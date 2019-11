Destino Brasil 2014: analizando a Holanda

El para muchos merecedor del Balón de Oro 2010, con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, habrá asimilado que aquello no se puede interpretar en absoluto como un fracaso. Y eso que aquella Holanda practicaba un fútbol rentable en términos numéricos pero se alejaba mucho del clásico romanticismo Oranje. Resumiendo, no enamoraba.

Y lo que suele suceder en estos casos, si llega el momento en que los resultados no acompañan, como se pudo comprobar en la última Eurocopa, toca cambio de proyecto. Para afrontar esta renovación llegó Louis Van Gaal. Su primera experiencia al frente de la selección holandesa resultó desastrosa, no logrando alcanzar la fase final del mundial de Corea y Japón. En esta ocasión la clasificación para el mundial de Brasil se puede considerar como virtualmente conseguida, por lo que el trabajo se viene enfocando de cara al verano de 2014. Mucha gente joven irrumpiendo en las convocatorias de Van Gaal, tendrá que ser el tiempo el que dictamine cuál es el bloque más estable. Por lo de pronto la disposición parte de un 1-4-3-3 donde la línea defensiva vive un proceso de renovación radical gracias a las inagotables canteras de Ajax y Feyenoord, mientras que el mediocampo y la delantera cuentan con muchos candidatos a ganarse un puesto en el once a lo largo de los próximos meses. La presión adelantada con el fin de robar en campo contrario constituye la principal característica dentro del patrón de juego que viene implantando el seleccionador, sobradamente conocido por su mediática trayectoria.

Análisis individual

Como guardameta titular no queda otra que continuar considerando a Maarten Stekelenburg (Roma). Su enorme envergadura le permite alcanzar balones casi imposibles y hoy por hoy continúa siendo el valor más fiable bajo palos. No obstante, sus problemas físicos han permitido a Kenneth Vermeer (Ajax) disfrutar de la titularidad últimamente si bien los rivales no le han exigido demasiado. Es un arquero con otro estilo, bastante más corto de estatura aunque muy atlético. El puesto de tercer portero se lo disputan Michel Vorm (Swansea) y Tim Krul (Newcastle), ambos garantizan suficiente nivel si Van Gaal se ve obligado a echar mano de ellos.

Durante los últimos años se señalaba a la línea defensiva holandesa como el punto flaco del equipo y al seleccionador no le ha temblado el pulso a la hora de renovarla. En cuanto al lateral derecho se ha caído el otrora prometedor Gregory Van der Wiel (PSG) como consecuencia de su desastrosa temporada en Francia. A día de hoy el puesto lo ha agarrado con fuerza Daryl Janmaat (Feyenoord), futbolista con un físico privilegiado que le permite subir por su banda en repetidas ocasiones y recuperar la posición con facilidad. Muy incisivas sus intervenciones hasta el momento aunque falta verlo en acción contra algún rival realmente exigente. También Ricardo Van Rhijn (Ajax) aparece por delante de Van der Wiel, su capacidad combinativa y precisión en los centros le avalan aunque con 21 años deberá todavía acumular experiencia.

En el lateral izquierdo se ha hecho con el puesto Daley Blind (Ajax). Con la calidad técnica que acostumbran a lucir los futbolistas de la cantera del Ajax, Blind todavía muestra timidez en sus intervenciones. Jetro Willems (PSV) le disputará la titularidad a sus 19 años. Otra alternativa que maneja –más bien manejaba antes de convocar a Blind- Van Gaal es la de Bruno Martins Indi (Feyenoord), que en esa demarcación asume funciones exclusivamente defensivas. En realidad su sitio parece encontrarse más bien en la zona central, donde ha protagonizado muy buenas actuaciones con sus 21 años recién cumplidos. Su cuerpo parece haber madurado muy rápido, estamos ante un central muy fuerte y que suele medir realmente bien a la hora de entrar al rival. Sus incorporaciones al ataque en los balones parados también han arrojado beneficios al equipo en forma de goles. Muy joven y muy completo, quizás se convierta en un fijo de la selección Oranje para la próxima década. El otro puesto de central lo viene desempeñando Stefan de Vrij (Feyenoord), pese a su 1,89 de estatura mucho menos exuberante que Martins Indi aunque igualmente imberbe. Su rapidez de piernas todavía tiene que pasar muchos exámenes antes de llegar a Brasil por lo que está por ver si se asienta como titular. Pero no sería extraño que así fuese, ya que las alternativas ahora mismo son las de Ron Vlaar (Aston Villa) y Johnny Heitinga (Everton), zagueros con un cierto recorrido y que colaborarán aportando su toque de experiencia, aunque su continuidad en la selección parece tener fecha de caducidad. Es también el caso de Joris Mathijsen (Feyenoord), si bien Van Gaal todavía no lo ha descartado.

