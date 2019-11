Víctor Moses: la potencia al mando de Nigeria

Víctor Moses, nacido un 12 de diciembre allá por el año 1990, es un futbolista de procedencia nigeriana y que actualmente milita en las filas del flamante campeón de la Europa League y vigente campeón de la Champions League, que se coronó en la anterior edición del máximo trofeo continental: el Chelsea FC. La posición que ocupa sobre el terreno de juego es la de extremo derecho, aunque su polivalencia le permite moverse por todo el flanco del ataque, gracias a su gran manejo con ambos pies, e incluso ha llegado a actuar como mediapunta por detrás de la delantera.

Crystal Palace, primera parada

Su gran cualidad la supone su capacidad de desborde, mostrándose siempre muy habilidoso en el regate con sus internadas por banda derecha, ya que le gusta encarar en el uno contra uno, asociándose asimismo por dentro cuando es necesario. El hecho de ser ambidiestro le dobla su habilidad para gambetear al rival. También ha anotado varios goles esta temporada en las filas del Chelsea, y en las anteriores etapas en el Wigan y Crystal Palace gracias a su llegada desde atrás cuando actúa de mediapunta. Además de todas estas características se le suma que Moses es un futbolista potente y con gran cambio de ritmo lo que le hace ser un jugador muy completo y necesario tanto para su actual club como para la selección de Nigeria.

Tras este joven talento nigeriano se esconde una historia de superación digna de mención pues cuando tan solo tenía 11 años de edad, quedó huérfano de padre y madre, teniendo que emigrar para buscar asilo, en este caso a Gran Bretaña. Jugando con otros menores en el instituto en que incurrió, comenzó a llamar la atención de ojeadores de la segunda división inglesa, que veían expectativas de futuro interesantes en Moses. Fue así como el Crystal Palace, equipo que milita en el Championship inglés equivalente a la categoría de plata del país, se hizo con sus servicios, donde primero brindó su buen hacer futbolístico en el equipo juvenil, en el cual logró endosar a sus rivales cincuenta goles en una misma temporada, hecho que supuso el lanzamiento definitivo de su carrera profesional en el mundo del fútbol, ya que los dueños del club inglés le ofrecieron su primer contrato profesional, haciéndole partícipe así mismo del primer equipo del Crystal Palace.

Su debut como jugador del equipo inglés se produjo el 6 de noviembre de 2007, contra el Cardiff City Football Club. Su adaptación al primer equipo fue satisfactoria, anotando tres goles en su primera campaña. Fue en la temporada siguiente cuando el club acordó con el nigeriano un nuevo vínculo contractual por cuatro años finalizando este en 2012, debido a su notable rendimiento en las filas del Palace. Sin embargo, esta relación contractual duró únicamente hasta invierno de 2010 ya que en el curso 2009/2010 no tuvo fortuna en su desempeño con el cuadro inglés y decidió cambiar de aires.

Ojeadores del Crystal Palace quedaron maravillados con su desequilibrio

De este modo, Víctor Moses, toda una realidad futbolística actualmente, fue atisbado por emisarios del Wigan Athletic, equipo procedente a la Primera División inglesa, y con un banquillo dirigido por el técnico español Roberto Martínez que actualmente luce como preparador de dicha entidad.

Roberto Martínez apostó por Moses para el Wigan

El talento del jugador natural de Lagos no pasaba desapercibido para ningún club pero fue el Wigan quien se hizo con sus servicios, por medio de una cesión que finalmente se extendería hasta el verano de 2012. Moses debutó oficialmente el 6 de febrero de 2010 contra el Sunderland, choque en el que inició como suplente. Marcó su primer gol como futbolista del Wigan Athletic el 3 de mayo de 2010 en un partido contra el Hull City.

La desgracia pareció cebarse con el joven Víctor ya que tuvo que experimentar la amargura de encadenar dos lesiones seguidas que parecían cortarle su progresión por momentos, estando apartado de los terrenos de juego por un período de tres meses. Moses endosó su primer gol en dicha campaña al West Bromwich Albion el 13 de noviembre de 2010, propiciando así el triunfo de su equipo por la mínima.

