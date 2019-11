Angola: los cuartos de final, el objetivo a batir

Un sentimiento recorre Angola. Desde su capital Luanda hasta Lobito el puerto más importante del país. Desde el islote de Cabinda, provincia separada geográficamente del resto del país por varios kilómetros, hasta Lwena, la capital de provincia más oriental de la nación, se respira una sensación silenciosa pero difícil de contener. Una certeza, una seguridad casi sabia que marca una respuesta tajante, una conclusión afirmativa ante el reto futbolístico que se le presenta a su selección. Una barrera , la de los cuartos de final que hoy se ven más franqueables.

El Camino hacia Sudáfrica

Angola llega a su séptima participación la Copa África con el claro objetivo de pasar de una vez por todas la maléfica ronda de cuartos de final. En esta ocasión para llegar a la ronda final del torneo necesitó de una remontada en casa para superar el 3 a 1 en contra con la que se vio sorprendida en la ida de la eliminatoria que le enfrentó contra el combinado de Zimbabue. La vuelta disputada en el Estadio Nacional de Luanda requería de una victoria por más de un tanto, siempre y cuando los visitantes no marcaran ninguno. De esta manera, y como si el destino hubiese leído las necesidades del final feliz, el partido se resolvió con un ajustado 2 a 0 donde Manucho fue el protagonista. Con sólo 7 minutos, el ariete y estrella de la selección disipó las dudas, materializando dos cabezazos que bien le valieron una alegría a toda la nación.

Gustavo Ferrín: una opción diferente buscando la estabilidad del proyecto

Cuando la FAF (Federación Angoleña de Fútbol) firmó al uruguayo de 53 años, Gustavo Ferrín, el pasado 7 de Julio, no buscaba lo que hasta ahora había sido habitual dentro de la dinámica de esta institución. Por lo general, y no sólo en este caso en concreto, las selecciones en el continente africano cambian con mucha asiduidad de entrenador haciendo muy difícil el poder trabajar con vistas en el futuro, y crear una estabilidad bajo direcciones más o menos largas que significaran el desarrollo de unos proyectos de selección más firmes y trabajadas. El objetivo que perseguían los mandatarios no era lograr la clasificación precipitada a una CAN 2013 que cabía la posibilidad de abandonar con tan sólo 3 partidos disputados. Lo que se pretendía era iniciar, un período que sirviera para asentar las bases que dentro de unos años pudieran hacer de Angola un país de referencia en el fútbol negro. La clasificación a la fase final llegó, y lo hizo de manera muy sorprendente, con sólo un partido amistoso de por medio contra Mozambique antes de la eliminatoria previa que disputarían contra Zimbabue, y que los incorporó a esta fase final. Con sólo 3 meses de adaptación para conocer, implantar una forma de juego y poner en marcha a un equipo no acostumbrado a la metodología del nuevo seleccionador.

La elección de Gustavo Ferrín para coordinar este proyecto a largo plazo, con duración de dos años y que incluye la coordinación de las selecciones inferiores, no fue una medida tomada al voleo. Este técnico que siempre había desarrollado su carrera profesional en tierras sudamericanas se había especializado en el entrenamiento de selecciones inferiores. Entre sus encargos como técnico destacan sus trabajos como seleccionador nacional de sus país en categoría Sub 20 en la temporada 2004-2005 y en categoría Sub17 entre 2008 y 2010. En las últimas dos temporadas entrenó al Defensor Sporting de su país en la 2009-2010 y antes del encargo en Angola, desarrolló su labor como mánager en la selección peruana Sub20.

Los 23 elegidos para la batalla

Porteros

Luis Manona Joao (Lama): 31 años, perteneciente al Atlético Petróleos Luanda donde ha desarrollado casi la totalidad de su carrera. 46 veces internacional, esta será su 4ª Copa de África.Ofrece a Ferrín la experiencia que busca bajo palos, todo apunta a que será titular con total seguridad. Cuenta en su haber con una participación en el Mundial de Alemania de 2006 y otra en el mundial Sub20 de 2001 donde fue titular.

