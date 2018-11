Aburrido empate en Cagliari

Sardos y sicilianos acudieron puntuales a su cita con el fútbol. Al silbido inicial del árbitro cada entrenador había situado once futbolistas sobre el verde de Cerdeña. Pero el fútbol no apareció. El fútbol no acudió a la cita.

Ninguno de los dos participantes en la competición deportiva que tuvo lugar en Is Arenas puso mucho de su parte para que esta pudiera llamarse espectáculo deportivo. Pocas ocasiones, poco juego y ningún espectáculo.

En esos noventa minutos de desgana general el equipo local fue el que más lo intento. Intentó demostrar que la última derrota sólo había sido un traspié y buscó dejar los tres puntos en casa con algo más de ahínco que sus vecinos isleños. Pero cada ocasión que los de Pulga se fabricaron fue desbaratada por el inspiradismo portero rival.

Mención especial merece Sau, el delantero soñará varias noches con Andújar. Y es que, a pesar del buen partido del número 27 sardo, este se fue al banquillo después de estrellar las mejores ocasiones de los suyos contra el muro que había levantado el portero del Catania.

Después de los noventa minutos poco había sucedido sobre el terreno y nada en el marcador. 0-0 y un punto para cada uno. Reparto justo de puntos que deja a las dos islas italianas reposadas en las tranquilas aguas de la mitad de tabla.