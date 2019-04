Robben: "He fallado dos muy claras, pero lo importante es el gol"

El capitán del Bayern de Múnich se mostró satisfecho del trabajo cumplido. Como ya había recordado antes su entrenador, había jugadores con muchos títulos nacionales pero este era el primero europeo. "El alivio es grande, la presión que cada jugador se tenía que sacudir antes del partido enorme" explicó Philipp Lahm. "No sabíamos si íbamos a tener otra vez la oportunidad de ganar la Champions. Si quieres ser una generación de oro, tienes que ganar títulos. Bastian Schweinsteiger y yo hemos jugado juntos durante 16 años, incluso en categorías inferiores; es bueno que podamos celebrar este título juntos ahora: ahora queremos el triplete".

Uno de los héroes de la noche ha sido Manuel Neuer. El portero alemán ha salvado al equipo en cada llegada del Borussia, no encontró las palabras suficentes para explicar sus sensaciones. "Hay una sensación abrumadora por cómo fue el año pasado. Es el minuto 89 y hacemos el 2-1. Este sentimiento en este momento, no se pueden describir con sencillez. No se puede expresar en palabras". Thomas Múller también recordó la última final precisamente en casa, "hemos aprendido del año pasado y hemos marcado tan tarde que el enemigo no ha podido devolver el golpe". David Alaba se centró en el momento de la victoria y afirmó que " Nos lo hemos ganado, va a ser una noche muy divertida".

Javi Martínez vivió el segundo título de clubes de su carrera, la primera Champions. Ante las cámaras de Canal Plus, reconoció que "creo que aún no somos conscientes. Ha sido increíble todo, cómo pasado... se disfruta mucho más habiendo marcado en el minuto 87". Aunque ya tenía en su palmarés un Mundial y una Eurocopa con la selección, se sintió impresionado por el escenario de la final: "me paraba antes del partido, estaba jugando una final de Champions, en el mítico Wembley... pero cuando el árbitro ha pitado la final los nervios se han ido".

El navarro comentó la final y reconoció que "quizá hemos salido un poco nerviosos, pero luego nos hemos hecho con el control yendo a posiciones adelantadas. Robben ha tenido varias claras, y se lo merece por todo. Me lo decía antes de empezar, que se acordaba de la final del Mundial, la que falló ante Iker, si alguien lo merece es él" y se despidió con la próxima final en su cabeza: "tenemos una final en Berlín ante el Stuttgart. Puede ser un año único, consguir el primer triplete. Algo histórico que no han conseguido nunca".

Arjen Robben pudo resarcirse de la espina que aún le perseguía y que reconoció a Javi Martínez. Falló ocasiones claras y marcó el gol definitivo, y desterró el rumor de su carácter gafe en las finales: "Han dicho muchas cosas últimamente, pero también ha habido gente que ha dicho que iba a marcar ese gol. He tenido dos ocasiones muy claras, y las he fallado, pero me he mantenido tranquilo. Y la última la he marcado, y es lo importante".