Hugo López: "Sólo el que ha vivido en La Masía comprende lo que conlleva"

Ilusión y perseverancia son ingredientes necesarios para alcanzar metas. La meta de Hugo López está en ser un jugador importante en el fútbol profesional. Con tan sólo 23 años, este futbolista asturiano ha emigrado al país vecino para abrirse camino en el mundo del balompié tras su paso por La Masia y los filiales de U.D. Atlmería y Sporting de Gijón. Actualmente, Hugo López milita en las filas del líder de la Liga Orangina, el Atlético de Portugal. Un club histórico que sueña con el ascenso a la Liga Sagres. El extremo diestro, que muy amablemente atendió en exclusiva a Radio VAVEL, habló sobre su adaptación al Atlético, a la ciudad de Lisboa y repasó su carrera deportiva entre otras cosas:

Pregunta: Resúmenos un poco tu andadura en el mundo del fútbol para aquel que no te conozca.

Respuesta: Con 12 años marché para Barcelona donde estuve 6 años, hasta juveniles, donde coincidí con muchos jugadores que están actualmente en el primer equipo como Cesc, Piqué, Jeffren, Bojan….En Barcelona estuve muy contento, tanto a nivel de entrenadores como la vida en general. Con 18 años firmé por el Almería B, donde estuve un año combinando los partidos con el filial con los entrenamientos del primer equipo, donde estuve a las órdenes del actual entrenador del Valencia; Unai Emery.

El año siguiente estuve cedido en el Sporting B, del grupo I de la 2ª B, y al cabo del año volví al Almería B, donde estuve entrenado también con el primer equipo, con Hugo Sánchez. Al año siguiente estuve en el Noja, que pertenece a mis representantes, ya que tenía en mente marchar fuera de España y quería jugarlo todo para dar el salto fuera de España.

P: En cuanto a Barcelona, ¿cómo se vive en La Masía?

R: Se vive muy bien, desde la distancia lo añoro. Es un ambiente de 24 horas de futbol. Si te gusta el fútbol es un ambiente que te gusta mucho, porque estás viviendo un ambiente muy futbolístico.

P: Supongo que en La Masía se transmite una filosofía muy estricta en cuanto a los valores del FCB…

R: Desde luego, lo aprendes desde pequeño, Solamente el que ha vivido en la masía comprende lo que conlleva, en cuanto a valores futbolísticos como humanos. El problema en la masía venía cuando tú no eras buena persona. Entonces tenías problemas y tenías que cumplir con castigos.

P: Pese a tener tan claro el jugar en el extranjero, ¿te ha costado trabajo cambiar España por Portugal?

R: No, la verdad es que no. Después de tres años estando en filiales, entrenando con equipos de primera división, lo único que quería era disfrutar de un equipo profesional en el que ya se me juzgase por lo que era, no por lo que quería llegar a ser. Buscaba también un equipo con una afición, un estadio, repercusión mediática y eso lo he encontrado en el Atlético, al estar en la capital de Portugal.

P: El Atlético es un club histórico, que incluso ha sido dos veces subcampeón de la Copa de Portugal, pero que llevaba bastante tiempo sin disputar las principales ligas. ¿Qué objetivo se marca el equipo?

R: Es cierto que el equipo ha estado bastantes años fuera de las ligas profesionales, todos sabemos que el Atlético es un club histórico, pero del pueblo, lo mantienen sus fans, no tiene grandes inyecciones de dinero. Entonces el objetivo no puede ser otro que la permanencia, pero claro sin dejar de aspirar a nada, actualmente somos líderes de la segunda división de Portugal y estamos con unas ganas de hacer lo máximo posible.

P: ¿Cómo es el ambiente dentro del club?

R: Excepcional, me atrevería a decir que en contadas ocasiones he tenido un vestuario tan bueno como este. Yo soy de fuera, como otros compañeros, y la integración ha sido muy buena, máximas facilidades para todo, la gente es muy simpática y muy amable. La verdad es que estoy muy contento.

P: ¿Con equipo compararías o asemejarías al Atlético en España?

R: Yo siempre hago una comparación, que es el Cádiz, que además tiene sus mismos colores. Es un equipo con mucha afición, que todos lo quieren, que ha pasado por todas las divisiones, que sufre buenos y malos momentos.

P: Todo ello pese a estar en una ciudad tan grande como Lisboa y con equipos tan importantes como los que hay…

R: Nuestro máximo rival es el Belenenses y convivimos con el Sporting y el Benfica, que realmente juegan otra liga. Son dos grandes equipos y compiten en Europa. El Atlético busca ser el tercer equipo de Lisboa.

