Benfica - Fenerbahçe: un partido por la historia

El duelo entre Benfica y Fenerbahçe supondrá el duelo que divide a la historia frente a la oportunidad. Una entidad consagrada en el viejo continente, con un palmarés envidiable y un currículum envidiable, tratará de evitar que el aspirante oriental pueda batirles en pos de su primer entorchado europeo. Desde Lisboa están seguros de que hay opciones de pasar, el peso de la historia y del escudo tiene mucho que decir en una eliminatoria de esta relevancia y es, sin duda, el mayor argumento que tienen para poder batir a un oponente ilusionado y con ventaja en el marcador, así como en el juego. Lo visto siete días atrás en el Sükrü Saraçoglü bien podría presagiar un duelo decantado del lado turco, pues el cuadro de Aykit Kocaman se impuso por la mínima pese a tener un penalti enviado a la madera como antes enviaron dos lanzamientos más. Salió vivo de Estambul el Benfica y tratará de aprovecharlo tras solventar el duelo liguero del pasado fin de semana en Feuchal ante el Marítimo, ahora únicamente tendrá como objetivo sobreponerse a las adversidades y lograr la ansiada final europea.

Lejos queda el anterior enfrentamiento entre los dos clubes en competición europea (75/76) con un recuerdo imborrable para ambos, pues la derrota fue más que contundente para los turcos (7-1) a orillas del Atlántico. Por aquel entonces el Fenerbahçe no era más que un mero espectador de las fases finales de los torneos continentales, así como un perfecto sparring para los todopoderosos cuadros occidentales. Bastante ha cambiado la historia y equiparado las fuerzas de ambos, hasta el punto de que podría llevar la vitola de favorito por lo acontecido en la ida la escuadra turca. Los canarios amarillos arriban con todo ante unas águilas con un único objetivo: volver a ser lo que fueron.

Base sudamericana, estilo glorioso

El equipo lisboeta tiene una característica clara, adoptada en los últimos años por todos y cada uno de los equipos punteros en el país luso. La abundancia de futbolistas llegados desde el otro lado del Atlántico crece poco a poco, aún así, el espíritu de la camiseta prevalece sobre los jugadores. El Benfica quiere volver a esa época que le llevó a ser conocido como el 'glorioso' y todo pasa de manera elevada por lo que suceda en el Estádio da Luz. Un equipo con su águila Vitória a la cabeza que quiere tener la posibilidad de recobrar la historia con un triplete soñado. Con cuatro puntos de ventaja sobre los dragoes en la Liga Zon Sagres y en la final de la Taça frente al Vitória Guimaraes, tratarán de estar en la final europea con el fin de certificar una temporada de ensueño. Lejos quedan ya las últimas horas del mercado de fichajes cuando Witsel volaba rumbo a San Petersburgo. Un proyecto ganador forjado durante varios años, que con la marcha del belga podría parecer que acababa y se ponía fin a esa construcción tan ansiada para codearse con los grandes. Eso sí, volver a Amsterdam, donde levantaron su segunda Copa de Europa es un suculento premio que todo aficionado del Benfica quiere paladear de nuevo.

Catorce partidos lleva invicto el equipo de Jorge Jesus ejerciendo la localía, con un total de trece victorias. Los lisboetas se han hecho fuertes en casa y ese es su principal argumento para combatir a un equipo como el turco que porta una racha más que destacable como visitante en la presente Europa League. Con Cardozo como principal exponente y figura clara de su equipo, tratarán de repetir lo que consiguió dos años atrás el Oporto y no quedarse a las puertas de una competición fetiche para los equipos íberos como sucediese ante el Braga en aquella edición. Con la trascendental baja de Luisao en el centro de la zaga, que no podrá acompañar a un destacado Garay, los encarnados tratarán de llevar el partido al ataque. El uruguayo Maxi Pereira acompañará en el flanco derecho al exmadridista, así como el adaptado Melgarejo por la izquierda; junto al central argentino estará Jardel. En el mediocampo Matic será una de las figuras centrales por su capacidad para romper el juego rival y dar salida como nexo de unión entre la defensa y el ataque, acompañado por el primer portugués del equipo, André Gomes. Por la derecha es fijo Salvio y por la izquierda podría entrar Rodrigo en lugar del sancionado Ola John. Mientras que en la mediapunta podría haber dudas entre Nico Gaitán, Enzo Pérez y Aimar, aunque casi con total seguridad será Pérez tras no estar en la ida debido a la acumulación de tarjetas.

