Brian Little, escapando del abismo

El Aston Villa ha sido uno de los mejores equipos de Inglaterra desde su fundación pero en 1967 los villanos comenzaron una caída libre a la que no le supieron poner freno. Agitación social, descensos a Segunda y posteriormente a Tercera además de la dimisión de toda la junta directiva se entremezclaron para escribir el episodio más oscuro de toda la historia del Villa. La desastrosa situación del Aston Villa se comenzó a revertir en 1971, coincidiendo con el debut profesional de un joven delantero neocastrense, que años más tarde se convertiría en el símbolo del renacimiento del Aston Villa, el jugador que caminaba sobre el agua.

Haciendo de un sueño una vida

Brian Little vino al mundo el 25 de noviembre de 1953 en la bella y tranquila ciudad septentrional de Newcastle-upon-Tyne a poco más de un kilometro de St. James’ Park; pero su destino estaba lejos de allí. Desde bien pequeño Little mostró grandes aptitudes para el fútbol y al ritmo que él crecía también lo hacían sus capacidades futbolísticas. Con 12 años ya era tan superior a sus compañeros del equipo de su colegio que consiguió hacer unas pruebas para jugar en el equipo local, el Newcastle United. Los responsables de observar y analizar a Little consideraron que no llegaba el nivel exigido para entrar en el equipo pero él no desistió en su intento de ser futbolista y se embarcó en varios viajes para materializar su deseo.

El desamparado Little recorrió Inglaterra de norte a sur durante sus vacaciones de verano probando fortuna en los equipos que le brindaban una oportunidad. Desde el Manchester City al Leeds United pasando por el West Brom o el Sunderland le dieron una respuesta negativa. No fue hasta 1969 cuando Little encontró su sitio en el mundo del fútbol al recalar en Birmingham con una libra y diez chelines en el bolsillo para hacer con el Aston Villa la prueba que tanto se le resistía. Con el equipo en la Tercera División hacían falta jugadores capacitados para sacar el equipo a flote y todo jugador con cierto nivel sería aceptado. Así, Little pudo demostrar lo que valía y se quedó en Villa Park para no marcharse. No obstante, con tan solo 15 años, no disfrutó de demasiadas oportunidades con el primer equipo y jugó la mayoría de partidos en las categorías inferiores del Villa.

La competencia interna en el Aston Villa era feroz y más para un delantero novato que poco tenía que hacer contra oponentes muchos mayores y experimentados. Jugadores como George Curtis o Brian Godfrey le dieron apoyo y poco a poco fue introduciéndose en la dinámica del primer equipo.

En 1971 estampó su rúbrica en el contrato profesional que le unía al Aston Villa, convirtiéndolo en el primer villano que se había graduado en el instituto. En la apabullante victoria contra el Blackburn Rovers por 4-1 en la Tercera División, debutaba un Little de 17 años y recortada melena que poco podría hacer en los pocos minutos que jugó. Tras ese partido pasaron 6 meses hasta que volviera a enfundarse la elástica claret and blue, esta vez de titular y marcando un gol en el 5-1 contra el Torquay además de asistir en dos goles. La titularidad le sentó como un guante a Little, que se llevo todos los elogios por aquel partido y el apodo de “Superboy”. El periódico Sunday Mercury escribió: “En su primer partido como profesional, el adolescente Brian Little mostró los detalles necesarios de madurez y habilidad para asistir en dos ocasiones y marcar un gol”. En aquella misma temporada ganó junto a su hermano Alan la FA Youth Cup al vencer al poderoso Liverpool por 5-2.

Los lions consiguieron quedar aquella temporada en el primer puesto de la Tercera División y accedieron a la Segunda División automáticamente. Little, con sus pequeñas tres aportaciones, participó en la primera etapa de la resurrección villana y no sería la última.

