Destino Brasil 2014: analizando a Colombia

Son muchos años sin protagonismo. A excepción de la Copa América conquistada delante de su público en 2001 la selección Cafetera ha vivido una larga travesía por el desierto. La retirada de Carlos Valderrama abrió un agujero que ha resultado completamente imposible de ocupar a lo largo de estos años. Hasta el pasado día 7 de septiembre, sin ninguna duda el punto de inflexión. Tras haber disputado 6 jornadas del clasificatorio mundialista sin que se vislumbrasen signos de mejoría, la Tricolor recibía en Barranquilla a Uruguay, invicta en ese momento. Una primera parte de ensueño sirvió para que de repente nadie se acordase del Pibe. Un equipo basado en el descaro, el buen toque y la calidad terminaba por ridiculizar a la campeona de Sudamérica, haciendo parecer corto el 4-0 final.

Su seleccionador, Néstor Pekerman, tardó todavía unos meses en pulsar las teclas adecuadas. Una de cal y otra de arena en sus encuentros con Perú y Ecuador dejaron paso a un verano de reflexión. Una vez llegado septiembre la apuesta fue tan clara como tajante: Freddy Guarin y Carlos Sánchez no volverían al once inicial. El 1-4-4-2 sería a partir de entonces seña de identidad pero con nuevos protagonistas y, más importante todavía, con matices muy diferentes según el partido y el momento.

Análisis individual

Ninguna duda sobre quién debe ser el arquero titular. David Ospina (Niza), a sus 24 años, lo tiene todo para escribir una larga y exitosa carrera. Sin puntos débiles siendo tan joven, solo cabe esperar que fiche por un grande y vaya ganando en personalidad con el paso de los años. Su regularidad, buenos reflejos y capacidad en el mano a mano le convierten en un valor sólido. Camilo Vargas (Independiente Santa Fe) se perfila como su suplente, ya que a Faryd Mondragón (Deportivo Cali) no le puede quedar mucho a sus 41 años de edad.

En la línea de zagueros muy buen nivel con los dos laterales del Nápoles, Camilo Zúñiga por banda derecha y Pablo Armero por izquierda. Ambos poseen capacidad sobrada para incorporarse al ataque, por lo que Pekerman los ha reconducido tratando de que sepan medirse y no descompensar al equipo. Curioso que en la mejor Colombia no hemos disfrutado de la versión desatada de Pablo, más explosivo y menos técnico que Zúñiga.

Problemas en cambio con la pareja de centrales. Muy correcto Carlos Valdés (Independiente Santa Fe) pero sin un acompañante sólido. Luis Amaranto Perea (Cruz Azul) ya tendrá 35 primaveras a sus espaldas en Brasil, por no hablar de Mario Alberto Yepes (Milan) que habrá cumplido los 38 años. Pese a la edad ambos siguen contando, ya que Pekerman no ha encontrado a nadie que le convenza. Ni Cristian Zapata (Milan), ni Aquivaldo Mosquera (America) parecen ser la solución, así que en el próximo año ese debe ser el objetivo prioritario del seleccionador. De nada servirá un juego rico y efectivo en ataque si la falta de un central de garantías puede tirar todo por la borda en cualquier momento.

Porque el mediocampo Cafetero tiene en estos momento un nivel alto, muy alto. Abel Aguilar (Deportivo) juega por delante de la defensa y, además de trabajo, garantiza buena salida de balón y presencia en el juego aéreo a balón parado. Su suplente natural, Aldo Leao Ramírez (Morelia), habitualmente entra de refresco para cerrar los partidos si bien mira también hacia delante buscando combinar con la gente de tres cuartos y los puntas. Como pivote exclusivamente destructivo sigue contando Carlos Sánchez (Valenciennes), que participa mucho menos que antes pero que como recurso defensivo continúa mostrándose útil. Sus características posicionales suman cuando Pekerman quiere bajar revoluciones y mantener sin sobresaltos una ventaja en el marcador.