"Es bueno estar en semifinales, pero la final es mejor", Jorge Jesus

Seguro se mostraba en la previa el técnico luso, confía en su equipo y tratará de batir al cuadro turco para llegar a la final, gracias en parte al respaldo de su afición: "Seremos mejores con nuestra afición detrás y no creo que el Fenerbahçe sea mejor aquí. Sabemos que ellos han tenido algunos buenos resultados fuera de casa, pero somos fuertes en casa y creemos en que podemos llegar a la final". Asimismo afirma que la historia puede pesar en un partido como el que dirimirán lusos y turcos: "Contamos con experiencia continental en la Champions y la Europa League y sabemos lo que hay que tener para estar en esta ronda", decía el afamado técnico portugués. Finalmente, destacaba con tranquilidad que lo importante no es a donde han llegado, sino donde pueden llegar: "Es bueno estar en unas semifinales y es importante para la imagen del club, pero la final es mejor. Sólo estamos a un partido y el resultado de la ida nos permite creer que es posible que se haga real. No estoy nervioso porque creo que soy una persona experimentada y todos sabemos lo que es estar aquí".

La gran oportunidad turca

Nadie quiere recordar en Estambul aquel partido de 1975 en el que cayeron por 7-0 en Lisboa para posteriormente vencer 1-0 en casa con la eliminatoria ya finiquitada de parte de las águilas. Desde la ciudad turca se tiene claro que la historia es bien distinta y la evolución de los canarios amarillos es más que destacada, hasta el punto de dejar de ser un outsider para ser un claro pretendiente a la corona europea. Los cuartos de final había sido la ronda más lejana a la que había arribado el cuadro otomano en su historia en competiciones europeas, por lo que estar presente ya es una hazaña y clasificarse a la final sería un logro histórico. Todos y cada uno de los aficionados turcos conocen la dificultad que tiene batirse en duelo con el Benfica siendo visitante, pero no pierden la ilusión por la racha jugando a domicilio que portan en la presente campaña europea sin saber aún lo que es perder.

Con una mezcla de jugadores veteranos, curtidos en mil batallas por el viejo continente, y futbolistas que conocen las mieles del éxito a menor escala, el Fenerbahçe tratará de sorprender a un frágil equipo lisboeta en la defensa. Ya se vio en Turquía como los de Kocaman ponían en jaque la seguridad defensiva de los lusos, principalmente por el gran potencial de las bandas otomanas. Con su principal estrella, Kuyt, por la derecha y Sow por la izquierda, los costados de los canarios amarillos son una de las grandes bazas para atacar la portería de Artur. En la punta de ataque no estará Webó, sin duda una baja sensible para los turcos, y presumiblente será Cristian quien ocupe su posición para dar entrada en la mediapunta a Salih Ucan. El mediocampo que podría presentar el técnico otomano bien podría ser suficiente para tratar de contrarrestar la gran movilidad de los jugadores de tres cuartos de campo lusos. Selçuk Sahin podría ser el stopper, en vez de un sancionado Mehmet Topal. Por otra parte, Raúl Meireles será quien porte la manija del centro del campo y quien se lleve las iras de la grada por su pasado en el Oporto. La defensa parece la línea más clara del equipo, así como la incontestable titularidad de su guardameta Volkan Demirel.

