de resistencia más famosa y dura de todo el mundo del motor, y que todo el mundo quiere correr.

"Sobre correr en Le Mans... no sé, habrá que estar atentos a ver qué pasa con la reglamentación de Le Mans y de si hay alguna posibilidad de que el equipo Penske pueda estar allí en el futuro. Públicamente no lo han dicho y a mí no me lo han comentado, pero yo espero que pueda ser. Si se abriera alguna otra posibilidad, que hasta ahora no ha sucedido... creo que sería bastante divertido intentarlo. Espero luchar con él en el futuro por este objetivo", ha confesado Montoya al periódico español.

Montoya ve a Alonso bien para Daytona

"Tiene posibilidades de ganar porque está en un buen equipo y con un buen coche", ha confesado el corredor colombiano, que se ha convertido en uno de los mejores. Montoya es uno de los pilotos más experimentados en Estados Unidos, ya que ha competido desde hace mucho tiempo en las categorías que corresponden al país norteamericano.

"Aquí hemos hablado menos. Nos vimos en los tests oficiales, pero no necesita mucho de mí ahora. La experiencia de Indianápolis le sirve ya para conocer cómo se hacen las cosas en Estados Unidos. Aquí lo tendrá todo más fácil", expresó Juan Pablo Montoya sobre su relación con el primer campeón del mundo de Fórmula 1 de la historia español.

Sobre la carrera de Daytona, Montoya ha afirmado: "Es una carrera muy interesante. En cierto modo se parece a Le Mans, pero tiene una cosa que la vuelve mucho más complicada para los que van delante, porque cualquier coche se puede recuperar incluso aunque haya perdido varias vueltas. Sólo hace falta un safety car y lo tienes ahí otra vez. Por eso es difícil de gestionar para los de cabeza".

Optimista con McLaren y Liberty Media

"Debería ir mucho mejor de lo que lo hacían hasta ahora, aunque es cierto que al final ya estaban empezando a funcionar bastante bien con Honda", expresó el ex-piloto de McLaren, que corrió con la escudería británica durante una temporada y media, cuando competían con motor Mercedes y eran el equipo más potente de la parrilla.

Sobre los nuevos dueños de la Fórmula 1: Para mí las carreras de Fórmula 1 nunca han sido las más emocionantes a nivel de competencia, ni las más peleadas. Las carreras americanas se conciben como un espectáculo, más que un deporte. Los aficionados son lo más importante y todo se hace para ellos. En Europa hay mucha gente tradicional, que dirá que esto no va a funcionar y seguramente Liberty se encontrará con esto. A ver cómo lo resuelven".