En cuanto al trío de mediocampo que juega por dentro se presentan unas cuantas incógnitas. El seleccionador únicamente utiliza un centrocampista con perfil defensivo, con lo que parece cantado que la plaza se la disputan 3 hombres. Nigel de Jong (Milan), indiscutible con Van Maarwijk, no parece concordar demasiado con la filosofía que propone Louis Van Gaal por sus características marcadamente destructivas pero siempre es una opción a considerar en el banquillo para ciertos momentos. Jonathan de Guzmán (Swansea) sí se adapta mejor ya que su capacida equilibradora no está reñida con un correcto manejo de balón en la base de la jugada. Pero el que ha adquirido más boletos para llevarse la plaza es Jordy Clasie (Feyenoord). Gran despliegue físico unido a una notable salida de balón le conceden cierta ventaja si bien todavía le falta coger tablas (solo 21 años de edad) y sacar a relucir el carácter que se le intuye. Tanto para él como para sus compañeros de club parece fundamental alcanzar un puesto en la próxima Champions League para poder enfrentar a rivales de más enjundia que los que se encuentran habitualmente en la Eredivisie.

Kevin Strootman (PSV), en cambio, sí viene siendo indiscutible en ese centro del campo. Ayuda en tareas defensivas aunque la condición que mejor domina es la de llegador. Disparos potentes, presencia física imponente y amenaza constante para las zagas rivales hacen de Strootman uno de los pocos fijos para Van Gaal. Por delante de él deberá ubicarse Wesley Sneijder (Galatasaray) siempre que recupere su nivel óptimo, algo que no parece fácil hoy por hoy. Año muy convulso en lo deportivo el que ha vivido Wesley, está por ver si pasado el verano es capaz de centrarse. Si lo hace será seguro el líder de los Oranje en Brasil pero si no es así su posición tiene pretendientes. Cómo no, Rafael Van der Vaart (Hamburgo) es el primero de la lista. Nunca ha acabado de deslumbrar pero lo cierto es que con la selección su participación ha sido muy constante. Adam Maher (AZ Alkmaar) es un chaval todavía algo verde pero que ya ha participado en 4 encuentros. Muy técnico y liviano, de momento no es alternativa por la lógica irregularidad que implican sus 19 años pero habrá que vigilarlo de cerca. Más complicado se presenta que vuelva Ibrahim Afellay (Schalke 04), sus continuos problemas físicos no le han permitido jugar demasiados partidos en los últimos años, una verdadera pena.

Con respecto a los extremos, en la derecha se ha ganado la titularidad con desborde, asistencias y goles Jeremain Lens (PSV). Excelentes sus actuaciones en los últimos meses, parece complicado que se caiga del equipo. Sin duda una de las grandes incorporaciones que ha efectuado Louis Van Gaal. Mientras, en la izquierda aparece Arjen Robben (Bayern), su técnico lo prefiere jugando en su banda natural y buscando más la asistencia que el disparo. En la recámara queda fondo de armario de sobra por si alguno de ellos no llega en buen estado. Luciano Narsingh (PSV) ofrece descaro y desequilibrio por banda derecha mientras que Ola John (Benfica) desestabiliza con su cambio de ritmo por la izquierda. Ambos todavía tienen un largo recorrido por delante pero han adelantado sin piedad a Eljero Elia (Werder Bremen), eterna promesa que no termina de explotar.

