Wolfsburgo 1-0 Lyon: las lobas alcanzan el triplete y terminan con el reinado del Lyon

¡La vida da sorpresas, sorpresas te da la vida! Ya lo decía la canción. Y ahí estaba el Wolfsburgo de Ralf Kellermann para ratificar el contenido. El Olympique de Lyon, tras 42 victorias consecutivas y la búsqueda de la consecución de su tercera corona europea seguida, no pudo continuar su aplastante hegemonía continental ante un conjunto germano que rindió a un nivel excepcional durante los 90 minutos que duró la final, maximizando sus virtudes y minimizando las de su rival (que no son pocas). El fútbol fue justo y premió a un Wolfsburgo que fue superior a las galas y aprovechó mejor sus ocasiones. Ahí estuvo la diferencia. El intratable Lyon de Patrice Lair ya no es tan insuperable como se pintaba. Kellermann y sus chicas mostraron el camino a seguir. Enhorabuena para ellos. Europa es verde.

Mientras el Olympique se presentaba en Stamford Bridge, estadio que por cierto apenas se llenó en su tercera parte, con su once de gala y todas sus jugadoras, el Wolfsburgo tuvo que confeccionar un equipo inicial algo diferente al habitual tras las ausencias obligadas de la lateral Faisst, por mononucleosis, y de la centrocampista Odebrecht, por sanción. Estas ausencias, hicieron que Kellermann confiase en una delantera como Alexandra Popp, que llegaba a la final entre algodones, para ocupar el lateral zurdo, posición que la joven atacante germana desempeñó a la perfección durante los 90 minutos, haciendo gala de un nivel de concentración extraordinario. La otra ausencia la cubrió Göessling en mediocampo para acompañar a la capitana Kessler, con la húngara Jakabfi ocupando la posición de mediapunta con Blässe y Müller arropándola desde las bandas.

El inicio del encuentro fue bastante igualado, con llegadas por ambos bandos. La primera fue para el Wolfsburgo, tras una jugada embarullada en el área francesa que ni Pohlers ni Müller consiguieron enviar al fondo de las redes. Pero el Lyon se repuso del susto inicial y empezó a acumular llegadas peligrosas. Un centro chut de Abily que Henning despejó hacia su propia portería, y un remate de cabeza de Henry tras saque de esquina ejecutado por Rapinoe, fueron las dos más claras de las que dispuso el equipo de Lair durante los primeros veinte minutos del choque.

Dominio galo sin acierto

Pese a que el Olympique de Lyon tenía la posesión del esférico gracias al trivote en mediocampo formado por Henry, Abily y Necib, el buen entramado defensivo de las pupilas de Kellermann hacían casi imposible que su peligroso rival encontrase esos huecos con los que se siente tan cómodo. Además, las lobas salían como centellas para montar el contragolpe en cuanto recuperaban el balón. Le costaba un mundo a las francesas llegar a la portería defendida por una Vetterlein que, además, daba muestras de una seguridad envidiable en cada balón que blocaba.

Mientras Necib no encontraba nunca una socia adecuada debido a la gran presión ejercida por el Wofsburgo y debía casi siempre retrasar el esférico para una defensa que al final no podía hacer otra cosa que sacarse el cuero de encima; la delantera Lotta Schelin nunca se sintió cómoda sobre el terreno de juego. Tanto Henning como Hartmann la tuvieron muy bien controlada, y las siempre peligrosas caídas a banda de la sueca no fueron tan efectivas como en otras citas, ya que las laterales también estuvieron muy atentas a los movimientos de la nórdica. De hecho, la única ocasión, si se le puede llamar así, que tuvo Schelin fue un pase en profundidad de Abily que terminó con un disparo desde la frontal flojo y excesivamente centrado. Ni Necib ni Schelin aparecían. El Lyon no encontraba a sus estrellas.

Ante las ausencias de las jugadoras más avanzadas, fueron Abily y Thomis las que tomaron el protagonismo. Mientras la mediocentro estuvo activa en cada jugada en la que participaba y se acercaba a la portería rival con importantes llegadas desde segunda línea; Thomis hacía temblar los cimientos defensivos del Wolfsburgo gracias a su regate y velocidad. Pero en cuanto las galas conseguían superar la muralla germana, aparecía una siempre atenta Vetterlein.

El partidazo que se estaba marcando el Wolfsburgo era para enmarcar, ya que todas y cada una de sus jugadoras estaban concienciadas con la situación y se desgastaban en defensa sin importarles nada más. La personalización de esa espectacular presión la protagonizó la delantera Popp, que como ya se ha comentado anteriormente se vació en tareas defensivas y en una posición en la que no está habituada a actuar. Aun así, tampoco cabe la posibilidad de desmerecer la labor de ninguna jugadora verde, ya que también Müller, Jakabfi o Kessler realizaron una labor impecable. Además, incluso el Wolfsburgo intentaba salir rápido al contragolpe gracias a la veteranía y a la actividad de una Pohlers como siempre talentosa e inspirada. Y se llegó al descanso. El Lyon apretaba pero no encontraba huecos, acumulando llegadas únicamente mediante chuts lejanos que se perdían desviados (Henry, Abily, Necib…) o intentos de internadas de Thomis; mientras que el Wolfsburgo se ordenaba y realizaba perfectamente su misión, tanto en lo táctico como en lo técnico. El 0-0 parecía justo visto lo visto durante los primeros 45 minutos.

