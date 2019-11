Camino a la Premier: el Brighton quiere culminar la escalada hasta la Premier

El Brighton & Hove Albion es una mezcla del Royal Pavilion y sus milagrosas aguas de mar. Doctores como Richard Rusell observaron que las personas de poblaciones costeras gozaban de mejor salud que las poblaciones de interior, y la causa era el mar. Cuando pasó a formar parte del equipo médico de la familia real, se difundió su teoría de la cura marina. Brighton, como ciudad gran ciudad costera y uno de los destinos favoritos de la realeza, comenzó a emerger en el siglo XVIII como destino turístico. Los consejos sobre el agua de Brighton llegaron a Jorge IV, príncipe heredero, que acudió a probar aquel mar para intentar curarse su gota. Debió quedar maravillado porque ordenó construir una residencia real en Brighton, Royal Pavilion, que se llegó a apuntar como un posible escondite para actuar con absoluta libertad en ese palacio de inspiración oriental.

Poyet refunda el Brighton

Gustavo Poyet no necesitó construir ningún castillo, ya existía un lugar donde ir para poder actuar bajo su única responsabilidad. En noviembre de 2009, después de tres aventuras como asistente de managers firmó con el Brighton & Hove Albion como líder un cuerpo técnico. Con un contrato de año y medio tenía la certeza de que si salvaba al equipo sería él quien planificase la siguiente temporada, así pues confió plenamente en que lo lograría y comenzó a sentar las bases de un estilo de juego menos tradicional y apostó por los pases combinativos. Por si fuera poco, aunque era un equipo de la parte media-baja de la League 1 (tercer escalón) contaba con la presión de ser el primer entrenador no nacido en las Islas que dirigía el club, y era uruguayo: es decir, ni siquiera había nacido en el viejo continente.

Poyet cogió el equipo a mitad de temporada en la League 1 en 2009, en la segunda campaña lo subió a Championship y en la cuarta pretende llevarlo a la Premier League

En verano reforzó el equipo y arrasó con 95 puntos, siete más que el segundo y ocho más que el tercero. Ascendió directamente a Championship con un ataque protagonizado por los 40 goles –de 85- de Glen Murray y Ashley Barnes, entre ambos lograron más del 47%; y con una férrea retaguardia que recibió solo cuarenta goles, la mejor de la categoría. El ascenso deportivo comportó un ascenso social y se mudaron a The Amex, un nuevo estadio más moderno y con capacidad para treinta mil personas. Ya en la segunda división, Poyet logró que el equipo no sufriera y finalizó la temporada en un meritorio décimo puesto muy alejado del descenso -26 puntos de renta- y a apenas nueve puntos del playoff. Y así se llega a la presenta campaña, Poyet sigue añadiendo piezas a su obra pero el equipo continuaba siendo irregular. A comienzos de este 2013, un ciclón recorrió Europa desde Almería hasta Brighton. Leo Ulloa ha colaborado en la Liga con nueve goles en dieciséis partidos y está listo para devolverle la confianza a su técnico.

"Ulloa fue el delantero que no encontramos en año y medio en Championsip", Poyet

El técnico uruguayo reconoce que Ulloa “nos cambió la temporada; Leo es el delantero que no pudimos encontrar por un año y medio, el que nos dio una presencia distinta. Lo ves y piensas que por ser grande no puede jugar… pero juega, derecha-izquierda, de todos los colores… Se mata por el equipo, está sufriendo por poder jugar. Y eso te demuestra el carácter que tiene. Esos son los jugadores que uno quiere en el plantel, quieren jugar siempre como sea… y esperemos que sea así porque puede marcar la diferencia en la semifinal –del playoff-“.

Ulloa se unió en el aspecto goleador a Craig Mackail-Smith, que ha sido el máximo goleador con 11 goles, y a David López, que también suma 9 como el delantero argentino. La cifra del máximo anotado es baja pero quince jugadores han logrado como mínimo un gol, y once al menos dos. Igual que en la temporada del ascenso de League 1 a Championship, en la campaña que recién acabó Poyet también logró imponerse como mejor zaga: 43 goles que han permitido una total eficiencia de los 69 goles. A pesar de tener una cifra goleadora más baja que otros equipos de la zona noble, la defensa permite tener la segunda mejor diferencia de goles.

No fue casual en ninguno de los dos casos, Poyet prepara los equipos “desde atrás porque es de la forma que se juega al fútbol. Solo me acuerdo de un equipo de memoria: el Zaragoza. Y siempre lo nombro empezando por Cedrún, no por Esnáider. Y los mejores equipos del mundo se nombran desde atrás, por algo se nombra desde atrás, porque se forman desde atrás. Para jugar al fútbol tienes que hacer cosas básicas, y la mayoría de las cosas de la parte defensiva son básicas. Y nosotros cuando hacemos esas cosas somos una defensa espectacular. Y lo probamos siendo la mejor defensa de la Championship. Y me suena hasta raro porque nos ven como un equipo que juega al fútbol impresionante, que tienes espacio para atacarnos… pero necesitas el balón para atacarnos”.