P: ¿Es una ciudad dónde se respira ambiente de fútbol?

R: Fíjate que hay dos periódicos que lee todo el mundo, “A Bola” y “Record” y el 80% de las páginas están dedicadas a los equipos de Lisboa.

P: En cuanto a ti, estas siendo un jugador importante, están contando contigo, ¿cuál es tu objetivo personal?

R: Llevamos tres partidos de liga y tres de copas. Aquí en Portugal es diferente y se juega la Bwin Cup entre los equipos de primera y de segunda y la Taça, que es como la Copa del rey de España. De momento he jugado todos los partidos y todos de titular. Estoy encantado. Quiero jugar el máximo número de partidos posibles, jugar bien y subir a la primera división.

P: Sobre tu adaptación al equipo ya nos has comentado pero, ¿tu adaptación a la ciudad como está siendo?

R: Bastante bien, aunque sea un país diferente, son prácticamente las mismas costumbres. Yo vivo en Cascais, a 20 minutos de Lisboa. Es un pueblo costero, tranquilo y la verdad que fenomenal, esto es un paraíso.

P: ¿Hasta ahora qué jugador de la liga Orangina te ha sorprendido por su calidad?

R: La verdad es que la liga Orangina es muy es difícil, en el sentido de que casi todos los equipos tienen un nivel parecido y en Portugal es muy común que haya mucho jugadores cedidos de la primera división. En nuestro equipo hay 8 o 9 que son de una calidad excepcional. Diría alguno de mi equipo Coelho, Marcelo, Nani, Ailton son jugadores de grandísima calidad.

P: Coméntanos, cuál ha sido tu mejor momento en el mundo del futbol.

R: Yo creo que cuando me dijeron que tenía que marchar a Barcelona. Los tres días que pase viendo las instalaciones y viviendo la historia del Barça.

P: Habrás estado al tanto, ¿qué opinas de la huelga que hizo que no se disputara la primera jornada de liga en España?

R: Era necesario. La situación del futbol en España es insostenible. No es normal que se vea corriente que los jugadores jueguen y no cobren. Igual que en cualquier trabajo no se ve normal que pasen los meses y que no se cobre. Esto es lo que pasa en España y se debe subsanar. En segunda b, no es normal que el 90% de los equipos deban dinero, en segunda otro tanto e incluso en primera división que haya clubes que no paguen. Se tiene que hacer algo para que los equipos paguen lo que le deben a los jugadores.

P: ¿En Portugal la situación es parecida?

R: Aquí está un poco mejor, porque se cobra menos que en España y los clubes pueden afrontar el pago de las fichas. Lo que gana aquí un jugador en segunda división es mucho menos que en España, eso es un alivio para los clubes.

P: Esta semana ha empezado la Champions, ¿Le das esperanza al Benfica y al Porto de llegar lejos o su nivel es diferente a Barcelona, Manchester, Chelsea, Madrid…?

R: La Verdad es que lo estamos comparando con los mejores equipos del mundo. Pero por ejemplo, el Porto es el actual campeón de la Europa League y la pretemporada del Benfica has sido excepcional, incluyendo la previa de la Champions ha sido excepcional. Creo que el Benfica pasará la fase de grupos. El porto no tendrá problemas en hacerlo y puede aspirar a algo grande en esta Champions.

P: Una pena la marcha de Falcao y del técnico, ¿verdad?

R: Si, bueno, es normal cuando un equipo consigue grandes cosas los jugadores se revalorizan, es una máxima del fútbol, el bien del equipo es el bien del jugador.

P: Eres centrocampista, ¿cuál es la posición en la que te gusta jugar más?

R: Yo normalmente juego de extremo, en la banda, puedo jugar en ambas bandas porque tengo buen golpeo con ambas piernas. También he jugado en el Barça de delantero o de mediapunta. La verdad es que en cualquiera de las cuatro posiciones de ataque me desenvuelvo bastante bien.

P: Eso es algo muy positivo que en el futbol moderno está muy demandado.

R: Es importante, lo he adquirido a lo largo de los años. En el Barça he cambiado mucho de posición y he adquirido los movimientos y la forma de jugar en cada una de las posiciones. Pero donde más cómodo me siento es en banda y en la banda izquierda.

Entrevista realizada por José Martía García Nolé y José Antonio Vega para el programa The Best Football, que se emite todos los viernes de 16 a 18 de la tarde en Radio VAVEL.

Puedes escuchar este audio aquí:

Ir a descargar