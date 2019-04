Gary Speed, la sonrisa del fútbol británico

El rojo de Gales se tiñó ayer de negro cuando la Federación Galesa de Fútbol comunicó el inesperado fallecimiento de su seleccionador, Gary Speed. El corazón de la leyenda de los dragones se paró en la madrugada del domingo en el garaje de su casa de Huntington (Chester, Inglaterra) lugar donde Speed apareció ahorcado tras, supuestamente, suicidarse y en donde compartía su vida con su mujer y sus dos hijos. Un futbolista que jugó y lideró a su selección y a los cinco equipos que defendió a lo largo de su dilatada carrera. Un capitán de capitanes que compartió vestuario con las últimas tres grandes leyendas galesas: Ian Rush, Mark Hughes y Ryan Giggs.

Hacía apenas un año que había cambiado las botas por el traje de entrenador sin tener tiempo para perder el contacto con el césped. Ese verde que había sido parte innegociable de su vida y que hasta sus últimos instantes le acompañó y le rindió tributo. El fútbol británico llora la muerte de su amigo y de su ídolo. Un profesional que comenzaba a despuntar desde el banquillo galés y que amenazaba con superar desde la banda lo conseguido en los estadios británicos y europeos con el balón en sus pies.

Tras su retirada de la selección galesa en 2004 tanto Mark Hugues como Robbie Savage, amigos del ex futbolistas y destacados de los dragones, habían apostado por su compañero como seleccionador de su país, extremo que se cumplió hace un año. Ayer, tras su muerte, Savage no podía ocultar en televisión sus lágrimas ante la pérdida de su amigo con quien “había charlado y reído el día anterior a su muerte". Un macabro giro del destino en la vida una persona que tenía, según sus compañeros, la sonrisa como parte de su día a día. En las próximas horas conoceremos los detalles de una situación inexplicable a la que solo el tiempo pondrá algo de sentido.

El primer jugador en llegar a 500 partidos en la Premier League, aunque meses después fue superado por David James, y el futbolista que más temporadas seguidas marcó en la máxima competición inglesa, honor arrebatado por su compatriota Ryan Giggs, era uno de los jugadores británicos más destacados de las últimas décadas. Con 535 encuentros en la máxima división su muerte ha sacudido los cimientos de todos los clubes que disfrutaron con el trabajo, la afable personalidad y la dedicación de un futbolista que, a pesar de no destacar demasiado en el plano puramente técnico e imaginativo, consiguió realizar un fútbol físico y de calidad a lo largo de su interminable trayectoria. Un box to box puramente británico que gracias a su llegada y a su oportunismo marcó un gran número de goles. El embrión de los llegadores contemporáneos (Lampard, Gerrard…) que levantó con sus goles con la zurda y sus dotes de mando a las gradas de Inglaterra y Gales hasta que retrasó su posición en busca de prolongar su dilatada carrera de 22 temporadas.

Galés con sangre inglesa

La curiosa historia de Gary Andrew Speed (Mancot, Gales 1969-Huntington, Inglaterra 2011) nació en el norte Gales. El único miembro galés de su familia, su padre, ex futbolista del Wrexham, su madre y sus hermanos nacieron en Chester (Inglaterra), nunca escondió su deseo de representar al país del dragón a pesar de su ascendencia inglesa. El Aston Park Rangers de Flintshire (Gales) fue el primer equipo de un futbolista que desde su niñez reconocido su pasión por el Everton. Sin embargo, el destino no le tenía reservado su llegada a los Toffees hasta varios años después.

Su primera parada fue el Leeds United de Howard Wilkinson. El ex seleccionador inglés y primer entrenador de Speed, al que calificó ayer como un jugador “honesto, profesional y trabajador”, se mostró “consternado” por la muerte de “un futbolista y una persona irremplazable” a la que hizo debutar con 19 años en segunda división. Elland Road, lugar a donde llegó Gary en 1988, se ha convertido en un improvisado lugar de oración y homenaje a uno de sus últimos héroes.

Con Wilkinson y los Whites Speed inició una carrera meteórica en la que creció como futbolista en Elland Road y en Gales, debutando ante Costa Rica en mayo de 1990. La progresión del Leeds fue tal que en 1992 los Peacocks se proclamaron campeones de la Championship al batir al Manchester United tras dos temporadas en primera. Un equipo compacto en el que el internacional galés formaba junto a Stracham, Batty y McAllister una media rocosa y creativa. Un conjunto sólido, al que Cantona ponía los goles y la magia, que en tres temporadas se aupó de las últimas posiciones de la First división a la cima del fútbol inglés.