Sí juega como titular Edwin Valencia (Fluminense), futbolista oscuro y físicamente poderoso, aquel que compensa permanentemente cualquier desajuste y aparece siempre para echar un cable. Un equilibrador nato. James Rodríguez (Porto), en cambio, es una de las perlas. Creativo, inteligente y con una gran zurda, se le ve contenido pese a su muy buen nivel actual. Su proyección apunta muy alto en cualquier posición de interior ofensivo, el mundo espera un enganche que haga historia. Porque ahora mismo el enganche de Colombia no es otro que Macnelly Torres (Nacional Medellín). Letal filtrando balones a la espalda de la defensa rival, su irregularidad le convierte en tema de discusión. Magistral su primer tiempo contra Uruguay, alcanzando un nivel técnico y táctico que le convirtieron en socio ideal para sus compañeros. Sin duda se seguirá discutiendo su titularidad de aquí a Brasil, especialmente si Juan Fernando Quintero (Pescara) evoluciona con rapidez a sus 20 años. Futbolista con mucho talento en su zurda, ha sido protagonista recientemente del Sudamericano sub-20. Aunque quizá es pronto para verlo con la absoluta debería ser protagonista en los próximos años.Del mediocampo queda por mencionar a Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina).

Cabe mencionar también a Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina), que no acostumbra a ser de la partida aunque cuando juega desempeña un papel destacado. Sus condiciones físicas le hacen tan diferente del resto de la medular que se convierte casi en imprescindible para Pekerman como recurso. Gran capacidad de desborde por banda derecha y de inclinar el ataque hacia su lado, lo que unido a una descomunal potencia a menudo abre una vía de agua de considerables dimensiones en la zaga rival. Y de Freddy Guarin (Inter) ¿qué? Pues que ha desaparecido del equipo. Eso sí, todos le quieren en el banquillo para el día que las cosas no funcionen. Su exuberancia y, especialmente, su capacidad para reventar un partido en cualquier acción individual no se pueden obviar. Sigue figurando en todas las convocatorias, si bien apenas disfruta de minutos. En el reciente amistoso contra Guatemala jugó 45 minutos sustituyendo a Cuadrado en banda derecha y no se encontró cómodo.

Pero si el mediocampo es de un nivel magnífico la delantera es francamente espectacular. Qué decir de Radamel Falcao (Atlético de Madrid), el mejor 9 del momento y, por lo tanto, indiscutible. Una auténtica pena para Jackson Martínez (Porto), delantero con un físico y una cantidad de dinamita difícilmente igualable, pero que deberá esperar a que Radamel no se encuentre bien para jugar. Porque el segundo puesto de titular se lo ha ganado a pulso Teo Gutiérrez (Cruz Azul). Vital ahora mismo en el esquema de Pekerman, su capacidad asociativa y su fenomenal lectura en cuanto a movimientos le convierten en complemento perfecto tanto para Falcao como para Jackson. Tras este trío hay que situar a otros 2 puntas con una pinta fenomenal. Carlos Bacca (Brujas) ha demostrado buen entendimiento con sus compañeros en los minutos que ha disfrutado, le gusta bajar a recibir y conectar con el otro punta. Luis Muriel (Udinese) es un diamante en bruto, con un físico y movimientos que recuerdan a Ronaldo Nazario. Obligatorio será seguir su evolución pero lo cierto es que aporta una batería de recursos que debería resultar muy útil al seleccionador. Menos opciones ya para Dorlan Pabón, que venía contando más hace 1 año pero que hoy por hoy tiene muy complicado jugar, de su papel en el Betis dependerá el que pueda entrar en el equipo.

