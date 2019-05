Reconstruyendo al Borussia Dortmund un año más

El pasado martes se hizo oficial la que ha sido, hasta el momento, gran noticia en lo que concierne al mercado de fichajes, ya no solo en Alemania, sino también en todo el mundo. Hablamos, como todo el mundo sabe, del traspaso de Mario Götze al Bayern de Múnich, por quien el club bávaro va a pagar su cláusula de rescisión, la cual asciende a 37 millones, convirtiendo así al joven media punta alemán en la primera gran incorporación de la Era Guardiola. Se trata de un fichaje realmente sonado ya que, a pesar de que era uno de los nombres que más se barajaban para abandonar la disciplina de Klopp, muy poquita gente se esperaba que su salida se produjera al máximo rival y mucho menos que se anunciase cuando ambos conjuntos se encuentran metidos de lleno en plena lucha por ostentar el cetro de campeones de Europa.

Sin duda que este bombazo habrá afectado de una manera muy ostensible al seno de la hinchada Borusser, sin embargo, los de Klopp tienen motivos más que de sobra para seguir soñando, y es que, como ya sabemos, esta no es la primera ni la última vez que el equipo de la cuenca del Rühr tiene que hacer frente a la desbandada de alguno de sus jugadores más importantes. Para mayor muestra de este hecho, simplemente echaremos la vista ligeramente hacia atrás.

Todo comenzó hace un par de años, cuando un incipiente y prometedor Borussia Dortmund comenzaba a dar sus primeros pasos. Por aquel entonces, la Bundesliga presumía de contar con varios aspirantes a mantener su liderazgo, de entre todos ellos los más destacados quizás fueran el Bayern de Van Gaal, que tan buen y tan vistoso fútbol practicaba, el sorprendente Mainz de Schurrle y Holtby, que lideró el primer tercio del campeonato o, sin ir más lejos, el Dortmund de los Sahin, Kagawa o Barrios que tanto llamaba la atención por su buen trato de balón y la alegría y desparpajo que le imprimía a sus partidos. Finalmente, ese año el Dortmund ganaría el campeonato liguero, teniendo al nombrado mejor jugador del año en la Bundesliga Nuri Sahin como máximo exponente de ese título, algo que no fue suficiente para que el Real Madrid pagara su cláusula y se lo llevara sin que los de Klopp pudieran hacer nada. Sin perder ni un segundo, la secretaría técnica se puso a trabajar para finalmente traer a un joven chico de origen turco, que hasta ese momento jugaba en el Núremberg, llamado Ilkay Gündogan, el cual, tras un tiempo de adaptación, ha conseguido hacerse con las riendas del equipo, siendo el gran cerebro del juego ofensivo del Dortmund.

Un año después, el éxito de la temporada anterior se repetía y llegado el final del curso liguero otro de los grandes artífices del triunfo como era el japonés Kagawa se marchaba, pero esta vez al Manchester United, y dejando en las arcas una suculenta cantidad de dinero, con la cual el Dortmund no quiso tirar la casa por la ventana y se trajo, pagando su cláusula, a otro joven alemán cuyo año en la Bundesliga había sido más que sobresaliente, nos referimos a Marco Reus, el cual, sin apenas tiempo de adaptación, se ha asentado como uno de los mejores y más codiciados jugadores del once de Klopp, superando por mucho sus expectativas y con un rendimiento que perfectamente podríamos poner por encima del que presentó en su día el nipón Kagawa.

Con estos precedentes, parece claro que el Borussia de Dortmund buscará, y no a mucho tardar, un hombre que remplace al ausente a muy corto plazo Mario Götze, y he aquí el fin de este artículo, intentar aclarar, valiéndonos sobre todo de los precedentes anteriores, quienes son los nombres que podrían estar manejándose en los despachos del club teutón para suplir, esperemos que de manera brillante, a esta más que sensible baja.

PATRICK HERRMANN

Ex-compañero de Reus, él y Marco fueron dos de los hombres más importantes en la gran temporada del Monchengladbach de hace un año, por lo que su entendimiento con la joven estrella es pleno. Con 23 años de edad, hablamos de un jugador tremendamente desequilibrante, muy rápido, gran conducción de balón y con una facilidad para el desborde pasmosa, algo que acompaña con un más que notable golpeo de balón. Suele actuar pegado a la banda, aunque al igual que Reus, con la evolución de su juego ha ido buscando posiciones más centradas, donde su protagonismo es mayor. Su contratación no sería excesivamente cara, algo que juega a su favor, sin embargo, viene siendo un jugador algo irregular, hecho este que podría alejarle del equipo de la región del Rühr.