Landu Mavanga: 30 años, guardameta titular del Recreativo Libolo actual campeón de la Girabola, 1ª división de Angola. Ha sido 3 veces internacional, las 3 desde que llegara Ferrín. Por los vídeo que hemos podido observar en la red, responde al prototipo de portero africano. Poderosa condición atlética, espectacularidad, pero poco ortodoxo tirando a poco seguro.

Adilson Cipriano da Cruz (Neblu): 19 años, un valor de futuro ya titular en el subcampeón de la Girabola, el 1º de Agosto. Acude a su primera gran competición internacional como tercer guardameta, y salvo sorpresa tendrá pocas probabilidades de debutar oficialmente en la CAN 2013.

Defensas:

Amaro: Defensa que se mueve en la derecha tanto de central como de lateral. 26 años, 186 cms, 22 veces internacional y perteneciente al 1º de Agosto de Luanda. Otro jugador que ha desarrollado toda su carrera en Angola y que antes de su conjunto actual perteneció al Benfica de Luanda. En el último partido de preparación no salió como titular pero marcó el 0-2 (min.85) definitivo en la victoria contra Zambia.

Dany Massunguna: Defensa central. 26 años forma parte de la zaga titular del 1º de Agosto. 22 veces internacional. Se perfila como titular dentro del once de Angola, bastante seguro.

Mingo Bille: Tercer integrante de la zaga del 1º de Agosto solicitado por el combinado nacional. 25 años comenzó su trayectoria como lateral derecho, a día de hoy se desenvuelve igualmente como extremo y es en esa posición donde el seleccionador uruguayo parece haberle encontrado las mejores cualidades para desbordar a los rivales.

Miguel: Joven jugador zurdo de tan sólo 21 años perteneciente al Petro de Luanda. Jugador de amplio recorrido que al igual que Mingo Bille puede jugar tanto de lateral como de extremo pero en su caso en la banda izquierda. Ferrín lo probó más en su faceta defensiva que atacante.

Bastos: Central de 21 años también del equipo petrolero de la capital angoleña. En el último partido amistoso contra la campeona Zambia completó el flanco izquierdo de la zaga con su compañero Miguel en el lateral. Su juventud puede ser el balance negativo que haga a Ferrín apostar antes por jugadores mas trabajados, aún esto no descartemos su titularidad.

Fabricio: Defensa de 24 años jugador del Interclube, equipo que en los últimos años se ha hecho con los trofeos más importantes de su historias, las ligas nacionales de 2007 y 2010. Fabricio, jugador clave en su equipo es otro de los jugadores que ha empezado a ser internacional con la llegada de Ferrín, suma 4 en total.

Lunguinha: Único representante del Kabuscorp (4º clasificado de la Girabola 2012). Jugador de 26 años, que se despliega por todo el largo de la banda derecha. Su polivalencia le permite jugar como extremo cuando las decisiones técnicas así lo exigen.

Marco Airosa: Uno de los pocos supervivientes de esta selección que acudió al evento más importante de la historia del fútbol en este país, el mundial de 2006. Jugador de 28 años en las filas del AEL Limassol chipriota (cedido por el CD de Madeira), titularísimo en el lateral derecho de su conjunto. Campaña completa que le ha vuelto a valer para estar en la selección. Lateral bajito, tan sólo 178cms, muy cumplidor y férreo candado por su banda derecha.

Zuela: Aporta veteranía con sus 30 años, es un central a utilizar de manera indiferente tanto en la derecha como en la izquierda, siendo esta segunda opción la más fiable. También puede atuar como pivote defensivo. Actualmente milita en el APOEL de Chipre,donde no ha terminado de cuajar, pero destaca por ser un trotamundos del fútbol al pasar por países como Rusia, Chipre o Portugal.

Medios:

Manucho Dinis: 26 años, mediocentro diestro del 1º de Agosto, 7 veces internacional. Apunta a banquillo.

