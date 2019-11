¿Qué cantaban los irlandeses al final?: "The Fields of Athenry"

Muchos seguidores españoles se preguntarán qué cantaban los irlandeses al final. Se trata de una canción patriótica, su origen se encuentra siglos atrás, cuando la Irlanda ocupada por los ingleses sufría uno de sus períodos más grises a nivel social y económico. Esta canción es un símbolo de resistencia, de la emoción de ser irlandés, es una expresión del sentimiento de arraigo a una tierra de la que habían sido separados a la fuerza, y cuyo destino no se encontraba (en ese momento) en sus manos.

Escrita en 1970 por Pete St John, "The Fields of Athenry" narra las desventuras de un joven durante la "Gran Hambruna" que sufrió Irlanda a mediados del siglo XIX. Un millón de personas murieron en un período marcado por la pérdida de las cosechas de patatas, el alimento principal de toda la isla. El gobierno inglés mostró una actitud muy pasiva mientras la colonia que tenía más cerca sufría uno de las épocas más oscuras de su historia. La población del país disminuyó en dos millones entre muertos e inmigrantes, que marcharon a destinos muy dispares: el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Chile o Australia ... Algunos clubes de fútbol, como el Celtic en Glasgow o el Hibernian de Edimburgo, son, junto a otras entidades de rugby como el London Irish, producto de esta diáspora irlandesa, que encontró en el deporte la forma de refugiarse de una sociedad que no siempre les recibió con los brazos abiertos.

La canción en sí narra la historia de Michael, un chico que roba el maíz de "Trevelyan" para ayudar a su familia a subsistir. Después de ser capturado, es desterrado a Australia en barco como castigo. La estrofa principal rememora el recuerdo que Michael tiene de una tierra que una vez fue libre y tuvo a chicos llenos de sueños y ganas de vivir, pero que ahora se encuentra totalmente desolada, solitaria y desamparada. La balada, tremendamente política y cargada de sentimientos, tiene lugar también para los recuerdos de su chica que, desde Irlanda, espera el regreso de Michael, con dudas, con dificultades, con niños a los que alimentar.

By a lonely prison wall (En el solitario muro de una prisión)

I heard a young girl calling (Oí a una joven chica llamar)

Michael they are taking you away (Michael, se te están llevando)

For you stole Trevelyan's corn (Porque robaste el maíz de Trevelyan)

So the young might see the morn. (Para que los jóvenes puedieran ver el mañana)

Now a prison ship lies waiting in the bay. (Ahora un barco para prisioneros espera en el muelle)

Low lie the Fields of Athenry ( Abajo se encuentran los campos de Athenry)

Where once we watched the small costless birds fly. (Donde un día vimos los pequeños pájaros libremente volar)

Our love was on the wing we had dreams and songs to sing (Nuestro amor volaba, teníamos sueños y canciones que cantar)

It's so lonely 'round the Fields of Athenry. (Hay mucha soledad ahora por los campos de Athenry)

By a lonely prison wall (En el solitario muro de una prisión)

I heard a young man calling (Escuché a un joven chico llamar)

Nothing matters Mary when you're costless, (No te preocupes Mary mientras seas libre)

Against the Famine and the Crown (Contra la Hambruna y la Corona)

I rebelled they cut me down (Me rebelé y me pararon)

Now you must raise our child with dignity. (Ahora tienes que hacer crecer a nuestros niños con dignidad)



Low lie the Fields of Athenry

Where once we watched the small costless birds fly.

Our love was on the wing we had dreams and songs to sing

It's so lonely 'round the Fields of Athenry.



By a lonely harbor wall (En el solitario muro de un puerto)

She watched the last star falling (Ella vio caer la última estrella)

As that prison ship sailed out against the sky (Mientras ese barco de cárcel se marchaba contra el cielo)

Sure she'll wait and hope and pray (Seguro que ella esperará, tendrá esperanza y rogará)

For her love in Botany Bay (Por su amor en Botany Bay)

It's so lonely 'round the Fields of Athenry. (Hay mucha soledad en los campos de Athenry)



Low lie the Fields of Athenry

Where once we watched the small costless birds fly.

Our love was on the wing we had dreams and songs to sing

It's so lonely 'round the Fields of Athenry.

The Fields of Athenry es un himno de recordatorio, de libertad y amor por una tierra que sufrió mucho durante los siglos de colonización inglesa, y que aún sufre a día de hoy por la crisis económica. La canción es una forma de expresar el cariño hacia el país, una manera de demostrar arraigo y afecto, aunque las cosas no estén bien. Y es que en el deporte, como en la vida, no siempre hay que ganar para ser el mejor. Basta con querer a aquello que tienes más cerca, aceptar sus defectos y abrazar sin reparo sus virtudes. Un 10 para la afición de Irlanda que, pese a no cuajar un gran papel a nivel deportivo dejó, como siempre, huella en aquellos románticos cuyo afecto y simpatía no vienen siempre designados por el simple devenir de un balón de fútbol. Los irlandeses pueden estar orgullosos, su viaje a Polonia no ha sido en vano.