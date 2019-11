Eternidad vs. Inmortalidad

Sentado en el viejo diván del romanticismo y apurando los últimos sorbos de imaginación que dejó escapar mi niñez viajo una vez más al pasado para vestir la crónica de relato y el relato de una crónica imposible que nos hará recordar. Y nos hará recordar porque a veces nuestras palabras no son suficientes para expresar emociones vívidas e historias transmitidas de generación en generación, por ello la crónica se abraza hoy al relato para plasmar con pasión, y rescatar del olvido a grupos de futbolistas que dejaron su sello entre la eternidad y la inmortalidad. Personajes que vivieron indefinidamente, misteriosos seres que tomaron el elixir de la juventud e hicieron un pacto con el diablo para alargar hasta límites insospechados su carnal existencia.

Seres extraídos de relatos legendarios que parecen estar respaldados por una ciencia que confirmó que el gen de la longevidad es universal, que en el ADN humano existe un gen que podría ser el responsable de todo ello. A sí mismo que en el incierto límite y estudio científico de la longevidad, la longitud de los telómeros juegan un papel crucial en la longevidad y por tanto la inmortalidad. Inmortalidad y longevidad que expresada en términos futbolísticos identifica a grupos de futbolistas disfrazados de Matusalén que retrasaron exponencialmente el instante fatídico de su retirada. Viejos Dorian Gray del fútbol que emergieron poderosos y demostraron poseer telómeros kilométricos del balón.

Y tomando como punto de partida el concepto de la inmortalidad en el ser humano, doy un salto al siguiente estadio de excepcionalidad para identificar el mito y la eternidad. Desde los héroes de la antigua Grecia hasta la galería de íconos que integran la historia de la humanidad, la mitología encontró terreno para desarrollarse en la sociedad y en el deporte, en el fútbol, donde personajes que una vez traspasados los umbrales de la muerte, lograron subsistir a la barrera de su propia existencia convirtiéndose en mitos desdoblados hacia el infinito en busca de la eternidad. El lirismo épico nos transporta a esas grandes epopeyas que avivaron sus deseos de convertirse en héroes y futbolistas eternos.

Partiendo de estos dos conceptos mi imaginación vuela para documentar la magia del fútbol entre recortes de prensa y viejas imágenes en sepia. Una melancolía sublime arropa a la imaginación que vuela hacia el viejo Wembley y sus torres gemelas, donde en una noche cerrada, la fina y constante lluvia percute sobre la hierba como un tambor, y tamiza el tic tac de un reloj que permanece quieto como niebla inmóvil que se puede cortar como nube del algodón. Wembley nos abre camino hacia otra dimensión en la que el aroma de las tormentas y su olor a tierra mojada, nos transporta a un encuentro solo posible para la imaginación, el choque entre inmortales y eternos.

Nils Liedholm futbolista eterno y técnico inmortal que dirigió al Roma a la edad de 75 años, asesorado por Sir Alex Ferguson, sargento de Govan cuyo báculo de sabiduría es ya viga legendaria del "Teatro de los sueños", confeccionaron junto a Iver Powell (retirado a los 93 años) una lista de inmortales ilustres. El viejo capitán Stanley Matthews, se abre paso por la escalinata de Wembley y encabeza el desfile de once inmortales entre olimpos, dioses y ambrosías. Once galones al brazo que saltan al mítico estadio de “La final del caballo blanco”, donde aún resuena el griterío de la final de la copa del mundo del 66 ganada por Inglaterra. Justo al lado, en el paralelo que forma la leyenda sobre sus pies, lanzando tangentes de genialidad un once eterno encabezado por Pancho Puskas, emprende decidido su camino hacia el círculo central, lugar en el que la geometría de cal enmarca la esfera eterna. Experimenta en ese momento el narrador una emoción que le eriza la piel, pues jamás comprendió qué significa la eternidad hasta verlos desfilar cual astros de la Vía Láctea del balón, percibe entonces que al agudizar el oído se puede escuchar el murmullo quejumbroso de admiración que brota de un respetable, que no puede permanecer ajeno a los gemidos que proceden del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa.

