Argelia: la revolución yugoslava a prueba

Su época dorada la tuvo por los años 80 (1980-1990) pero ahora parece volver con fuerza aquella selección exitosa del siglo pasado y que, a pesar de sólo conseguir una Copa África durante su esplendor, mostraba una mejor imagen y lograba mayores reconocimientos que los conseguidos los últimos años. Tras más de 20 años de desilusiones la mejoría de los argelinos es evidente. La CAN del 2010 quedaron en cuarta posición después de ni clasificarse en la edición del 2008 pero el Mundial y la CAN 2012 no trajeron tantas alegrías y ahora, con un proyecto ilusionante dirigido por Halihodzic, pretenden volver a ser una de las referentes dentro del fútbol africano.

Cómo ha llegado a la CAN

Argelia tuvo que enfrentarse a Gambia en la primera eliminatoria de la clasificación para la Copa África. Cumplió en la ida como visitantes venciendo a sus contrincantes por la mínima ventaja (1-2) y en la vuelta sentenció de sobra goleándolos en casa (4-1). En la segunda y última fase se topó con Libia, rival que le costaría un poco más pero al que también superó. En el primer ganaron por 0-1 en territorio libio y en el segundo sentenciaron en su estadio terminando imbatidos y alzándose victoriosos (2-0) para clasificase así para una competición en la que ostentarán objetivos ambiciosos.

Entrenador

La revolución que ha vivido la selección nacional de fútbol de Argelia tiene nombre y apellido, Vahid Halihodzic, un entrenador con mucha experiencia y que se espera que consolide un proyecto ilusionante. La antigua selección de Argelia pecaba de un carente compromiso sumado a una pobres resultados por lo que se planteó necesario un cambio, una metamorfosis que se inició desde la llegada del nuevo técnico y que la ha convertido en una selección imponente gracias a, como también aseguran sus mismos componentes, la formación un grupo joven y con ganas. De momento los resultados no decepcionan y las promesas que han surgido auguran, si todo sale bien, un proyecto de futuro interesante que tendrá su primera prueba de fuego durante esta CAN 2013. En lo personal, de momento, estos han sido los logros más importantes del técnico yugoslavo que ha cimentado las bases y que, como objetivo principal, tendrá llegar a las semifinales pero deberá intentar también que se note en competición oficial la mejoría.

Estilo de juego

En líneas generales Argelia es un combinado con una correcta línea defensiva pero que destaca más en la faceta ofensiva, tanto en jugadores de renombre como en juego. Los argelinos se especializan en un juego directo y suelen buscar siempre el envío aéreo al área del que tanto han sacado provecho sus jugadores marcando una gran cantidad de goles tanto de cabeza como empujando con el pie. Su alineación ha sufrido bastantes cambios desde la llegada de Halihodzic ya que muchos de los referentes pasados han sido suplantados por otros más constantes y responsables. Mbohli bajo palos, Medjani en la zaga, Lacen en el pivote, Boudebouz, Kadir y Feghouli en la línea de tres cuartos y Soudani como el hombre más adelantado se postulan como los futbolistas con mayores enteros en la lucha por ser los hombres señalados en una selección que no entiende de individualidades.

Opciones

Han sido colocados en un grupo complicado con rivales fuertes pero medios tienen para luchar por pasar de grupo y arribar hasta semifinales, que es el objetivo marcado. Se ve venir que los chicos de Halihodzic lucharán por dar la campanada en una competición que históricamente es en la que mejor se desenvuelven por lo que sus objetivos son, a priori, ambiciosos pero ya lo consiguieron la pasada edición y en esta tratarán de superarse.

Porteros:

Rais Mbolhi | Portero de 26 años que destaca por un buen dominio del juego aéreo y por un buen posicionamiento dentro del área. Ha desarrollado sus últimos años de carrera deportiva en equipos búlgaros y rusos, en 2009 fue reconocido como el mejor portero de la liga búlgara y posteriormente ha cuajado correctas actuaciones bajo los palos del CSKA Sofía y Krylia Sovetov. Se perfila como posible titular y, no es el punto fuerte de la selección, pero goza de buenos dotes para defender con honra el arco argelino.

Doukha Azzeddine | Guardameta que, de momento, ha jugado exclusivamente en clubes de su país natal, concretamente ahora se encuentra en el USM Harrach con el que lucha por ganar la competición. Se prevé que sea el suplente de Mbholi durante esta CAN 2013 y Halilhodzic ya lo probó contra Bosnia, partido en el que logró resguardar la meta hasta los últimos minutos en los que los bosnios lo batieron en una acción en la que poco pudo hacer.

Si Mohamed Cédric |Criado futbolísticamente en Francia vagó por varios equipos modestos del balompié francés hasta que hace unos años decidió marchar a Argelia donde milita en las filas de el JSM Béjaïa , uno de los clubes de la zona noble de la competición argelina. Entre él y Doukha se repartirán el papel de suplentes.