"Aún no nos hemos clasificado", Kocaman

Por su parte, Aycut Kocaman decía en la víspera contento e ilusionado que esta semifinal y, concretamente el partido en Lisboa, es "una de las más importantes de nuestra historia". Además, admitía la mayor historia del Benfica y el peligro que ello conlleva: "El Benfica tiene más experiencia y ha jugado muchos partidos europeos. Incluso con nuestro 1-0 a favor en la eliminatoria, las opciones son iguales para los dos conjuntos". "No jugamos bien en el primer partido, pero lo hicimos de la forma que pudimos. El Benfica es más fuerte aquí y cuenta con el apoyo de la grada, mientras que nosotros tenemos el resultado de nuestro lado", comentaba el turco en referencia a la presión ambiental que pueden sufrir y el rendimiento de la ida. Finalmente, aseguraba que practicaron los penaltis en el entrenamiento previo porque "es más importante estar mentalmente preparados para medirnos a ellos".

La historia está con los lusos

Un precedente, un único duelo entre ambos viene marcando la eliminatoria desde que las bolas del pasado viernes de abril designase el enfrentamiento entre Benfica y Fenerbahçe. El final de la etapa del laureado Eusébio en Benfica había llegado y el cuadro luso quería volver a recobrar las victorias de años atrás con la consecución de dos Copas de Europa. El ariete portugués había abandonado la disciplina gloriosa y Shéu sería su sustituto y aquel que pondría el primer gol de aquel partido disputado el 15 de septiembre de 1975 en la capital portuguesa. Era la primera ronda de la Copa de Europa 75/76 y se enfrentaba un equipo con ya dos entorchados europeos frente a un rival turco cuyo máxima conquista eran unos cuartos de final en la Recopa de la 63/64.

No sería especialmente recordado el conjunto de Mário Wilson en el futuro, pero aquel 7-0 persiste en la memoria del cuadro otomano como la mayor derrota en competición europea. Con un tanto inicial del anteriormente mencionado Shéu y dos hat-tricks de Nené y Rui Jordão, se impondrían claramente las águilas a los canarios amarillos. En la vuelta todo cambiaría y, con la eliminatoria ya decidida, se impondrían por un gol los turcos, cerrando así la eliminatoria en un contundente 7-1. Estos fueron los equipos que jugaron aquellos partidos:

Ida, Lisboa (17/09/1975):

Benfica: Manuel Bento, Malta da Silva, Barros, Eurico, Bastos Lopes, Vítor Martins, Nené, Toni (Nelinho 79), Rui Jordão, Shéu (Vítor Baptista 70), Moinhos.

Fenerbahçe: Yavuz, Sabahattin, Emin, Nevruz, Alpaslan, Zafer, Aydın (Raşit 72), Engin, Cemil, Ömer, Selhatti (Osman 50).

Vuelta, Izman (01/10/1975):

Fenerbahçe: Adil, Yenal, Alpaslan, Emin, Yılmaz Şen, Zafer (Selhattin 60), Engin, Raşit (Aydın 75), Cemil, Nevruz, Ender.

Benfica: Manuel Bento, Artur Correia (Nelinho 46), Barros, Eurico, Bastos Lopes (Diamantino Costa 53), Vítor Martins, Nené, Toni, Rui Jordão, Shéu, Moinhos.

Trayectorias en la competición

Benfica

Los que ejercerán la localía en la vuelta de las semifinales llegan a la competición tras haber caído en Champions League dentro de un grupo en el que se encontraban Barcelona, Celtic y Spartak Moscú. Caer derrotados en el Luznikhi y no poder vencer a los escoceses en Celtic Park, además de la victoria verde ante el Barça, condenó la trayectoria de las águilas dentro de la presente edición de la máxima competición continental. Asimismo, llegar a la Europa League podría verse positivamente, como ya ocurriese en la primera edición con el Atlético de Madrid. El primer escollo fue el Bayer Leverkusen, superado con sendas victorias en el BayArena y en Lisboa.

