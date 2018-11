El Siena vence al Genoa entre bostezos

Los cronistas de fútbol tenemos la obligación moral para con nuestros lectores de hacerles saber lo que ha ocurrido en el terreno de juego de la forma más realista posible. Además, para distinguirlo de una simple retransmisión, es nuestro deber buscar un estilo que resulte atractivo y capte la atención sobre una cosa tan, en el fondo, poco importante como es el juego del balón. La tarea, de por sí, es muy difícil. Pero hay ocasiones en que se convierte en misión imposible.

El enfrentamiento entre Siena y Genoa es un ejemplo clarísimo. Los primeros 45 minutos, por ejemplo, son perfectamente prescindibles para la vida de cualquier aficionado, incluidos los fanáticos de ambos equipos. Italia tiene el listón muy alto, pero cuesta recordar un espectáculo tan aburrido como el vivido en el segundo de los estadios dedicados a Artemio Franchi que hay en la Toscana.

Ya que estamos aquí, algo habrá que relatar, aunque sea por cumplir el expediente. Un gol bien anulado por fuera de juego al defensa blanquinegro Paci, un remate lejano del genoano Bertolacci que permitió a Pegolo lucirse con una bonita palomita, y dos lesionados, uno en cada equipo, por sendos tirones musculares. Y paren de contar. De verdad, no es que no queramos trabajar: prometemos que no hubo nada más.

El segundo tiempo iba por el mismo camino, pero el mismo Paci quiso desquitarse del tanto que le invalidaron antes y marcó otro exactamente igual, anticipándose a los centrales e imponiendo su 1,90 para rematar de cabeza con comodidad. La sutil diferencia es que en esta ocasión el centro procedió de un córner y no de una falta, por lo que no había posibilidad de posición antirreglamentaria.

Inmediatamente después, los entrenadores dieron órdenes claras a sus hombres: el Siena debía replegarse (salió del campo el centrocampista ofensivo Vergassola, entró el defensor Coppola), el Genoa debía atacar (entró el delantero Said... en lugar de Bertolacci, quien había salido antes en lugar del herido Jorquera; su cara de cabreo cuando le quitaron hará tener pesadillas a algún espectador).

Eso en teoría, porque en la práctica el encuentro siguió con la habitual batalla en el centro del campo de la que no salía nada en claro para ninguno de los dos rivales. Algún acercamiento puntual, sobre todo por parte visitante, que a fin de cuentas estaba debajo en el tanteo; algo más de movimiento que en el primer tiempo, pero aun así, el tedio seguía siendo la nota predominante. El Siena ya se había rendido y sólo esperaba a que el árbitro pitara el final, mientras que el Genoa le ponía voluntad, pero le costaba un mundo dar tres pases seguidos.

El tradicional arreón de última hora estuvo a punto de salvar los muebles para los ligures, pero el marcador no se volvió a mover y dejó la victoria en Siena, equipo que estaba muy necesitado por las últimas cuatro derrotas en cinco partidos y los seis puntos de penalización que arrastra desde principios de temporada. Los blanquinegros, debido a esa sanción, siguen colistas, pero poco a poco se van incorporando al pelotón, en el que hay equipos francamente peores que ellos. Un ejemplo es, precisamente, el Genoa, a quien esta derrota no ayuda nada a alejarse del pozo: con 9 puntos, sólo está uno por encima de los que marcan el descenso, que son Bolonia y Palermo. Y esta noche la Roma visita La Favorita; como a los de Zeman les dé por hacer de las suyas y pierdan, el Genoa podría meterse en graves problemas.

Foto: ante lo deprimente del espectáculo, Calaiò (Siena) optó por lo más sensato: tumbarse. Granqvist se llevó la pelota pero no le sirvió para mucho. (G. Maltinti / Getty)