Defensas:

Belkalem Essaid | Defensa fuerte atrás, de gran embergadura y con unas correctas aportaciones en la faceta ofensiva. Fue pasando por las categorías inferiores de la selección hasta que en 2009 fue elegido como uno de los jugadores más prometedores del campeonato argelino, pero ha sido en 2012 cuando ha debutado con la selección absoluta. Ahora viste la camiseta del JS Kabylie con el que trata de mantenerse en la 1ª división argelina y soñar con algo más. Junto a Cadamuro y Ghoulam

Carl Medjani | Defensa central del Ajaccio, en el que es uno de los veteranos, que destaca por su físico y por su juego aéreo. Uno de los mejores defensas de la zona baja de la Ligue 1. Pasó por todas las categorías inferiores de la selección francesa hasta que en 2010 debutó con el combinado absoluto de Argelia donde ha permanecido hasta la actualidad. Es la referencia en defensa y, por lo tanto, una de las piedras angulares del once argelino.

Halliche Rafik | Es un jugador muy importante, su pase perteneció a Benfica durante un tiempo y ahora se encuentra en las filas del Coimbra. Es un defensa central con toque pero esta campaña no ha jugado casi ya que tiene mucha competencia en Académica con Flavio, en definitiva es un jugador con trayectoria y posibilidades. Jugó en la sub-23 argelina y en 2008 debutó con los mayores pero últimamente no está contando con minutos en la selección.

Rial Ali | Un defensa con cierta capacidad goleadora y que ha desarrollado su carrera deportiva en clubes argelinos. La oportunidad de la selección le ha llegado tarde, a sus treinta y pico años y se presenta como uno de los defensas suplentes.

Faouzi Ghoulam | Lateral izquierdo del St.Etienne. Es un futbolista muy ofensivo, ha llegado a jugar de extremo por lo que es polivalente. Destaca por su rapidez, por ser un puñal por la banda, su juventud y un futuro prometedor. Todo esto lo convierten en una de las promesas de la Ligue 1 y uno de los argelinos a tener en cuenta durante esta CAN 2013.

Mesbah Djamel Eddine | Larga carrera en Italia. Jugó en el Lecce, donde estuvo cinco años, y el Milan le fichó la pasada campaña. En San Siro no ha tenido apenas oportunidades por lo que apenas se le puede valorar con la “rossonera”. Es un lateral izquierdo de largo recorrido y una buena pierna zurda que suele aprovechar para doblar al interior y poner centros. Defensivamente es más débil y es, quizás, una de las cosas que no le hayan hecho triunfar. Puede ocupar un hueco del esquema inicial.

Bentaiba Liassine Cadamuro | Montanier confió en él y se encuentra en las filas del primer equipo de la Real Sociedad desde la pasada temporada en la que disputó bastantes partidos. Todo eso parece que ha cambiado esta campaña ya que tan solo ha disfrutado de un partido (9 minutos) en todo lo que llevamos de liga. Las lesiones que ha sufrido son un motivo de su ausencia pero aun así ha perdido la confianza del míster. Se trata de un defensa muy polivalente, con un fondo físico imponente, un disparo potente de balón y se maneja muy bien con las dos piernas. Sus defectos son que muchas suele complicarse la vida fácilmente y por eso no llega a transmitir esa seguridad necesaria para un zaguero. Tiene posibilidades de posicionarse como titular en una retaguardia argelina de incierta composición.

Centrocampistas:

Guedioura Adlene | Centrocampista muy completo tanto defensiva como ofensivamente. Destaca por su técnica, posesión de balón y su visión de juego en su faceta más atacante pero también es bueno a la hora de robar el balón. Su carrera ha transcurrido los últimos años en Inglaterra donde está cuajado buenas actuaciones con el Nottingham Forest y su etapa en la selección data desde el 2010 (Mundial) hasta la actualidad. Puede ser uno de los titulares pero todo depende de las pretensiones del técnico con el pivote

Lacen Medhi | La mayoría de su carrera la ha consumido en combinados españoles, en estos momentos se encuentra en el Getafe, equipo en el que fue indiscutible la pasada temporada pero desaparecido en su once durante la 12/13. Juega en la selección desde el 2010 y se trata de un mediocentro defensivo pero con toque y cumplidor en las facetas ofensivas, es uno de los candidatos con más papeletas para manejar el centro del campo argelino durante esta CAN 2013.

Lemmouchia Khaled | Formado en la cantera del O.Lyon su mejor versión ha llegado estos últimos años en los que ha resurgido compitiendo primero con el Setif, después con el Argel y ahora en Túnez. Se trata de un centrocampista de los de dejarse el alma en el terreno de juego, mucha fe y pundonor en lo que hace por lo que se ha ganado a base de esfuerzo y sus destacadas actuaciones en el Club Africain entrar en la convocatoria, todo apunta a que no partirá en los esquemas iniciales pero sí será un jugador que haga vestuario y que aportará su brega cuando se le necesite.

