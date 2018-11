Nápoles 2 - 2 Catania: el Catania rescata un punto de San Paolo

Nápoles y Catania nos brindaron un extraño partido en San Paolo. Ambos equipos luchaban por acercarse a sus objetivos europeos. Los azzurri necesitaban ganar para seguir luchando con la Lazio por el tercer puesto y los sicilianos tenían la opción de meterse en la Europa League después de la derrota de la Roma en Milán, pero ninguno salió contento del encuentro.

A pesar de que la posesión fue muy similar durante los primeros 45 minutos para ambos equipos, lo cierto es que el Nápoles daba más sensación de peligro cada vez que comenzaba a gestar un ataque. Los azzurri estaban dependiendo de la inspiración de su capitán de la tarde, Marek Hamsik, ya que el 'Pocho' Lavezzi estaba más perdido que de costumbre y recibiendo menos balones de sus compañeros. Walter Gargano volvió a afinarse después de su partido más bien flojo contra el Siena en Coppa y guió a los suyos, tanto en ataque como en defensa. Aun así, las ocasiones del Nápoles fueron escasas. El propio Gargano probó a Carrizo desde lejos pero el arquero ex de la Lazio se mostró muy seguro, también cuando Hamsik remató de cabeza por encima del travesaño. Sobre todo probaron

Por su parte el Catania parecía conformarse con jugar al contragolpe, a remolque del juego napolitano, buscando la velocidad de sus puntas Bergessio y Gómez, con mucha movilidad, intentando aprovechar los espacios que dejaba la habitual defensa de tres de Mazzarri, aunque hoy en el centro no estaba Paolo Cannavaro sino el argentino Federico Fernández, al cual no se le notó la falta de actividad, mostrándose muy seguro en todo momento y llevando peligro en el área rival en los balones parados. También descansó hoy en el Nápoles Gokhan Inler, su puesto en la medular lo ocupó Blerim Dzemaili. Los jugadores rossoblu no encontraban el modo de hacer daño en la portería de Morgan De Sanctis y, cuando lo hicieron, Aronica derribó a Bergessio, pero el árbitro Gervasoni no apreció contacto suficiente para señalar la pena máxima.

Con la igualdad inicial se llegó al descanso, pero poco o nada tuvo que ver la segunda parte con la primera. Ambos equipos salieron con un aire diferente, sabían lo que se jugaban. Primero golpeó el Catania, con un mano a mano de gómez con De Sanctis que el argentino no supo concluir en gol. Y justo después comenzó el asedio napolitano. Cavani tuvo dos clarísimas ocasiones, primero con un remate por alto que no encontró portería y tampoco lo hizo cuando recibió un pase de Pandev y encaró a Carrizo, su cuchara se fue fuera. El macedonio fue el gran acierto de Mazzarri. Hamsik parecía más fino que Lavezzi, pero el entrenador del Nápoles arriesgó y sacó al eslovaco por Pandev y este revolucionó el encuentro. Su lucha por el balón llevó al Catania a despejar mal el balón y eso lo aprovechó Dzemaili para romperla y mandarla a la escuadra de Carrizo, golazo imparable. Y siete minutos después se la volvió a dejar a Cavani, que tras estrellar su primer disparo en el palo, aprovehcó el rechace para convencer al palo de que este balón tenía que entrar. No se rinde nunca el 'Matador'. La semana pasada falló un penalti y después empató el encuentro contra el Udinese. Hoy, tras fallar dos claras ocasiones, encontró el gol, con la ayuda de Spolli, que golpeó el aire en vez del balón.

Los dos tantos de desventaja suponían un durísimo golpe para el Catania, que había jugado un partido completo hasta el momento. En el estado de shock en el que hundieron los sicilianos, sólo Gómez parecía poder volver a acercar a su equipo al Nápoles. La lesión de Fernández desorientó a la defensa napolitana y comenzó a cometer varios errores que tenían que costar un gol. Y este llegó en un fallo de marca que dejó sólo a Spolli para batir de cabeza a De Sanctis en un córner, arreglando en cierta manera su fallo en el gol del Nápoles. La tarde en la ciudad del Vesubio comenzaba a torcerse, incluso las nubes, que hicieron presencia durante el final del partido, parecían confirmarlo con la lluvia. Si Mazzarri acertó en incluir a Pandev en el partido, misma valoración debe recibir Vincenzo Montella, o eso al menos quiso mostrar Davide Lanzafame que, tras marcar en otro córner nada más salir, fue corriendo a abrazar a su entrenador por darle la oportunidad.

Un empate a dos que no deja contento a ninguno de los dos. El Nápoles ve como la Lazio se aleja en el tercer puesto, después de la victoria lazial sobre el Cagliari y el Catania no consigue acercarse definitivamente a los puestos europeos, quedándose aún a dos puntos de la Roma.