En la punta de lanza no hay discusión posible. Robin Van Persie (Manchester United) ha evolucionado en las últimas temporadas desde la línea de tres cuartos hasta convertirse en uno de los mejores nueves del mundo. Su capacidad para recepcionar, combinar y rematar evita cualquier especulación. Dos clásicos como Klas-Jan Huntelaar (Schalke 04) y Dirk Kuyt (Fenerbahce) aparecen de momento como los relevos más lógicos. También Siem de Jong (Ajax) viene entrando como suplente, su buen toque de balón y disparo con la zurda siempre son de agradecer.

Funcionamiento colectivo

La Holanda de Van Gaal quiere el balón y lo quiere pronto. Y a ser posible muy cerca de la portería rival. La orden de adelantar la presión se aprecia con claridad en cualquier encuentro, oficial o amistoso, de los Oranje. Un robo de balón en tres cuartos resulta mortal con gente del nivel de Robben, Lens, Strootman o Van Persie cerca. Obviamente no es posible mantener la intensidad durante los 90 minutos por lo que se ha trabajado también el ataque estático. Apoyos constantes y muchos efectivos en campo contrario constituyen la base del libreto de Van Gaal en este apartado.

Las recepciones de primer nivel de Van Persie facilitan que cualquier compañero se pueda beneficiar de una jugada derivada

Los laterales sufren también un importante desgaste. Espectacular Janmaat desplegando físico por su carril. Abrir el campo resulta vital para el equipo y de eso se encargan él y Blind, si bien a Daley todavía no se le ve muy suelto, en parte porque Robben acapara mucho balón por su banda. Mientras, por dentro se barajan distintas opciones aunque la pareja Clasie-Strootman tiene muy buena pinta. En ataque garantiza asociaciones en corto con los de arriba promovidas por el primero y llegada intimidatoria a cargo del segundo. Con De Guzmán se equilibra más al equipo a costa de perder creatividad aunque en ningún caso el equipo recuerda al de la era Van Maarwijk, circunstancia que sí sucede en caso de que aparezca en escena Nigel de Jong. Un tema a trabajar -especialmente con Jordy Clasie- es el de los cambios de orientación hacia Janmaat o los extremos, algo que no parece dominar todavía el pequeño centrocampista y que incorporaría sorpresa y veneno al arsenal holandés. Porque en los balones verticales también se genera peligro, las recepciones de primer nivel de Van Persie facilitan que cualquier compañero se pueda beneficiar de una jugada derivada. Y por supuesto, el desborde de los extremos provoca molestas jaquecas a las zagas rivales. Cierto que Robben por izquierda parece diluirse un poco, pero Lens en la derecha aparece como un verdadero puñal. Y si por casualidad no funcionan siempre se pueden intercambiar las bandas. Ojo también a las subidas de Martins Indi, arma de un gran valor a balón parado. En definitiva, una gran cantidad de registros ofensivos que se podrían completar con un Wesley Sneijder (ver disposición 1) en plena forma o un Van der Vaart en racha goleadora.

Defensivamente subyace un gran problema: la falta de exigencia de los rivales. Todavía está por ver la respuesta de tanta juventud a un rival duro de verdad. Porque hasta el momento Holanda ha despachado sus encuentros con excesiva facilidad. Se pueden adivinar ciertos problemas a raíz de un reciente amistoso contra Italia, donde faltó físico en el tramo final, pagando quizás el peaje de la presión adelantada durante muchos minutos. Una ayudita de Jonathan de Guzmán en ciertos momentos se puede agradecer por parte de la zaga, lo mismo que la intervención de Van der Vaart con el fin de garantizar posesión. Pero lo que parece claro es que Holanda debe defender con balón, sin la posesión se hace necesaria gente con más oficio y el planteamiento de Van Gaal pierde sentido.

En definitiva, estamos ante una de las grandes favoritas a llevarse el título. Una selección con gente muy importante y muy joven que ya empieza a mostrar su calidad. Holanda lo tiene todo para volver a ser la abanderada del fútbol espectáculo. Probablemente dentro de un año serán todavía mejores y seguramente contagien su ilusión a futbolistas como Wesley Sneijder, que buscará en 2014 aparecer en las fotos con una sonrisa y, si puede ser, con la Copa del Mundo que no pudo ganar en Johannesburgo.

(Fotos: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Europe, Claudio Villa/Getty Images Europe, Jasper Juinen/Getty Images Europe, Jamie McDonald/Getty Images Europe)