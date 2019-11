Lucas Moura, potencia en estado puro

Lucas Rodrigues Moura da Silva, popularmente conocido como Lucas Moura, será una de las grandes jóvenes promesas presentes en Brasil el próximo mes de junio. El centrocampista de Sao Paulo, junto con el futbolista del Chelsea Oscar, es el elegido por Scolari para comandar a la canarinha en una competición el la que Brasil puede recuperar su trono del fútbol mundial, después de diez duros años en los que solo han ganado una Copa América (2007) y la pasada Copa Confederaciones (2009). Además, los dos últimos fracasos de Brasil en la Copa Mundial, cayendo eliminado en cuartos de final en 2010 y 2006 frente a Holanda y Francia, respectivamente, le obligan a alzarse con este título que, de no ganar ante su público, supondría un gran aumento de presión de cara a la próxima Copa Mundial del año que viene, también en territorio brasileño.

Lucas es un futbolista que destaca más por su potencia que por su técnica. En los últimos tiempos, Brasil nos tiene acostumbrados a que sus estrellas resalten por su gran habilidad con el cuero, con regates estratosféricos y, sobre todo, magia en sus botas. Lucas Moura, sin embargo, parece decidido a romper con este contemporáneo guión. Aunque sería un sacrilegio calificarle como un jugador torpe, si es verdad que no llega (ni siquiera se acerca) a la gran técnica de un Neymar que en los últimos meses ha experimentado un gran bajón en su juego, perdiendo protagonismo de cara a los próximos compromisos internacionales a favor de jugadores como Oscar, Thiago Silva o el propio Moura. A pesar de esto, el de Sao Paulo nos deleita esporádicamente con alguna obra de arte transformada en regate. Además, su gran olfato goleador (no explotado de momento en el PSG) y su eficacia en el uno contra uno permiten que esta falta de técnica no tenga mucha importancia.

Trayectoria

Lucas, como todo gran futbolista, ya desde muy pequeño se interesó por el deporte rey. Empezó su andadura en el mundo del fútbol en el Academia Carioca, club en el que adquirió las bases para ser el portento físico que es hoy. Ya con seis años se sometía a entrenamientos físicos muy duros para un niño de tan poca edad. Un año más tarde, él y su familia deciden que lo mejor para que continúe su carrera futbolista era cambiar de aires, por lo que ficha por el SERC Santa María. Pese a tener ya ofertas de equipos importantes, la razón por la que principalmente su familia decidieron que fichara por este equipo es por la cercanía geográfica, ya que los campos de entrenamiento del Santa María se encontraban en Sao Caetano do Sul, a media hora escasa de su residencia en Sao Paulo. Con tan solo siete años, Lucas ya maravillaba a todo aquel que pudiese disfrutar de un encuentro en el que participase. Tal fue su progreso en tan solo un año, que en un importante torneo regional de 1999 fue contratado por la Juventus de Turín, después de que unos cazatalentos de la Vecchia Signora presenciaran en dicho campeonato (en el que Lucas fue elegido mejor jugador) la inmensa calidad y potencia física de Moura.

Tras tres temporadas en Italia, en las que el brasileño progresó mucho en todas las facetas, el Corinthians realizó una suculenta oferta para hacerse con los servicios de la joven promesa. Finalmente, atraídos por la posibilidad de regresar a su país, Lucas y su familia deciden aceptar esa oferta e incorporarse a la disciplina del equipo conringao. Sin embargo, su estancia en el Todo Poderoso no fue ni mucho menos feliz y tranquila. La entidad brasileña no trató de manera justa a Lucas, y tras varios altercados verbales con el padre del futbolista decidieron que la situación no podía seguir así, y que si Moura quería progresar más tenía que abandonar la disciplina del Corinthians. Tras tres largos e improductivos años, el Sao Paolo, equipo de su ciudad natal, se fija en Lucas y le califica como “una de las grandes promesas del futuro”. Y por fin, en el club tricolor, consiguió explotar definitivamente y colocarse como una de las grandes promesas del panorama internacional. Tan grande y excelente fue su progresión que con tan solo 17 años debutó en el Brasileirao, asombrando a todo el país por su espectacular potencia física. En 2011 amplió su contrato hasta 2015, pero dicha ampliación, con su consiguiente subida de salario, no fue suficiente para evitar que, en enero de 2013, se hiciese oficial el fichaje de Lucas Moura por el Paris Saint-Germain por 43 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje brasileño más caro de la historia, superando la también reciente incorporación de Oscar al Chelsea por 35 millones.

Lucas Moura es el fichaje brasileño más caro de la historia

En lo referente a la canarinha, debutó con la sub20 el 30 de noviembre de 2010, con 18 años recién cumplidos. 2011 fue uno de sus mejores años, por lo menos en lo referente a su carrera con Brasil, ya que además de debutar con la selección absoluta el 3 de marzo de la mano de Menezes, cuajó una excelente actuación Sudamericano sub20, alzándose con el título y maravillando a todo el panorama internacional junto a su compañero y pichichi del torneo Neymar. Además, ese mismo año, disputó con la selección absoluta la Copa América, en la que no pudo brillar mucho debido a la mala actuación del combinado brasileño, eliminado en cuartos de final. Por último, el pasado año formó parte del combinado que representó a Brasil en los Juegos Olímpicos de Londres, alzándose con la medalla de plata. Hasta la fecha, ha jugado un total de 23 partidos con la verde-amarela, anotando tres goles.

Como juega

Lucas, a sus 20 años, se ha convertido ya en una de las grandes estrellas del panorama internacional, con un futuro prometedor. La principal virtud del astro brasileño es su rapidez y aceleración el los metros finales, que lo hacen inalcanzable para la gran mayoría de los defensas. El bajo nivel de las zagas en Brasil permitió que Lucas diera cada partido un auténtico recital, superando por completo a cualquier adversario que se midiese en carrera con él. Debido a esto Moura juega casi siempre en una posición ofensiva, generalmente de mediapunta, aunque también puede jugar cayendo a cualquier banda e incluso de delantero. A pesar de que no destaque por sus regates y fintas, en las distancias cortas si que explota al máximo este tipo de recursos. Es capaz de encarar a un rival que está situado a un metro y zafarse de él con una facilidad pasmosa. Sorprende que un jugador de estatura baja (apenas supera los 1,70 metros) reúna estas dos cualidades juntos, pero Moura es así, un auténtico fuera de serie.

Su rapidez y aceleración son asombrosas

También posee la virtud de tener una gran visión de juego. Cuando el balón le llega a sus botas en una jugada ofensiva, es capaz de levantar la cabeza y elegir la mejor de las opciones posibles, ya sea disparar a portería o habilitar a un compañero. No es un jugador nada violento. De momento, tiene la cabeza bien amueblada y fuera de los terrenos de juego sabe comportarse. No se le ha descubierto en fiestas clandestinas ni consumiendo ningún tipo de sustancias tóxicas. Eso dice mucho a favor de Lucas. En el campo, pese a estar dotado de una excelente potencia física, no la emplea en realizar entradas violentas, por lo que es un jugador poco amonestado. Gracias a todas estas virtudes, los 43 millones pagados por el PSG no parecen tan desorbitados, y muy probablemente en un futuro el club francés puede sacar más beneficio aún en un hipotético traspaso.

Lucas tiene ante sí, en esta Copa Confederaciones, la oportunidad de ir perfilándose como uno de los mejores jugadores del mundo. Aunque todavía es muy joven para eso, puede asentar las bases en este compromiso internacional, y demostrar al mundo entero que en unos años no va a tener rival en su posición. Seguro que no defraudará.