Más allá de cifras goleadoras directamente, en asistencias destaca un Andrea Orlandi espectacular que ha sumado once asistencias de gol. Le siguen de cerca Will Buckley con ocho asistencias, a las que suma ocho goles. Liam Bridcutt también es un hombre a tener en cuenta desde el mediocentro del equipo. Hombre de confianza de Poyet, a pesar de contar tan solo con 24 años, ha logrado jugar en la gran mayoría de partidos esta temporada consiguiendo seis pases de gol y colaborando activamente en la clasificación para la promoción de ascenso, lo cual no asegura su permanencia la temporada que viene si llegase una buena oferta.

La playa de las reivindicaciones

Igual que las aguas marinas de Brighton prometían salud, el Brighton promete otra oportunidad para triunfar en el fútbol. A falta de dinero, Poyet abierto la vía de aprovechar la falta de juicio en otros países para contratar jugadores a precio de saldo. Así han ido llegando desde España jugadores como Íñigo Calderón, el primero que desembarcó en el club, Fran Sandaza, el que menos duró, Vicente Rodríguez, brillante en las pocas ocasiones que puede saltar, Bruno, David López o el talentoso Andrea Orlandi.

"Vicente es la situación más incómoda para nosotros, pero todo el mundo piensa que fue el mejor jugador que vistió la camiseta del Brighton", Poyet

En declaraciones a medios internos del club, Poyet tuvo palabras para todos los españoles. Aunque habló maravillas de todos, destacan definiciones como las de Calderón, “un profesional que puede estar cuatro meses sin participar y luego jugar 90 minutos sin problemas” o Bruno Saltor, el lateral comparte posición con Calderón y aunque reconoce que “hubo problemas con Calderón pero pronto se dio cuenta de que era un escándalo tenerle por la visión que tiene desde el lateral derecho”. Sobre Orlandi asegura que “si uno mira los partidos que empezó y los que ganamos la gente pensará que tiene que jugar sí o sí”. Vicente Rodríguez es el futbolista que más elogios logra, “es la situación más incómoda para todos, lo queremos siempre en el campo pero no le podemos tener. Lo queremos poner como sea, hay semanas que casi entrenó y lo pusimos en el banquillo por si acaso y luego el partido es tenso o hay que defender y tampoco lo puedes meter, fue una temporada difícil con Vicente pero a la mínima que podemos le mechamos. Todo el mundo piensa que fue el mejor jugador que vistió la camiseta del Brighton”.

Una temporada muy irregular

La temporada más ilusionante del Brighton comenzó con una derrotas y un empate, sin embargo, cinco victorias auparon al equipo hasta la segunda plaza, que volvieron a perder cuando octubre derrumbó todo el optimismo generado. El último fin de semana valió una derrota ante el Birmingham, siguieron seis partidos más sin ganar y el bagaje de puntos acabó arrojando un saldo de 4 puntos sobre 21 posibles.

Noviembre cambió las derrotas por victorias y los cuatro empates sumaron tres victorias, pasando un paisaje más agradable con la promoción a una distancia variable según iban pasando las semanas: la distancia de un punto solo acabó cuando diciembre volvió a hundir al equipo en una espiral de derrotas y empates que volvió a dejar la distancia entre el equipo y la promoción como si fuera una goma que se tensa y se relaja.

En los meses de enero y febrero se fraguó gran parte de la clasificación para el playoff. Seis victorias en once partidos y solo dos derrotas metieron al Brighton en la pelea por la última plaza y cortó la clasificación en dos: del Brighton para arriba se jugaba el ascenso y el resto solo miraba y peleaba por no bajar. En la jornada 42, una victoria ante el Middlesbrough, con goles de Orlandi y David López, aupó aún más al equipo hasta dejarlo dentro de las posiciones de acceso al play off que ya no abandonaría hasta el final de la Championship.

Acabada la competición regular, "se acabó lo bueno y empiezan los nervios" declaró Poyet. El entrenador avisa que él nunca jugó unas y ahora se enfrenta a las primeras con el bello fin de alcanzar la Premier League en cuatro temporadas ascendiendo desde la modestísima League 1. Enfrente estará el Crystal Palace de Wilfried Zaha y que supone el mayor rival deportivo del equipo de Poyet. La rivalidad entre Crystal Palace y Brighton condiciona tanto que en la ciudad costera se adoptó el sobrenombre de las "gaviotas" en contraposición a las "águilas" del rival londinense.

Esta noche a las 20:45, en la capital de Inglaterra se enfrentan Brighton y Crystal Palace en las semifinales que decidirán quién accede a la final del playoff en Wembley. A pesar del nombre no será el mismo estadio donde el viejo Brighton disputó una final contra el Manchester United, primero empató y luego perdió el replay, pero tendrá el mismo aura para ellos si se presentan en el estadio londinense y logran ascender a la Premier League, una liga que no han conocido porque su última presencia en la máxima categoría fue bajo el nombre de First Division en los primeros años ochenta.

Enfrente estará un viejo conocido, Glenn Murray fue el máximo goleador del Brighton en el año del ascenso a la Championship con 22 tantos. En esta campaña ha logrado 31 goles para meter al Crystal Palace en la quinta posición de la Championship.

(FOTOS: Zimbio).