Ya en Segunda División, Little se fue afianzando en el puesto de delantero titular pero la suerte no le acompañó y los goles tampoco. Esa fue una temporada de asentamiento y mejora, tanto para él como para el Aston Villa, aunque faltó poco para subir a Primera División. En la temporada 73/74 participó en el doble de partidos que en las dos temporada anteriores y marcó 8 goles aunque el Villa siguió un año más en Segunda.

La progresión del circunspecto delantero había sido hasta el momento discreta y los titulares que un día había ocupado comenzaban a estar demodé. La sombra de su opulento debut, lleno de detalles técnicos y emociones, era demasiado alargada y el talento de Little, todavía sin aprovechar, no podía abarcarla entera. No obstante, la temporada de la explosión de Brian estaba bien cerca y sería de gran importancia para el futuro del Villa.

En dicha temporada, la 74/75, un Little con la melena más larga y desaliñada a conjunto con una barba fina e irregular, quizás influenciado por el movimiento hippie y la música transgresora de los Beatles, marcó 24 goles que sirvieron para ascender a la máxima categoría del fútbol inglés y ganar la League Cup, en la que, a pesar de marcar solamente 3 goles, demostró su destreza al realizar un maravilloso control con el pecho para la posterior asistencia entre los defensas del Chesterfield. El 8 del Villa ya se había convertido en uno de los pilares del equipo.

Ese año el talento se libró de las ataduras que pudiera tener para brillar con luz propia como si de un cuerpo celeste se tratara. Sus fantásticas actuaciones y sobre toda sus cifras goleadoras le llevaron a debutar con la selección inglesa con 21 años. Little saltó al verde para substituir a Mick Channon a falta de 10 minutos para el final de un Inglaterra – Gales pero, lamentablemente, ese fue su primer y único partido con la selección nacional ya que las lesiones no le respetaron al año siguiente y, por consiguiente, se perdió más de la mitad de partidos en los que tan solo pudo materializar 1 gol.

Dejando atrás la nefasta temporada 75/76 llegaría la mejor campaña de Little, que ya se había recuperado por completo de sus innumerables lesiones. En esa temporada, la 76/77, nada ni nadie podría parar al “Superboy” del Aston Villa. Llegó a jugar un total de 56 partidos en los que marcó 26 goles, algunos de ellos fueron sin duda los más importantes de su carrera. Sin él y sus actuaciones el Villa no hubiera podido llegar a la final de la League Cup y ganarla por tercera vez en la historia del club. Por aquel entonces, si se empataba el partido se debían jugar tantos partidos para desempatar la eliminatoria como fueran necesarios. En este tipo de partidos fue cuando realmente se forjó la leyenda de Brian Little. El talentoso delantero, con el 8 a la espalda, marcó 10 goles en los 10 partidos que jugó de League Cup y cinco de ellos han pasado a la historia.

El Aston Villa llegó a la semifinales después de superar con relativa facilidad a oponentes como el Norwich o el Manchester City, al que Little marcó un gol de chilena. En dicha ronda se enfrentó al QPR, que era un gran postulante para el título. La igualdad entre los dos conjuntos llevó a un tercer partido, el segundo de desempate, en el que Little hizo un fabuloso hat-trick. Fue una auténtica hazaña que nadie se esperaba de un jugador que había salido recientemente de un carrusel de lesiones. Tras este hito llegó la final contra el Everton. La emoción que caracteriza a las finales duró hasta el tercer partido, que se jugó en Old Trafford ante 54.749 espectadores. La situación era la misma que en la semifinal y el héroe, también. Brian Little volvió a asombrar a propios y extraños con dos goles. El primero de ellos fue un gol imposible y ha quedado para el recuerdo de todos los aficionados villanos. Little recibió el balón mientras peleaba con su defensor para introducirse dentro del área. Con grandes zancadas se dirigió hacia la línea de fondo y sin ángulo hizo pasar el cuero por el minúsculo hueco que existía entre el cancerbero y el palo, justo después de que Nicholl enviara un obús que David Lawson no pudo atrapar.