En la mitad del terreno de juego Puskas y Matthews estrechan sus manos, mientras Pierluigi Collina lanza una moneda al aire que cae del lado de un imposible que dibuja la eternidad. Al fondo como un escenario se despliega la obra imposible dibujada en un ofensivo 3-4-3 al que Rinus Michels y Tele Santana otorgan vía libre para la magia.

En el corpachón de Yashin no se adivinan las maravillosas manos que esconde en la tela de araña que teje de cruceta a cruceta, en el perfil zurdo de la zaga la clase de un imponente Giacinto Faccheti cierra espacios que se abren hacia pasillos infinitos cuando avanza por su carril, Gaetano Scirea, luce el smoking de la elegancia desde la posición de defensa libre, eje de la “Cortina de hierro” por el que se desliza con su traje a medida y su intuición. En el lateral derecho el estilismo en el quite y la entrega de Djalma Santos le permiten dominar el trabajo defensivo sin dar un solo balonazo, pues un guepardo corre por el perfil diestro del viejo Wembley, donde Obdulio Varela pone el contrapunto a la elegancia. El negro Obdulio es puro corazón y carácter, su mirada convierte rivales en piedra, central y medio de contención de un equipo con corazón de hierro, cuerpo de bailarín y alma de papel. Alma de papel porque en aquella zona medular que se sustenta en la verdad y bravura de Obdulio, es la batuta del Mozart del fútbol, de Sindelar jugador de papel sepia, la que dirige la orquesta junto a dos próceres como Kubala y Puskas, interiores que bien podrían haber pertenecido a la RAF inglesa, pues jamás se contempló semejante poder de devastación en dos genios surgidos del Danubio. Magyares con la contundencia del trueno y la precisión del rayo, que demuestran en cada jugada que no brilla el trueno cuando suena y no truena el rayo pero brilla.

En la zona de tres cuartos la eternidad es un punto de no retorno hacia el infinito, la imaginación se desborda arriba, donde los outsiders del fútbol interpretan el fútbol a su manera, en el extremo diestro Garrincha, que nació niño, vivió niño y murió niño, consigue hacernos disfrutar como niños, amaga una y otra vez, mientras sus piernas torcidas hipnotizan zagueros que se tronchan alienados y perdidos como girasoles ciegos. En el extremo diestro el fútbol es música, pues el ‘Quinto Beatle’ George Best, tararea con un balón y esparce las notas de imagine sobre la hierba sagrada de Wembley. La punta de ataque es para Meazza, sus vivos ojos le delatan, tras su aparente fragilidad, hay un futbolista de época, es el falso ausente de la 'foglia morta' que con su cabello lacio, peinado a la gomina, y trajes de diseñador, tumba porteros con un tumultuoso estilo de vida Champagne.

Para la reserva aguarda Ricardo Zamora, que comparte un pitilllo con Sócrates, filósofo que entabla una fluida conversación que brota de su diminuto pie. Es el lenguaje de los doctores del fútbol, idioma universal que dominan eternos como Didi, José Nassazi, Pepi Bican, Jimmy Johnstone, Bobby Moore, Sarosi, Corbatta, Schiaffino, Arthur Friedenreich, Sivori, Fritz Walter, José Leandro Andrade, Duncan Edwards, Leónidas, Domingos da Guia, Branko Zebec, Telmo Zarra y Czibor.

En la otra mitad del terreno de juego, espejo sobre el que la eternidad se mide a la inmortalidad, los Dorian Gray del fútbol que alargaron sus carreras de los 39 años en adelante, encuentran en la alquimia de dos sabios como Liedholm y Ferguson un once para no olvidar: Zoff siempre reservado, sobrio y acogedor, encuentra en su desempeño los panegíricos sobre su profesión, en el lateral derecho Zanetti perfila su alameda colonial del profesionalismo y preparación junto a Paolo Maldini, que haciendo funciones de central es capaz de hacernos olvidar por un instante que fue uno de los mejores laterales zurdos de la historia. Todo ello para dejar su lugar a Roberto Carlos, que emerge poderoso como la evolución definitiva del defensa brasileño, una mutación genética entre el espectáculo y el poderío físico de un atleta.