Funcionamiento colectivo

El elevado número de futbolistas con un nivel alto permite a Pekerman disponer de muchas opciones, a cada cual más interesante. Ofensivamente el equipo cambia mucho en función de si Cuadrado está en el terreno de juego. En el caso de que no juegue, la voz cantante la llevan James y Macnelly. El primero ofrece su mejor versión cuando cae hacia el medio o hacia la derecha. No lo hace mal en la izquierda, su banda natural, pero da sensación de encontrarse un poco atado debido a su tendencia interior. Macnelly resulta espectacular cuando aparece habilitado entre líneas, su velocidad mental para localizar a un compañero que se desmarque va acompañada por una precisión quirúrgica a la hora de entregarle el cuero. Resulta en cambio más insulso cuando se ve obligado a echarse unos metros atrás, ya que se pierde el factor sorpresa de sus balones al hueco. Cualquiera de los laterales se puede beneficiar de un envío de Macnelly, si bien Pekerman parece haber trabajado muy bien la coordinación en las subidas de ambos para evitar sustos a la contra (a la izquierda disposición táctica tras subida de Zúñiga). Pero arriba hay otra pieza con una importancia capital: Teo Gutiérrez. De esos futbolistas que hacen equipo, es el encargado de dar continuidad a los ataques rescatando balones complicados y descargándolos en un compañero mejor situado. Sus acertadas caídas a banda y su entendimiento con Falcao también son una garantía y nadie discute su presencia entre los once pese a no resolver con tanta eficacia como Radamel o Jackson de cara al gol. Es por esto que resultaría extraño -y seguramente perjudicial- ver a los dos matadores a la vez en el campo, lo que se ganaría en potencia rematadora se perdería en combinación. No obstante esta sociedad puede resultar interesante contra selecciones como España, que monopolizan la posesión, para buscar un fútbol más directo, terreno en el que Jackson se puede mover como pez en el agua.

En la versión de Colombia con Cuadrado en el once todo se inclina hacia su banda. Zúñiga -si está- sube mucho menos aunque si Juan Guillermo se tira un poco hacia dentro el lateral puede sembrar el pánico de forma inesperada. Pero lo habitual es que sea el mismo Cuadrado el que busque ganar línea de fondo intentando paredes con Macnelly o los puntas. En esta disposición, además, Armero dispone de una auténtica autopista en el carril izquierdo por lo que un cambio de orientación en el momento adecuado le puede colocar en el área rival (ver gráfico a la derecha). Esta variante funciona bien pero obliga a dejar fuera del equipo a James, Zúñiga o a uno de los pivotes –presumiblemente Valencia- lo que no agrada a Pekerman. De ahí que la titularidad de Cuadrado resulte complicada, pese a que en casi todos los partidos acaba jugando bastantes minutos. Durante el próximo año será también interesante analizar si tienen cabida las alternativas de Bacca, Muriel y Quintero, futbolistas con mucho por demostrar todavía. En resumen, amplísima variedad de recursos técnicos y tácticos que Pekerman parece haber interiorizado y aprendido a gestionar.

Defensivamente el doble pivote funciona como un reloj. Abel Aguilar y Edwin Valencia se ocupan de la recuperación y el equilibrio, tapando los escapes rivales en las contras y vigilando las posibles pifias de los centrales, quienes por desgracia no parecen demasiado fiables. Si de aquí a un año aparece un compañero de nivel para Valdés el equipo no mostraría fisuras groseras, reto importante para Pekerman. Porque lo cierto es que los laterales no suelen despistarse, su ya dilatada experiencia en Italia les ha ayudado a templar en las subidas. Nada que objetar tampoco a la labor de David Ospina, admirable la seguridad que transmite pese a su juventud.

Esta es Colombia, selección sobre la que han debatido largamente Abel Rojas y su fenomenal equipo de Ecos del Balón. En los próximos meses la clasificación para la fase final del mundial debería convertirse en un hecho. Una vez en Brasil el sorteo será clave y también la ambición que Néstor Pekerman sea capaz de inculcar a sus chicos. Porque física, técnica y tácticamente lo tienen todo -con el lunar del central- para acabar entre los mejores. A partir de ahí únicamente quedará el trabajo psicológico, terreno en el que a buen seguro les falta bastante para poder competir con España o la Canarinha, por poner ejemplos llamativos. Pero si son capaces de expresar todo lo que llevan dentro debería ser suficiente para, al menos, lograr su mejor clasificación histórica en un mundial. La decepción del 94 acompañada de tragedia todavía no se ha superado. 2014 puede ser el año y Brasil el lugar. Radamel Falcao y sus compañeros tienen todavía más de un año por delante para seguir creciendo.