El Wigan le dio la oportunidad de consagrarse como futbolista de gran futuro

Con la salida del club de Charles N'Zogbia en el curso 2011-2012, el extremo naturalizado inglés gozó de una oportunidad única para hacerse con un puesto titular en el once ofrecido por Roberto Martínez, que fue el que apostó definitivamente por su calidad con la consecuencia de ser encumbrado a nivel continental. Su primer gol en la temporada mencionada fue el 10 de diciembre de 2011 contra el mismo rival que en la anterior, el West Bromwich Albion, a quien le había cogido la medida.

El 23 de agosto se llevó a cabo el acuerdo definitivo por el cual el Wigan aceptó la oferta de 4 millones de libras por parte del Chelsea tras rechazar las cuatro anteriores. El anuncio oficial del traspaso está fechado tan solo un día después de que la oferta llevara a los despachos ‘blues’.

Del Chelsea al estrellato continental

Su primer duelo como jugador de la entidad londinense lo disputó contra el Queens Park Rangers, iniciando desde el banquillo, pero no fue hasta un encuentro de la Copa Inglesa contra los Wolves cuando Victor Moses destapó el tarro de las esencias, disputando setenta y un minutos, ya que Roberto Di Matteo apostó por él para que fuera de la partida, y no defraudó el nigeriano, estando muy activo durante todo el partido, y anotando su primer tanto como futbolista del Chelsea FC.

Su estela en la máxima competición continental, la Champions League, empezó en un choque contra el FC Nordsjællandde la SAS Ligaen danesa, comenzando a consagrarse también como figura fundamental en su equipo en el compromiso de la Copa de la liga que les enfrentó contra el Manchester United el 31 de octubre de 2012, saldado con un 5-4 favorable a los ‘blues’, y en el cual fue nombrado como ‘Man of the match’. El primer tanto de Moses en la Liga de Campeones llegó contra el Shakhtar Donetsk ucraniano en el cual el extremo saltó al verde en el tiempo de añadido, concretamente en el minuto 93 de juego, tras aprovechar un excelso córner botado por Juan Mata y poniendo así el definitivo 3-2 para el Chelsea con un gran cabezazo.

Goles decisivos en los partidos de cuartos y semifinales de la UEFA

La progresión del actual máximo exponente nigeriano hasta la fecha, la cual se espera que alcance grandes dimensiones debido a su juventud (21 años), aumentó desde aquel mismo instante, y fue así como logró hacerse con la confianza de los técnicos blues. Víctor Moses consiguió su primer y único gol en la competición doméstica esta temporada el 3 de noviembre de 2012 en un partido disputado en Stamford Bridge contra el Swansea City que concluyó con tablas a uno en el electrónico.

El año 2013 ha seguido la misma línea desde que ingresó en las filas de los 'Blues', siendo una pieza determinante en el esquema londinense. Asimismo, anotó su primer gol del año en un encuentro de la tercera ronda de la FA Cup ante el Southampton.

Su participación en la Europa League, competición a la que accedieron tras caer en la fase de grupos de la Champions League, estaba siendo discreta hasta el momento pero fue en el duelo de cuartos de final contra el Rubin Kazan ruso donde su talento y su hambre de gol lucieron sobre el terreno de juego de Stamford Bridge ya que fue clave tanto en la ida como en la vuelta, logrando un tanto en el primer choque, y otro en el segundo, pasando así a semifinales donde se enfrentaron al equipo revelación de dicho campeonato a base de buen juego, el FC Basel.

Dicho compromiso finalizó con una victoria por dos tantos a uno en Suiza en Abril de 2013, uno de los goles lo puso Víctor Moses.El contraste a estos dos buenos desempeños del nigeriano sobre el césped lo supone el hecho de que se quedara sin disputar ni un solo minuto en la Final de la Europa League que se disputó el pasado 15 de mayo entre Benfica y Chelsea, saldado con un 1-2 'in extremis' favorable a los de Rafa Benítez en el estadio Amsterdan Arena.

