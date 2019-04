Roma y Pescara echan de menos a Zeman

Si alguien hubiera buscado en alguna hipotética enciclopedia futbolera la definición de "partido trampa", es probable que el texto le indicara algo muy parecido al encuentro que se disponía a ver hoy el estadio Olímpico. Con una Roma crecida tras su reciente victoria en Milán, clasificación para la final de Copa incluida, y muy necesitada de puntos para no descolgarse de la lucha por los puestos europeos, llegaba a la capital el colista Pescara, equipo sin brillo alguno, consecuencia de su total falta de estrellas, a quien sólo la fría matemática se resiste a enviar ya a Serie B. Pensando con sensatez, a priori la única duda sobre el resultado de un enfrentamiento entre el ataque Lamela - Totti - Osvaldo y la defensa Zanon - Cosic - Capuano - Modesto sería la magnitud de la goleada que recibirían los blanquiazules.

Claro que esa presunción parte de un error de base, que es creer que el fútbol responde a algún tipo de lógica. La Roma, que tanto tenía que perder, no esperó al habitual minuto 20 para dormirse, sino que ya saltó al campo en pijama. El Pescara se adueñó de la pelota sin oposición alguna y, poco a poco, empezó a generar ocasiones. Stekelenburg no esperaba tener que esforzarse tanto; así, el aluvión le descentró y en un disparo lejano de Cascione cometió un error pequeño, sutil, que se convertiría en catastrófico: en lugar de atrapar el chut, o de despejar hacia un lado como mandan los cánones, rebotó el balón hacia el centro del área. La segunda parte del fallo no fue suya, sino de los centrales, que no estuvieron al quite y dejaron que Caprari se les adelantara; nadie hizo nada para evitar que su cabezazo se marchara al fondo de la red.

Sólo entonces le sonó el despertador a los de Andreazzoli. Sin embargo, la Roma, aunque sabía que debía hacerlo, no estaba por la labor de levantarse de la cama; prefería quedarse remoloneando entre las sábanas un poco más. ¿Les ha pasado alguna vez que han salido de juerga en vísperas de una jornada laborable y se les ha hecho más tarde de la cuenta? Así se sentían los futbolistas capitalinos, sabedores de que tocaba ir a trabajar pero sin apenas tiempo (ni ganas) de prepararse un mísero café, con la cara llena de legañas, el traje mal planchado, y con grave riesgo de perder el autobús. Más que atacar, lo que hacían era acercarse al área rival y rondar por allí, sabiendo que existía alguna manera de que el balón entrara en la portería, pero incapaces de recordarla.

El Pescara, por supuesto, estaba comodísimo con la situación: ni en sus mejores sueños habría podido imaginar la posibilidad de anotar un solo tanto en su visita a la capital, no digamos de ponerse por delante. El desmantelamiento de la plantilla sufrido el verano pasado, habitual en todos los modestos que hacen buena temporada, ha sido demasiado radical en un equipo que acabó la temporada 11/12 en Segunda con 90 goles a favor y este año llevaba, antes del partido de hoy, apenas 24. Así que se limitó a recogerse en su área, observar la empanada mental romanista y, cada cierto tiempo, agarrar la pelota en un contraataque y acercarse un poco, a ver si sonaba la flauta.

El espejismo de Destro

Tras el descanso, Andreazzoli probó a cambiar al desaparecido Florenzi por Mattia Destro, el héroe de la eliminatoria copera. Al atacante se le vio con ganas desde el principio: entró mucho en juego y en una de sus primeras intervenciones acabó en el suelo dentro del área, en un penalti que no fue y que le supuso la primera amarilla del partido, limpísimo hasta entonces, por protestar. El mismo Destro, apenas cinco minutos después, demostró (en posible fuera de juego) que, a día de hoy, merecería ser el delantero titular por delante de Osvaldo, aprovechando un balón suelto para meter el pie y firmar con facilidad el empate.

No es que a la Roma le hubieran venido a visitar las musas y de pronto hubiera descubierto el filón de la creatividad y el jogo bonito; simplemente, el equipo se espabiló y decidió demostrar que, como cabía esperar, es muy superior a un vulgar Pescara. Las ocasiones se multiplicaron, debido fundamentalmente a que Totti, por fin, se puso en marcha, tanto a distribuir balones como a probar él por su cuenta, si bien no tenía el punto de mira muy bien enfocado. La igualada sabía a poco y, durante los minutos iniciales de la segunda mitad, parecía que el 2-1 era sólo cuestión de tiempo.

Estuvo a punto de llegar en un remate a la media vuelta de De Rossi al que Pelizzoli respondió con habilidad. El portero blanquiazul, en otro tiempo héroe de la Roma con la que llegó incluso a ser el menos goleado de Europa en 2004, hizo un partido bastante completo, con alguna que otra intervención de bastante mérito que no sólo dio confianza a los suyos, sino que bajó los ánimos de los jugadores locales, cada vez menos explosivos. Osvaldo seguía en su mundo, pensando en dónde irse traspasado en cuanto llegue julio; Lamela, tres cuartos de lo mismo, recordaba a su peor versión de principios de temporada; Pjanic pasaba tan desapercibido que incluso le sustituyeron por Bradley, un tipo con la mitad de su clase pero con el doble de sangre. Poco a poco, el público iba mentalizándose para el fracaso que supondría no llevarse los tres puntos contra el último clasificado.

Sólo con el partido agonizando decidió Osvaldo mostrarse un poco en el escaparate. En apenas dos minutos anotó un gol que le fue anulado correctamente por fuera de juego y acabó por los suelos en un penalti que no pareció y que no se pitó. Es lo que fastidia del 9 italoargentino: talento tiene de sobra y ha demostrado en repetidas ocasiones que si quiere, puede, pero que por motivos que sólo él conocerá, no está por la labor de aportar nada al equipo. Entre tanto, el Pescara, que aunque no lo pareciera seguía en el campo, tuvo una clarísima para llevarse la victoria, pero Stekelenburg demostró que tampoco es manco y consiguió desviar el disparo de Di Francesco.

Acabado el partido con un tanteo más bien escaso, y con ambos contendientes mostrando sus limitaciones en materia ofensiva, es inevitable acordarse del que fuera último inquilino del banquillo de estos dos mismos equipos: el bohemio Zdeněk Zeman, apóstol en Italia del fútbol ofensivo con todas sus consecuencias, caiga quien caiga. Se fue del Pescara para fichar por la Roma, y de la capital aún no está del todo claro por qué le echaron, ya que su sustituto no lo está haciendo mejor; de hecho, últimamente le ha dado por imitar su 4-3-3 marca de la casa, pero sin trabajar ni de lejos los entrenamientos con la misma intensidad. Así, hoy se ha visto a un combinado blanquiazul sumido en sus carencias habituales, y a una Loba plana, apática a rachas, falta de ideas, sin hambre, con algunos futbolistas arrastrándose por el césped, y dando la sensación de que si el rival hubiera sido un poco, sólo un poco, más fuerte, la goleada que a priori iba a marcar la habría recibido. ¿Era realmente necesario cargarse a uno de los pocos entrenadores que aportaban algo diferente al calcio para conseguir esto?.

Foto: ni Totti (izquierda) ni Rizzo hicieron un partido brillante (P. Bruno | Getty).