Pirolito: Otro de los benjamines de esta escuadra. Tan sólo 19 años y 6 internacionalidades a sus espaldas, pertenece al Interclube de Luanda. Jugador de proyección defensiva que ayudará a defender la retaguardia y a sacar el balón con mayor claridad. Otra de las grandes dudas de Ferrín para su once inicial.

Manuel: Jugador de 23 años, centrocampista y único representante de su equipo, el Atlético Sport Aviaçao. Internacional en 8 ocasiones. Titular en el último encuentro amistoso, pero cuando Djalma se recupere por completo seguramente saldrá del 11.

Gilberto: El jugador con mayor número de internacionalidades en esta convocatoria, 61 en su haber con 30 años. Mediocentro que se maneja por la parte izquierda, en el que destaca su lanzamiento a balón parado y sus centros medidos. Milita en el AEL Limassol donde a pesar de un inicio participativo al principio de temporada, tras su fichaje procedente del Lierse SK, no ha encontrado su hueco en el equipo titular.

Dedé: Mediocentro de adn más defensivo que Gilberto, también perteneciente AEL Limassol y como él aportará un plus de experiencia con sus 31 años. Solvente atrás, actúa más como muro de contención que de decorador de pases largos. Otro trotamundos que buscará que su selección logre pasar de cuartos de final en esta CAN 2013.

Delanteros:

Geraldo: Mediapunta de tan sólo 21 años perteneciente al Paraná de la Serie B brasileña. Jugador número 12 en su club, empleado en muchas ocasiones como revulsivo par desatascar partidos. Todo explosivo jugador con muy poca altura 168 cms que solventa con una enorme habilidad con el balón en sus pies, velocidad endiablada que le sirve para desborbar por sorpresa a sus marcadores. También puede jugar de extremo.

Mateus Galiano: Delantero de 28 años que milita en el CD Nacional de Madeira. Su posición natural es la banda izquierda pero se deja caer con mucha facilidad hacia el centro del campo, y no tiene problemas para jugar a banda cambiada. Fuerte, participativo y dinámico. Jugador de segunda línea importante para ganar partidos claves.

Yano: Será el el único delantero de la Girabola entre tanto inmigrante. Jugador de 20 años integrante del Progreso de Sambizanga será un comodín para el uruguayo Ferrín.

Djalma: Jugador diestro de 25 año propiedad del Oporto pero cedido al turco Kasimpasa. Manejo de las dos piernas, regate, rapidez y vitalidad al juego. Le falta asentar su fútbol. Llega tocado para el comienzo de esta CAN 2013.

Guilherme Afonso: Delantero punta de 27 años. Actualmente milita en el Vaduz de LiecHtenstein que compite en la segunda división suiza. Ha sido en Suiza donde ha desarrollado casi toda su carrera demostrando gran capacidad goleadora. Su handicap, es la falta de calidad de estas ligas y que en frente le disputará el puesto a un Manucho que llega mejor que nunca.

Manucho: Para todos nosotros el integrante más conocidos de esta selección angoleña. Ariete de 29 años, que tras mucho deambular entre cesión y cesión este año se ha ganado el hueco en el 11 de Djukic, renegando a la suplencia a Javi Guerra. Luchador, es todo un seguro en balones aéreos, ha ganado en asociación con los jugadores más creativos y en esta copa África deberá de ser el faro que alumbre a los suyos de cara al gol.

Las opciones para Angola en esta CAN2013

Angola desde mi punto de vista debe pasar, incluso diría fácil, dentro del Grupo A en el que se encuentra encuadrada. Los nombre de Marruecos y Sudáfrica no son para confiarse pero encuentro en el combinado de las palancas negras un bloque más fornido que el de sus adversarios. Marruecos vive un cambio generacional y aún no ha asentado a sus nuevas figuras. Por su parte Sudáfrica, es un combinado muy irregular que de 10 torneos ofrece sólo su cara más dulce en 3 de ellos. En cuanto a Cabo Verde, la cenicienta del grupo no se conoce mucho pues será su primera presencia a nivel internacional, pero lo que si está claro es su lugar 69º en el Ranking FIFA, superando en 16 puestos al conjunto angoleño.