Estadísticas temporada 2012-2013

Competición Goles Asistencias Champions League 1 1 Europa League 4 - Premier League 1 1 CAN 2013 2 4 FA Cup 2 - League Cup 2 3

Trayectoria internacional con Inglaterra y Nigeria

En cuanto a los encuentros internacionales disputados por Moses, cabe reseñar que su trayectoria ha experimentado un antes y un después ya que se inició jugando para el combinado inglés, país adoptivo del futbolista del Chelsea FC. Jugó en cuatro categorías diferentes de Inglaterra, la selección sub 16, sub 17, sub 19 y sub 21, disputando el campeonato europeo de Bélgica, el Mundial de Corea del Sur, el europeo de la República Checa en 2008, y un amistoso contra Uzbekistán, respectivamente.

Sin embargo, su trayectoria y su período futbolístico en las filas de la selección inglesa tocó su fin en febrero de 2011 cuando recibió la primera llamada por parte de su país natal, Nigeria, para disputar un amistoso contra Guatemala que finalmente fue cancelado. Nigeria no obvió el talento en potencia que atesora Moses, imaginando las grandes prestaciones que podía demostrar para las águilas verdes, y a partir de ese momento en que iniciaron conversaciones, el jugador no iba a volver a vestir la camiseta inglesa, y sí la de su país de procedencia. Tan solo un mes después, en marzo, fue convocado para jugar contra Ethiopia y Kenya pero se quedó con la miel del debut en los labios ya que no pudo debutar con Nigeria puesto que se requería de un documento de cambio de nacionalidad de la FIFA que no llegó en el plazo dispuesto, sino que se atrasó hasta el 1 de noviembre de ese mismo año.

Su primera participación significativa con la camiseta de las 'Super eagles' se llevó a cabo en el campeonato sub 23 de la Copa África, en el que Nigeria fue eliminada en la fase de grupos por Ethiopía en la ronda de penaltis.

Asimismo, en 2013, Víctor Moses fue parte vital del equipo que logró la tercera copa de naciones de África para la selección de Nigeria, que no conseguía ningún título desde 1994. Moses marcó dos goles en el compromiso de octavos de final contra Ethiopía que lanzó a Nigeria a los cuartos de final de la competición. Moses fue nombrado junto con otros cuatro futbolistas nigerianos, para recibir el premio al jugador con mejor 'fair play'.Tras los etíopes llegó el turno de la temida Costa de Marfil con jugadores de gran calidad técnica y potencia física como Didier Drogba o Yaya Touré, sin embargo, Nigeria apeó a una de las favoritas al título al vencerles por 1 tanto a 2, y siguió avanzando con la mira puesta en la Copa.

Nigeria accedió a la final del torneo en la que las 'Super eagles' se enfrentarían a Burkina Faso, sorpresa del campeonato, tras golear en las semifinales a Mali por 1-4. La final de la CAN 2013 concluyó con un ajustado marcador de uno a cero favorable a Nigeria, gracias al tanto obra de Sunday Mba, que llevó a la gloria al combinado africano.

Los nigerianos no levantaban un trofeo desde hacía diecinueve años

Víctor Moses es una de las esperanzas de la selección que dirige Stephen Keshi para la próxima Copa Confederaciones que se disputará en el mes de junio de 2013 en Brasil. El extremo ambidiestro de Lagos se ha convertido en toda una realidad gracias, sobre todo, a las oportunidades que le han brindado Roberto Martínez al frente del Wigan, y el actual entrenador del Chelsea FC, Rafa Benítez que ha contribuido en gran medida a su explosión como futbolista y como uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección en el panorama futbolístico actual. Moses no es una promesa, sino una realidad en potencia, del que se presume que puede brindar grandes alegrías tanto a la afición 'blue' como a su propio país, Nigeria, en cuyas filas es un jugador clave.