Retiro anticipado

Little con casi 24 años uno de los mejores delanteros de la década y su potencial todavía no había tocado techo pero nadie podía haber imaginado que las lesiones volverían a azotarle a él y, sobre todo, a una maltrecha rodilla.

Las tres temporadas que siguieron a la League Cup fueron un auténtico calvario para Brian Little. A lo largo de dichas temporadas jugó 117 partidos marcando 19 goles, en otras palabras, en su mejor temporada marcó 7 goles más que en 3 campañas seguidas. Unas cifras muy pobres para un delantero que había devuelto al Villa al lugar que nunca debió abandonar.

La peor noticia llegó en 1980. Después de sufrir tantas lesiones y con la rodilla destrozada, Brian Little seguía luchando por vivir de lo que más le gustaba y donde más le gustaba. En su particular odisea por seguir jugando sufrió contra el Wolverhampton la peor lesión que había tenido hasta el momento, de la que nunca se recuperó. Pese a ser del norte de Inglaterra, Little se había adaptado perfectamente a Birmingham y decidió irse al otro equipo de la ciudad, que había ascendido ese año a la Primera División. Buscando nuevas aventuras y con una presión menor Little hizo las maletas para dejar el equipo que le había dado una oportunidad, pero algo salió mal. Cuando Little estaba pasando la revisión médica se le detectaron secuelas de la grave lesión que había sufrido ese año. Así, el traspaso por 610.000 libras no fructiferó y Little decidió restirase con 26 años. Sin duda, una gran pérdida para el fútbol.

Posteriormente, Little decidió seguir ligado al fútbol y entró a formar parte del cuerpo técnico de las categorías inferiores del Aston Villa para luego marcharse a entrenar al Wolverhampton, Middlesbrough, Darlington y Leicester. En 1994 volvió al Aston Villa, esta vez como entrenador. Con Little a los mandos, el Villa ganó la League Cup de 1996 y llegó a la semifinal de la FA Cup además de clasificarse para UEFA 96/97. Con todo y con eso, Little se marchó en 1998 dejando al Villa como colista de liga, aunque no descendió. Después de su periplo por la que fue su casa entrenó al Stoke City, West Brom, Hull City y equipos de divisiones menores.

Caminando sobre el agua

Nadie ha podido pasear tranquilamente por el agua sin caerse, es algo físicamente imposible. Pero en Villa Park afirmaba que Brian Little podía hacerlo. La imposibilidad de las cosas no era concebible para Little, un jugador capaz de hacer maravillas con el balón pese a pertenecer a una generación de jugadores con poca técnica.

Little hacia referencia a su apellido. Para ser un delantero no era demasiado alto ya que medía 1,75 cm pero su talento y su imaginación no tenía límites definidos. Capaz de marcar goles de chilena o de dar asistencias imposibles, de llevarse balón que estaban perdidos y luego esconderlos lo hicieron un jugador fundamental para el Villa.

Marcó muchos goles pero pocos los celebraba con entusiasmo. Su tranquilidad era evidente en los terrenosde juego, pocas veces se ponía nervioso. Un delantero nato y oportunista que siempre estaba en el momento adecuado y en lugar adecuado, un “cazagoles”. No obstante, también los fabricaba para otros o para él, como el célebre gol al Everton en la final de la League Cup del 77.

Se ganó el cariño y respeto de los aficionados a base de trabajo y esfuerzo que siempre mostró desde que abandonó Newcastle para convertirse en una leyenda del Aston Villa. Haciendo gala siempre de una humildad envidiable dijo: “Lo mejor de todo es que puedo volver de vez en cuando a Villa Park y con un poco de suerte ser recordado como un jugador decente y como un entrenador medio decente”.

Little ha sido un símbolo de lo que significa el Aston Villa, un “one-club man” capaz de escapar del abismo. Porque Brian Little era capaz de caminar sobre el agua.

Foto 1: www.avfc.com

Foto 2 y 4: Bob Thomas

Foto 3: www.audioboo.fm