El Dnipro de Juande remonta en Suecia y se coloca líder de grupo

AIK y Dnipro se veían las caras con sensaciones diferentes en la segunda jornada de la Europa League. Los suecos fueron goleados en la primera jornada por 4-0 ante el Napoli, en cambio los ucranianos ganaron con solvencia al PSV por 2-0. Por lo tanto el encuentro devolvería la ilusión a la parroquia del AIK, o por el contrario colocaría al Dnipro en una muy buena posición para pasar de ronda.

En el comienzo del choque fue la necesidad de puntuar de los locales lo que mandó y muy pronto se vio el primer tanto del encuentro. Lo anotó Danielsson en un disparo raso desde fuera del área que fue pegado al palo de la portería ucraniana, este gol devolvió la ilusión a unas gradas con evidentes claros en ellas por la falta de gente.

Tras este gol el Dnipro poco a poco se fue animando y convirtiéndose en el claro dominador del encuentro. Los de Juande querían igualar el encuentro demostrando que son más equipo que el rival y al final la insistencia tuvo premio. Fue gracias a Kalinic que en una posición franca no desaprovechó una fantástica asistencia de Rotan para igualar el encuentro cerca del descanso.

Pero cuando parecía que nos iríamos en tablas al entre tiempo apareció un conocido de la liga española para quitarnos esa idea. Fue Henok Goitom quien remató a la perfección un pase de Danielsson en el tiempo de descuento para batir a Lastuvka y poner por delante a los suecos para llegar así al descanso.

En la reanudación el Dnipro continuó mandando. Los ucranianos no se hundieron para nada con el gol e intentaron buscar la remontada ante un AIK que defensivamente se complicaba poco la vida y no tenía ningún problema en despejar la pelota lejos en vez de intentar salir jugando. A pesar de eso los suecos tampoco se escondieron y dispusieron de alguna oportunidad para cerrar el choque.

Entonces llegó el momento clave del partido. Se cumplía la media hora de juego y los locales tenían bastante controlado el encuentro pero una gran asistencia de Strinic fue cabeceada casi en la línea de gol por Mandziuk para empatar el encuentro. Pero esto no terminó ahí, si no que poco más de 5 minutos más tarde, Seleznyov fue el más listo de la clase tras robarle la cartera a un torpe Backman en el intento del central en ceder el balón a su guardameta. El delantero del Dnipro no perdonó y los de Juande se ponía por delante.

Casi no quedaba tiempo, pero el AIK tuvo su última ocasión en los pies de Karlsson pero su oportunidad de empatar se fue lejos de la portería visitante. Al final el Dnipro ganó en Suecia por 2-3, un resultado que deja a los ucranianos líderes de grupo con 6 puntos, tres por encima de PSV y Napoli (con un triunfo cada uno). Cierra el grupo el AIK que todavía se encuentra con un rosco en su casillero.