Tras el cuadro teutón llegarían los octavos contra el Girondins Bourdeaux, en casa vencerían por 1-0 y en el feudo galo lograron adelantarse en el marcador para encarrillar la eliminatoria e imponerse finalmente por 2-3. Finalmente, como preludio de la semifinales llegaría la eliminatoria ante el Newcastle, superada claramente y encarrilada con el 3-1 de la ida en el Estádio da Luz y sentenciada en St.James Park con la igualada a uno.

Fenerbahçe

Los turcos, por su parte, se han ido imponiendo a lo largo de la competición. Comenzarían encuadrados en un grupo complicado por la presencia de una escuadra histórica como el Olympique de Marsella, así como un equipo que venía de caer en la fase previa de Champions y había conformado una plantilla competitiva en verano, Borussia Mönchendgladbach; mientras que el AEL chipriota sería el a priori más débil. Todo comenzaría con un empate a dos ante el cuadro galo y una posterior victoria importante (2-4) en tierras germanas, como preludio de la primera derrota ante el AEL en Chipre. En la vuelta ganarían por 2-0, así como en Marsella por la mínima para certificar su pase a la siguiente ronda como primeros de grupo; dejando así el último encuentro como locales frente al equipo borussien como un trámite que sirvió para clasificar a los alemanes por el 0-3.

Ya en la fase eliminatoria, la escuadra de Kocaman debería enfrentarse al sorprendente BATE, único equipo que ha conseguido ganar en la presente edición de la Champions League al Bayern Múnich y uno de los tres equipos que han batido a los muniqueses. Así, en Bielorrusia no pudo pasar el equipo otomano del empate sin goles, mientras que en la vuelta todo se decidió con un penalti de Cristian. Frente al Victoria Plzen las cosas no estarían tan ajustadas, pues los turcos se impondrían por la mínima en tierras checas para empatar en casa 1-1 y certificar su pase a cuartos de final. En dicha fase se encontrarían con un histórico, el Lazio. Pese a ello, la escuadra laziale no impondría demasiada resistencia en el Sükrü Saraçoglü y el 2-0 encarrilaría demasiado una eliminatoria que daría el pase al Fenerbahçe tras el empate a un gol final en el Olímpico de Roma.

Ases a seguir

Cardozo : es más que evidente la figura destacable del cuadro lisboeta, pues no hay otro jugador en la entidad gloriosa que pueda hacer frente al caché del ariete paraguayo. Óscar Cardozo es uno de los futbolistas más destacados del panorama europeo y uno de los delanteros más determinantes cuando se encuentran en el área rival. Tal es la dimensión alcanzada en las águilas que en sus cinco temporadas vistiendo la camiseta del Benfica ha llegado a anotar un total de 127 goles en 202 partidos, estando cerca del tanto por partido (0'62). Así, parece evidente que los turcos deberán tener en cuenta la voracidad de un jugador como Cardozo si quieren tener alguna posibilidad de alcanzar su primera final europea. El artillero guaraní ha logrado ya cuatro goles en la presente edición de la Europa League, pocos si tenemos en cuenta que en la 09/10 batalló con Falcao por hacerse con la bota de oro de la competición. Así, Cardozo cuenta con sobrada experiencia en duelos de este calibre como para desequilibrar a la defensa turca y hacerse con el simbólico premio de jugador del partido.

Raúl Meireles : quizás no sea el futbolista de la escuadra turca que mayor peligro pueda llevar a la meta de Artur, pero sí uno de los más importantes en los últimos años siendo jugador del Oporto, máximo rival nacional del Benfica. El centrocampista luso cuenta con una dilatada experiencia a sus 30 años de edad tras pasar por equipos como el Liverpool o el Chelsea, en este último ganaría una Champions League. Su papel fue trascendental en la máxima competición continental el pasado curso, su importancia en el centro del campo blue fue notoria a pesar de no poder participar en la final debido a la acumulación de tarjetas. Cerca de un centenar de encuentros en la Premier en sus dos temporadas avalan a un jugador que junto a Topal domina el mediocampo del Fenerbahçe y que si logra hacerse con el centro del campo en Da Luz, su equipo estará más cerca de la final de Amsterdam.

Posibles onces