Tedjar Saad | Futbolista con limitaciones y con cierta capacidad goleadora pero es uno de los menos destacados en un centro del campo argelino que cuenta con jugadores importantes y desequilibrantes. Su carrera ha transcurrido en clubes de su país natal y ahora viste la camiseta del Alger. A la selección llegó de la mano del actual técnico que han confiado en sus capacidades pero arriba como uno de los posibles ocupantes del banquillo.

Mehdi Mostefa | Pasó por diversas escuadras francesas hasta que en 2011 recaló en el Ajaccio. Destaca por ser un mediocentro trabajador, el que se encarga del trabajo oscuro que no se observa fácilmente pero que no es menos importante. También limitado pero sólido y suele cumplir cuando pisa el césped En la selección debutó en 2010 pero no parece que vaya a contar con excesivos minutos durante la CAN.



Bouazza Hameur | Su carrera ha transcurrido mayoritariamente en Inglaterra pero actualmente se encuentra en la Segunda División española con el Racing de Santander. Se trata de un futbolista con un buen disparo y con velocidad pero que peca a la hora de esforzarse y suele tener problemas extradeportivos. Demasiado intermitente e indisciplinado, cosa que no pega con la filosofía del actual entrenador argelino por lo que se prevé que no dispute demasiados minutos durante la competición.

Boudebouz Ryad | Otra de las piezas claves de la alineación de Argelia que cuenta con un gran tridente ofensivo. Mediapunta, jugador de línea de tres cuartos. Al seguir todavía en Sochaux, un equipo de la zona baja, de los más flojos de L1, está algo estancado pero su talento es innegable y muy probablemente será una de los futbolistas a destacar por su explosividad y calidad. Todo esto sumado a su juventud le convierte en una de las jóvenes joyas que disputarán la CAN 2013.

Foued Kadir | Jugador de línea de tres cuartos, mediapunta, en Valenciennes. Suele jugar en banda, indistintamente de en izquierda o en derecha, pero no es un extremo al uso. Se trata de un futbolista polivalente, más talentoso que rápido. Acaba de fichar por el Marsella y llega con muchas posibilidades de tener la importancia que merece durante la CAN y acompañar a Boudebouz y Feghouli en la línea que seguramente se sitúe por delante del pivote.

Bezzaz Yacine | Larga carrera la de este futbolista que pasa la treintena y que cuenta con experiencia en Francia y Argelia. Actualmente se encuentra en el CS Constantine, equipo con el que está cuajando un buen campeonato. Es uno de los más veteranos de la selección pero se espera que dé la experiencia necesaria en un combinado argelino joven y que sea suplente.

Feghouli Sofiane | Llegó tras una lesión importante al Valencia y al principio le costó por lo que se fue a Almería cedido recomendado por Emery, aquí marcó varios goles y disputó algunos minutos pero tuvo problemas con el entrenador y acabó sin jugar. La temporada pasada volvió y poco a poco se convirtió en un futbolista importante dejando a Pablo en el banquillo. Este año es el jugador más destacado y su baja por la CAN se notará mucho por Mestalla. Una gran proyección por su juventud y dotes, su velocidad y desequilibrio, gran capacidad para asociarse y cierta polivalencia, siempre por la línea de tres cuartos, hará de él uno de los hombres top de esta Copa África en la que está casi asegurada su presencia en el once titular de Argelia.

Atacantes:

Slimani Islam | Nacido en Argelia, país en el que ha desarrollado su carrera deportiva tanto en clubes como en la selección y en el que actualmente continua. Viste la camiseta del CR Belouizdad y se trata de un delantero rematador, un “9” que se mueve muy bien dentro del área gracias a una inteligencia notable en lo que a movimientos ofensivos se refiere. También cabe resaltar que cuenta con un buen tiro, que es novato en el combinado argelino absoluto y que esta temporada no está cuajando buenos registros goleadores en el inicio del campeonato por lo que se prevé que sea uno de los futbolistas suplentes.

Soudani Al Arabi Hilal | Destacó en el ASO Chief y en 2011 fichó por el Vitoria Guimaraes. En el mismo año debutó con la selección y ahora llega como uno de los atacantes con mayores posibilidades de lograr la titularidad. Puede jugar tanto de delantero centro como caído a una banda y se trata de un futbolista bastante completo ya que es rápido, potente, de baja estatura pero con un buen salto y una buena capacidad para rematar de cabeza, su debilidad es la irregularidad.

Aoudia Mohamed Amine | Delantero rematador actualmente en el ES Setif. Esta campaña se ha colocado entre los máximos artilleros del campeonato argelino gracias a su gran embergadura. Con 1’90 de altura aprovecha su físico para destacar en el juego aéreo, su principal arma en el área. Se maneja bien con las piernas pero resalta por su gran capacidad cabeceadora que le permite consumar cifras considerables de goles, virtudes que le han llevado a la selección. Lo más probable es que se sentará en el banco junto a Slimani y saldrá cuando el técnico considere que el equipo necesite una referencia arriba que defina los balones aéreos.

Extra