El Lyon apretó tras la reanudación

Tras el período de descanso, Patrice Lair realizó el primer cambio de la final, dando a entrada a Dickenmann en lugar de una Rapinoe excesivamente individual y anárquica. Se ganó la sustitución a pulso la norteamericana. Ambos conjuntos salieron fuertes y buscando la portería rival.

Se produjo una acumulación de llegadas por ambos bandos. Tras alguna oportunidad del Wolfsburgo que se perdía en la frontal del área francesa, destacando un disparo lejano de Jakabfi tras ver ligeramente adelantada a Bouhaddi, el Lyon dispuso de dos ocasiones que bien pudieron cambiar el devenir del choque. En la primera, Thomis realizó un doble regate simplemente sensacional en el pico del área pero su pase hacia al corazón del área no fue aprovechado por ninguna compañera; y en la segunda, Vetterlein, más concretamente su rodilla, impidió que el latigazo de Abily tras un saque de esquina se convirtiese en el primer tanto de la noche. El Lyon se lamentaba y el Wolfsburgo respiraba.

Más que interesante estaba siendo el duelo que mantenían Pohlers y Renard. La veterana atacante germana, en ocasiones una isla arriba, se intentaba zafar casi siempre de la presión de la joven Renard, que tenía ante sí el mayor reto al que se enfrentaba a sus 22 años de edad: cubrir a una de las mejores delanteras del continente. El duelo fue espectacular en todo momento del choque, ganando en más ocasiones la batalla Pohlers. Y es que la veteranía es un grado, ¿no?

Penalti claro y el Wolfs por delante

Antes del clamoroso penalti cometido por Laura Georges, el Wolfsburgo ya había avisado tras un enorme pase en profundidad de Pohlers hacia Müller que tan solo pudo evitar su conversión en gol una valiente Bouhaddi, que salió con seguridad de su marco metiendo la pierna en el último momento.

Y así se llegaría al penalti que decidiría la Women Champions League 2012/2013. Corría el minuto 73 de partido. Era un balón colgado al área del Lyon. El esférico rebotó en el brazo de Laura Georges dentro del área y la colegiado rumana Teodora Albon no dudó ni un solo instante: penalti. La encargada de transformarlo sería Martina Müller. La presión recaería sobre la veterana delantera germana, que respiró hondo y, tras una breve carrerilla, chutó duro, potente y centrado, emulando a los lanzamientos del local Frank Lampard, aprovechando que estaban en Stamford Bridge. Bouhaddi nada pudo hacer ante tal lanzamiento. ¡El Wolfsburgo tocaba el cielo con la punta de sus dedos! ¡Sólo debían aguantar 15 minutos más!

Las francesas le vieron las orejas a la loba

El gol encajado fue un duro golpe para el Lyon, que lo acusó hasta el pitido final. Desde entonces, las chicas de un Patrice Lair que ya no sabía qué hacer en la banda (la salida de nuevo en el minuto 89 de una Dickenmann que había entrado tras el descanso certifica esa afirmación), no se encontraban sobre el campo y lo único que podían hacer era parar a las delanteras alemanas mediante duras entradas. Si no, tan solo habría que ver repetidas en vídeo las realizadas por Renard o Le Sommer. Por su parte, Ralf Kellermann leyó mucho mejor el encuentro, refrescando el equipo al dar entrada a jóvenes jugadoras como Magull (¡qué gran temporada la suya!) y Omilade, que rallaron a gran nivel los minutos que estuvieron sobre el verde, sobre todo en la tarea de proteger balones.

El Lyon intentó llegar como podía a la portería defendida por Vetterlein, pero era incapaz de encontrar oportunidades claras ante un Wolfsburgo que siempre supo lo que hacer en cada instante del encuentro. Necib, hasta ese momento bastante desaparecida, intentó cargarse al equipo a la espalda con sendos lanzamientos, uno de ellos muy bien dirigido y que tan solo pudo desviar a saque de esquina una defensora germana, y otro ya en el tiempo de prolongación tras una media vuelta dentro del área que se perdió manso en la manos de la guardameta teutona. Entre medias, también Schelin tuvo su ocasión, pero tampoco era el día de la atacante nórdica, muy por debajo del nivel que acostumbra.

El tiempo pasaba y el Lyon no encontraba el camino. Las francesas estaban muy nerviosas. Sin embargo, el Wolfsburgo estaba cada minuto que corría más cerca de convertir un sueño a priori casi imposible en una evidente realidad. También la delantera de 34 años Conny Pohlers estaba ya en el banquillo (fue sustituida casi al final) esperando a que terminase el partido… y es que la veterana atacante estaba a punto de sumar 3 Women Champions League con tres equipos nacionales diferentes (Turbine Potsdam, Frankfurt y Wolfsburgo). ¡Un auténtico y merecido récord para una futbolista siempre ejemplar!

¡Y la colegiado señaló el final! El Wolfsburgo se frotaba los ojos. La Champions era suya. ¡Triplete histórico de la mano de Kellermann! Quién se lo iba a decir a las lobas… pero así era. Europa les sonrió y ellas le correspondieron realizando una final de ensueño. ¡Enhorabuena! ¡Ahora a disfrutar del éxito! La hegemonía europea del Lyon tocó a su fin en Londres.