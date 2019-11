Stan Petrov: “Soy afortunado por seguir vivo”

Stiliyan Petrov, capitán del Aston Villa, ha superado con éxito su primera etapa del tratamiento de leucemia, enfermedad que le fue diagnosticada el pasado año después de un partido.

El centrocampista búlgaro confiesa sentirse “afortunado por seguir con vida ya que muchas personas con esta misma enfermedad mueren cada día. Yo he sabido luchar para seguir viviendo, en pie. Es algo maravilloso”.

Tras hacer frente a un intenso y agotador tratamiento de quimioterapia, Petrov ha conseguido ver el lado bueno de las cosas para seguir recuperándose al lado de los suyos. “Ha sido un año muy, muy duro para mí y mi familia pero ahora ya puedo volver a mi vida normal” declaró el internacional búlgaro. La felicidad ha vuelto a la vida de Petrov porque “ahora puedo hacer cosas que el año pasado no podía: llevo a los niños al colegio, puedo ir al campo de entrenamiento o empezar a perder un poco de peso para estar en forma.

Petrov: “Ahora puedo hacer cosas que el año pasado no podía". El apoyo que le han brindado su familia, amigos, compañeros y aficionados ha sido crucial para la recuperación del capitán villano, pese que no sabía demasiado sobre la enfermedad. Petrov afirmó que: “No sabía cuanto iba a durar esto ni que me iba a pasar, pero con paciencia y el aliento de mi familia y compañeros lo he sobrellevado bien. Tengo una gran mujer, unos hijos maravillosos, mis padres y mi hermano e incluso mi suegra han estado conmigo en todo momento”.

El ex futbolista del Celtic de Glasgow también ha tenido palabras de agradecimiento para los aficionados de todos los equipos donde ha jugado por su gran apoyo: “No sé cómo agradecérselo, es fantástico. Gente con sus propios problemas y que los aparque para darme ánimos es incleible. Me río con mis amigos porque no sé cuando acabarán los aplausos hacia mí en el minuto 19. ”.

"Espero poder abrir mi propia fundación y así recaudar fondos para diferentes organizaciones benéficas". Aunque la lucha ha sido, y está siendo, dura para Stiliyan Petrov, él sigue enviando mensajes positivos a toda la gente que también padece leucemia. Que una enfermedad de tal calibre le ocurra a un jugador de élite lo convierte en un ejemplo a seguir. Por ello, el búlgaro continua con sus labores de concienciación sobre la leucemia: “Es curioso ver como una cosa tan trágica como esta puede unir a la gente. Espero poder abrir mi propia fundación y así recaudar fondos para diferentes organizaciones benéficas. Ojalá sea pronto”.

Retiro anticipado

El pasado año, cuando Petrov entraba en la etapa final de su carrera futbolística, concretamente con 32 años, se le diagnosticó leucemia tras unas pruebas que se le hicieron al presentar una fuerte e inexplicable fiebre después de disputar un partido contra el Arsenal.

Stan no ha vuelto ha disputar un partido desde aquel día. Ya ha pasado un año y la peor parte del tratamiento la ha dejado atrás. No obstante, los dirigentes del Aston Villa no le dieron la baja y continua siendo el capitán del equipo, aunque en la práctica es Ron Vlaar.

La grada agradece los casi ocho años que lleva el búlgaro en Villa Park y lo demuestran aplaudiendo en el minuto 19, el dorsal que lucía Stan cuando jugaba. Es harto improbable que Petrov vuelva a enfundarse la zamarra claret and blue pero casos como el del blaugrana Abidal invitan al optimismo.