Sin embargo, la decadencia del Leeds, que no la de Speed, hizo que el malogrado futbolista y entrenador dejara Elland Road en 1996, tras 312 partidos y 57 goles, para fichar por su deseado equipo, el Everton, que pagó 3 millones y medio de libras por él en 1996.

Lideró a los Toffees durante dos temporadas que terminaron con una discreta salida rumbo a Newcastle tras 65 encuentros y 17 tantos. El futbolista nunca explicó los motivos que propiciaron que su sueño azul se rompiera y que llegara a St James Park a petición de Kenny Dalglish. El escocés, estrechamente unido a Speed, no pudo ocultar su tristeza ayer en Anfield ante la pérdida de un jugador que marcó su etapa en el norte de Inglaterra.

Speed adaptó su posición a la de pivote defensivo en Newcastle y junto a Alan Sherer y Shay Given, entre otros, ayudó a las urracas a llegar a dos finales de la FA cup y a clasificarse para la Champions League. Un balance positivo de 284 encuentros para un jugador ejemplar al que aún añoran en la sala de máquinas del club de St James Park.

Sin el físico necesario para continuar en los equipos punteros de la Premier League Speed dejó en 2004 a los Magpies para terminar su carrera en el Bolton. En el Reebook Stadium comenzó a coleccionar records y realizó su primera experiencia como entrenador al sustituir durante varios meses a Sam Allardyce. Un retiro activo que no fue tal ya que los Trotters se vieron obligados a recurrir a él para prolongar su estancia en la élite.

Tras exprimir sus últimas cuatro campañas en la Premier League como capitán de los Wanderers el Sheffield United cobijó al futbolista galés en Championship hasta que una lesión de espalda le obligó a retirarse pasados los 40 años la temporada pasada. Sin embargo, los vínculos entre el fútbol y Speed eran tan estrechos que sin haberse olvidado del tacto del césped y del balón Gary comenzó a dirigir a los jugadores que meses antes habían compartido vestuario con él. Un paso natural que, aunque no fue muy positivo, le abrió las puertas de la selección galesa a la que llegó en diciembre de 2010.

Una obra inacabada

En los dragones Speed fue un referente absoluto. El jugador de campo con más internacionalidades (85), solo superado por el guardameta Southall, defendió durante 14 años al combinado del oeste del Reino Unido. Ejerció de jugador y de capitán hasta que en 2004 sus desavenencias con Toshack y su bajón físico le empujaron a quitarse el brazalete y la camiseta roja. Un punto y seguido en su idilio con Gales ya que 6 años después su país le encomendaría la tarea de devolverles a la élite.

Sumidos en una crisis de resultados alarmante y sin referentes la llegada de Speed al banquillo de los dragones supuso un cambio radical en el fútbol de Gales. El ex del Leeds y del Everton, entre otros, se apoyó en Bellamy, Bale y Ramsey, al que nombró capitán, y con un esquema atractivo y ofensivo los galeses empezaron a practicar un fútbol alegre, de toque y dinámico que comenzó a darles buenos resultados. Los últimos partidos de clasificación para la Eurocopa del próximo verano, en donde Gales remontó hasta acercarse a las posiciones de repesca, y el último amistosos en el que los Dragons pasaron por encima de Noruega, habían entusiasmado a una afición que llevaba décadas sin acercarse a una fase final de ningún torneo y que vio en los diez primeros encuentros de Speed como seleccionador una nueva era. Una obra en la que jóvenes promesas como Allen, Morison, Williams o Ledley tenían un papel fundamental que queda inacabada por la muerte de su creador. Un golpe durísimo para el fútbol galés que ejemplificó ayer el ex capitán Craig Bellamy. El delantero del Liverpool, que jugó con Speed y también fue dirigido por el ex seleccionador, se derrumbó al conocer la noticia y pidió no jugar contra el Manchester City ayer en Anfield. La tristeza invadió el domingo todos los rincones de País de Gales.

El Liberty Stadium comunicó al mundo la muerte de Speed. Las gradas del estadio del Swansea, repletas de banderas galesas y llenas de tristeza, respetaron con devoción un doloroso minuto de silencio al que acompañó una sonora ovación y un cantico unánime. El “There is only one Gary Speed” (solo hay un Gary Speed) retumbó en el campo de los Swams mientras Given no podía contener las lágrimas ante la muerte su amigo y ex compañero. Miembro de la Orden del Imperio Británico desde hacía un año el ex seleccionador galés y leyenda de la Premier League Gary Speed deja un vacío enorme en el fútbol británico. Un homenaje a un jugador y a un entrenador de 42 años al que su intachable trayectoria dentro del césped y fuera de él han convertido en leyenda.