HEUNG-MIN SON

Aunque ya lleva algún tiempo en la Bundesliga, su temporada con el Hamburgo está siendo, como poco, digna de admiración. Con tan solo 20 años de edad, Son, con la ayuda de Van der Vaart, se ha erigido como el auténtico sustento del club del Norte de Alemania, y es que, a sus ya conocidas grandes capacidades para el desborde y el desequilibrio, el surcoreano ha añadido una capacidad goleadora pasmosa, siendo, junto con el punta Rudnews, máximo artífice de su equipo con un total de once goles. Muestra de esta mejora es el hecho de que ha pasado de ser un jugador de banda a actuar justo detrás del punta o incluso como único delantero. Al contrario que le pasa a Herrmann, su fichaje sería un poquito más elevado, ya que el Hamburgo no tiene una situación económica ni mucho menos mala y sus intenciones de desprenderse de su jugador más codiciado pasarían por pagar una muy interesante suma de dinero. Esto unido a que ambos conjuntos son rivales directos, podría truncar su contratación por el Borussia de Dortmund.

ROBBIE KRUSE

Legado a la liga hace solo dos años, el australiano está demostrando ser de los mejorcito de la zona baja de la clasificación con su Fortuna Düsseldorf, y es que, no hay partido del club de la Renania del Norte en el que no oigamos hablar de él. A pesar de tener ya 24 años, su carrera en Europa se reduce a este breve periodo en Alemania, en el que está consiguiendo convencer a propios y extraños de sus más que sobradas cualidades para jugar a este deporte. Kruse es un extremo o segundo delantero bajito, con una notable conducción de balón y una gran visión de juego. Además, es bastante fiable de cara a gol y suele aparecer casi siempre, por lo que se trata de un futbolista con una gran regularidad. Con diferencia sería un traspaso más barato que los mencionados anteriormente, dado su escaso bagaje en el fútbol de primer nivel y la situación del Fortuna, aunque su rendimiento en un club de máxima exigencia como el Borussia Dortmund sería toda una incógnita, algo que representa un enorme hándicap para el joven australiano.

KEVIN DE BRUYNE

Como no podía ser de otra manera el nombre de la joven perla belga tenía que encontrarse en esta quiniela, y es que su magnífica temporada con el Werder Bremen si bien no tiene al equipo todo lo bien clasificado que a él le gustaría, le está valiendo para ganarse unas cuantas novias en el mercado de toda Europa. Condiciones le sobran, velocidad, gran dribling, gran golpeo de balón y sobre todo gol, mucho gol. Este es, sin duda, su gran año de evolución futbolística, y es que no veíamos un De Bruyne tan protagonista e incisivo desde el año en el que ganó su primera y única competición con el Genk, equipo con el que consiguió levantar el trofeo de campeón de la Jupiler League, hecho este que le valió para ganarse un fichaje de la mano del Chelsea, club al que aun pertenece. Sin duda que Kevin cumple de sobra los requisitos para suplir a Mario Götze, sin embargo, no debemos olvidar que el jugador sigue perteneciendo al Chelsea, que ya ha hecho alguna declaración de su intención de quedarse con el joven futbolista, por lo que su fichaje, si es que se diera, tendría un precio bastante alto, algo que no creemos que convenza mucho al Dortmund.

CANTERA

Personalizado especialmente en dos hombres, Moritz Leitner y Leonardo Bittencourt, ambos jugadores procedentes, al igual que Götze, de las categorías inferiores del Borussia. El primero de ellos, Leitner, tiene más experiencia con el primer equipo y unas condiciones más parecidas a las de Götze, muy ágil de mente, gran visión de juego, notable precisión de pase y con una excelente conducción de balón; el segunndo, Bittencourt, algo más extremo, más rápido y con más desborde y con algo más de velocidad. Tanto Leitner como Bittencourt representan el futuro a corto plazo de un club donde la juventud no es un problema, por lo que no es descartable que se apueste más por ellos tras la marcha de Mario, y eso que este año más que nunca ha quedado muy en entredicho la escasez de plantilla del equipo alemán, por lo que no parece muy probable que no se fiche a nadie que supla al crack de Memmingen.

Estas son, a groso modo, algunas de las caras que más se podrían aproximar a las posibilidades que maneja actualmente el club de la Westfalia en cuanto a prestaciones y a viabilidad, al menos en Alemania, no obstante, el mercado de futbolistas abarca mucho territorio por lo que no es descartable que ese nombre que buscan se encuentre fuera de sus fronteras, quien sabe si hombres como Christian Erikssen, que esta como loco por salir de Holanda, o el esloveno del Palermo Josip Ilicic, quien no creemos que este dispuesto a seguir en el equipo si bajase a segunda, sean finalmente los sustitutos de un Mario Götze que si bien no será una baja insustituible, sí que dejará un enorme vacío en un club que le ha visto crecer y formarse desde que era una joven promesa con mucho que aprender y mejorar.

