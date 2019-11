Níger, la ilusión como bandera

Níger es una de esas selecciones que pasan por desconocidas dentro de la Copa África de Naciones. Los ‘Menas’ (pseudónimo por lo que se conoce dicha selección), no cuentan con unos grandes antecedentes en el mundo del fútbol y además ocupan un discreto puesto 30º en la Clasificación FIFA de los países africanos, pero todo esto no ha impedido que el equipo blanquinaranja dispute la CAN 2013.

Poca tradición futbolística

Desde que Níger jugó su primer partido internacional ante Nigeria un 11 de junio de 1963, los 'Menas' siempre han pasado sin hacer ruido en las fases previas de clasificación a los grandes torneos. En varias ocasiones tuvo que retirarse de las fases de clasificación por los problemas internos que sufría el país, con continuos golpes de estado, y por la falta de apoyo económico. Además las otras veces que disputo fases previas, fue eliminado por sus rivales por lo que no llegaba a disputar ninguna fase final de ningún torneo de prestigio.

El mayor momento de estos años negros para la historia futbolística del país llegó en la década de los 90. Primero consiguiendo lo que hasta día de hoy es el mejor resultado en un encuentro por la selección, el triunfo por 7-1 a la débil Mauritania. La segunda fue cuando en noviembre de 1968 se aupó al 68º puesto en la clasificación FIFA, lo que es a día de hoy históricamente su mejor clasificación en dicho raking.

Clasificado sorprendentemente para la CAN 2012

Pero los habitantes de Níger no pudieron ver a su equipo en un gran torneo hasta el pasado año. La clasificación para Gabón y Guinea Ecuatorial 2012 no fue nada fácil, los ‘Menas’ partían junto con Sierra Leona como cenicientas de un grupo que parecía que se jugarían la plaza Sudáfrica y Egipto. El torneo de los egipcios fue decepcionante y quedaron pronto eliminados, la otra plaza se la jugaron las otras tres selecciones las cuales empataron a puntos. Los ‘bafana bafana’ creían haberse clasificado al tener mejor diferencia de goles, pero mientras lo celebraban se dieron cuenta que la clasificada era Níger por tener mejor gol average con Sierra Leona y la propia Sudáfrica, la fiesta fue total.

La participación en aquella CAN 2012 fue discreta, ya que no pudieron conseguir ni un solo punto, pero consiguieron ser un equipo competitivo con el cual sus rivales tuvieron que trabajarse los partidos para conseguir la victoria. Solo Gabón, por 2-0, pudo vencer a los ‘Menas’ por más de un gol. Luego tanto Túnez por 1-2, y Marruecos por 1-0 sufrieron para ganar al conjunto blanquinaranja. Justamente en el partido contra las ‘águilas de Cartago’ se vio el primer gol de Níger en una fase final, fue obra de N´Gounou en el minuto 8.

2013 culmina el buen momento de los 'Menas'

Esta participación en la CAN 2012, le dio la oportunidad a Níger a no entrar en el bombo para clasificarse para la competición en 2013. El equipo ahora entrenador por el alemán Gernot Rohr, quien llevó el combinado de Gabón en la pasada Copa África disputada en ese país, tenía la difícil papeleta de eliminar a la selección de Guinea para continuar con el sueño vivo. La derrota en la ida por 1-0 parecía alejar esta posibilidad, pero una fantástica remontada en el país centroafricano donde ganaron por 2-0 les dio la clasificación para Sudáfrica 2013. Ahora buscará lo más difícil, sacar algún punto en el torneo y porque no, soñar con ser la revelación del mismo.

La convocatoria de 23 jugadores enviada por Gernot Rohr está formada por los siguientes jugadores:

Porteros: Moussa (AS Garde), Daouda (Chippa United, Sudáfrica), Saminou (Sahel SC).

Defensas: Mohamed (AS Marsa, Túnez), Ismaël Alassane (Manga Sport, Gabón), Amadou (OFC Niamey), Kowa (ES Zarzis, Túnez),Fatogoma (SC Chabab, Marruecos), Luky James (AS Douanes), Bachar (AS Douanes), Soumaïla (OFC Niamey).

Centrocampistas: Mountari (Le Mans, Francia), Talatou (Thanda Royal Zulu, Sudáfrica), Laouali (AS FAN Niamey), Koudizé (AS GNN), Boubacar (sin equipo), Konaté (sin equipo),N’Gounou (Limhamn Bunkeflo, Suecia), Sakou (OFC Niamey).

Delanteros: Issoufou (Wydad Fes, Marruecos), Kamilou (JS Saoura, Argelia), Sidibé (sin equipo), Maâzou (Etoile Sahel, Túnez).