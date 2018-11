Udinese y Atalanta no encuentran el gol

Udinese y Atalanta jugaban esta tarde en Friuli un encuentro correspondiente a la 26ª jornada muy importante para ambos. Los locales con una victoria se querían consagrar en la preciada tercera plaza que da acceso a la Champions, los visitantes por su parte buscaban huir del descenso ya que, aunque están realizando una gran temporada, la sanción de seis puntos todavía no le deja huir definitivamente de la zona de peligro.

El partido comenzó trabado con muchas faltas y sin ocasiones, las llegadas más peligrosas las tenía Udinese por medio de Di Natale y Fabbrini sin éxito ninguno. La ocasión más clara en este inicio la tuvo el propio Fabbrini en una gran intervención de Consigli. El único intento por parte de los de Bergamo fue un disparo de Raimondi, casi desde su propio campo, que se marchó desviado por muy poco.

Atalanta, que ya era dominado, tuvo todavía más problemas con la lesión de dos de sus jugadores. Stendardo y Carmona no pudieron seguir, y antes del descanso ya había realizado dos cambios el equipo visitante. Mientras tanto Udinese seguía atacando, teniendo ocasiones desde prácticamente todos los lados pero sin acierto ninguno, aun así no parecían desesperarse los de Udine, ya que pensaban que el gol era cuestión de tiempo. Finalmente con este 0-0 llegamos al descanso.

Solo comenzar el segundo tiempo, Udinese ya avisaba al Atalanta de que no iba a cesar en su empeño de marcar algún tanto. Pazienza remató un cabezazo que se marchó desviado en boca del gol, y poco más tarde Pasquale no pudo meter gol en otra clara ocasión de Udinese. Atalanta se defendía como podía pero el partido era totalmente un monólogo de los locales, y ellos las veían venir. Pero como el gol no llegaba, el técnico local se vio obligado a sacar toda la pólvora con la entrada de Armero y Floro Flores.

Las noticias para Udinese no eran buenas, aparte de no conseguir marcar gol, el Lazio se ponía por delante en el derbi romano y perdían momentáneamente la tercera plaza. El dominio de Udinese crecía, casi al mismo tiempo que la desesperación por no conseguir marcar, Atalanta ya avisaba también de que si dejaban espacios podrían aprovechar algún contraataque para dar la campanada. Aun así la mejor ocasión la tuvo Gelson Fernández que se le fue alto un cabezazo en boca de gol, la portería se hacía muy pequeña.

Los últimos minutos del encuentro fueron desesperantes, Udinese gozó de dos ocasiones muy claras de gol que no pudieron materializar. La primera un remate de Di Natale delante del portero visitante, el cual realizo una intervención de muchísimo mérito y envió el balón a córner. Y justo en ese córner un remate de Floro Flores que se fue alto por muy poco. Al final Atalanta sacó un punto de oro de Friuli, en un partido que Udinese mereció más.

Este punto deja a Udinese en cuarta posición tras la victoria del Lazio en el derbi romano, Atalanta por su parte sigue en mitad tabla y mantiene distancias con el descenso.