Toninho Cerezo, un poderoso medio de medias bajas, de piernas kilométricas y ágiles como una anguila, hace funciones de medio de contención y báscula de trabajo de un equipo inmortal que comienza a carburar en la cabeza de José Manuel Moreno. El “Charro”, genio de toda la cancha y camisa abotonada cuya inédita plasticidad deja trazos de un incipiente Fútbol Total que despliega junto a su más aventajado discípulo, Alfredo Di Stéfano. Como decía Platón “El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él.” y Don Alfredo desde el primer día que le vio jugar quiso ser como el “Charro”, pero acabó convirtiéndose en la creación propia de un genio. Maestro y discípulo, creación e invención, que junto a Ziziznho en la mediapunta, conforma el trío renacentista más brillante de la historia del fútbol: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. El fútbol es obra renacentista en la cabeza de Don Alfredo, el Da Vinci del balón.

Arte e inventiva al servicio de otra línea de tres en la que Stanley Matthews sienta cátedra con “The Move”, libre interpretación del regate que desparrama rivales en los límites de una línea de cal que se adentra en la leyenda como Cabo del miedo para los defensas. Sobre el perfil opuesto, en el mundo creativo de los zurdos, Ryan Giggs cuelga de la pared de nuestros recuerdos, es un Dorian Gray que jamás envejecerá pues permanecerá vivo para siempre en nuestra memoria. Silencios desparramados de admiración se sortean cuando el fútbol se viste de ausencia y explosividad en la mirada inexpresiva de Romario, que en la punta ausente y perdida, dibuja exteriores imposibles surgidos de la imaginación y los lápices creadores de Walt Disney. La exacta geometría de sus caras que envejecen...futbolistas inmortales que permanecen.

En el banco de la suplencia, el lirismo épico nos transporta a grandes epopeyas que avivaron el deseo de ser inmortales de futbolistas que aguardan su oportunidad velando armas con el bastón de la sabiduría. Jugadores anónimos como Chava Reyes, Neil McBain y Pitufo Ávila, que marcaron récords de longevidad y comparten su anonimato junto a Rogerio Ceni, Masopust, Piola, Roger Milla, Kempes, Ben Barek, Shilton, Matthaus, Luis Monti, Héctor Scarone, Amedeo Carboni, Junior, Alessandro Costacurta, Neeskens, Hugo Sánchez, Del Piero, Mágico González y una bala roja llamada Guillermo Gorostiza.

Con un suave golpeo que nace de la zurda Puskas el balón comienza a rodar, un estallido de voces se cuela en las cabinas de radio, donde el narrador adopta la voz de la multitud transmitiendo emociones cósmicas. Los reporteros gráficos detienen el tiempo cuando su afinado olfato percibe el olor a hierba, que es perfume de gol. El balón rueda, los dos rivales más antagónicos de la humanidad: el binomio vida & muerte se pone en juego una vez más. El balón rueda en el intelecto vivo del Negro Fontanarrosa, viejo con árbol que en la grada dibuja trazos inconfundibles de eternidad sobre un trozo de papel inmortal en el que plasma dos onces imposibles.

La eternidad y la inmortalidad firman las tablas, gana la imaginación, el viejo Wembley apaga sus luces, una noche cerrada cae sobre el sueño rem del fútbol. El vacío se apodera del cemento y el silencio mudo de la grada nos devuelve a una madrugada que viste de realidad la última línea de un sueño disfrazado de crónica que jamás tuve la intención de desarrollar, pues los trazos de la leyenda siempre encontrarán sus inicios más luminosos en los umbrales de vuestra imaginación. El balón rueda…y os invita a crear.

