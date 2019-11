Kagawa, la estrella del nuevo Japón

El fútbol japonés es un gran desconocido en Europa, donde nombres como Honda o Nakamura han sonado con fuerza, pero de los que apenas les es conocida su etapa nipona al igual que en la selección nacional. El fútbol japonés está cambiando su imagen y mediante un técnico con gran experiencia, Zaccheroni, y una renovación en la plantilla, han logrado ser referentes en el fútbol asiático.

Japón ha conseguido llegar a la Copa Confederaciones imponiendo su juego organizado y de toque en todo el continente asiático, proclamándose campeones de la última Copa de Asia. Uno de los hombres que más ha aportado sobre el césped en esta renovación es Shinji Kagawa, al que muchos ven como presente y futuro de la selección japonesa.

Comienzos de record

Shinji Kagawa nace en Kobe (Japón), el 17 de marzo de 1989. Sus inicios en el fútbol surgen en el equipo de su localidad, donde destapa las atentas miradas de los equipos nacionales. El conjunto donde haría historia Kagawa fue el Cerezo Osaka, Shinji firma con el equipo japonés cuando apenas contaba con 17 años, convirtiéndose así en el primer futbolista japonés que se incorpora en un equipo de la J. League sin pasar por las categorías inferiores ni haber acabado el bachillerato. No fue hasta el año 2007 cuando Kagawa ganó los galones necesarios en el equipo como para asentarse en el once titular y comenzar a lucir la gran técnica que el nipón ofrece en el césped.

Magia en Dortmund

No tardaron en darse cuenta ojeadores europeos del gran mercado que surgía en el futbol japonés, jugadores como Honda, Nakamura demostraban que el talento se extendía por el país del sol naciente, y fue un Borussia Dortmund en pleno cambio quien se fijó en el joven jugador y decidió hacerse con sus servicios por apenas 350 mil euros.

Kagawa daba un paso más en su carrera deportiva y pretendía deslumbrar al panorama futbolístico europeo con su fútbol para nada común en Asia, no le llevo tiempo asentarse en el once inicial del equipo alemán, donde desde el principio desequilibró sobre el césped. Sus rápidos regates y juego táctico compenetraban a la perfección con el nuevo Borussia que toda Europa veía con expectación. El cambio había llegado al conjunto de Klopp y de la mano de Kagawa y sus compañeros lograron el título liguero. La primera temporada de Kagawa en Alemania no destacó en regularidad, con motivo de una lesión sufrida durante un compromiso con su selección, Shinji tuvo que retirarse de los terrenos de juego durante media competición. Pese a ello, finalizó la temporada con ocho goles marcados y una gran expectación detrás de él, llegando a considerarse uno de los mejores jugadores de la Bundesliga. El éxito no llegó solo y la fundación de este nuevo gigante europeo acompañaba al japonés de jugadores de la talla de Sahin, Gotze, Gündogan, Lucas Barrios o Lewandowsky. La calidad de Kagawa relucía más con el gran equipo que le acompañaba sobre el terreno de juego y la segunda temporada del joven japonés en Alemanía se esperaba con interés y curiosidad.

Durante la siguiente campaña, el Borussia iniciaba el campeonato con altas expectativas después de conseguir el título nacional de Liga, Kagawa volvía a ser pieza clave del esquema de Klopp tras recuperarse de la lesión que le privó de finalizar un debut de ensueño, no desmereció la espera y el japonés supo recompensar el tiempo desperdiciado. Shinji deslumbró a la afición de Dortmund concluyendo una de las mejores temporadas del nipón en lo individual. Sacó a relucir toda su técnica en los tres cuartos de cancha, intercambiando su posición más centrada a facetas más creativas en la banda zurda, de este modo, aprovechaba su gran precisión con ambas piernas en el juego lateral a la vez que rompía las defensas desde los costados. Su gran técnica con el balón vino acompañada de una excelente faceta goleadora consiguiendo anotar en toda la Liga 2011/2012 trece tantos, más los cuatro marcados entre campeonato nacional y europeo.

Gran cambio en Manchester

Toda Europa se hacía eco de los logros del Borussia Dortmund, que conseguía su segunda Bundesliga consecutiva, y por supuesto sus jugadores se convirtieron en objetivo de los grandes clubes del antiguo continente. Kagawa fue el primero en recibir la lluvia de ofertas del resto de equipos y no dudó en tirar de ambición para seguir creciendo como futbolista más allá de Alemania. Su destino fue Manchester, el gigante dirigido por Sir Alex Ferguson, ató al joven jugador nipón y consiguió incorporarle, previo pago de 16 millones de euros, a las filas del Manchester United.

El paso fue grande y el cambio drástico para el mediapunta, quien vio como no terminaba de cuajar su fútbol de toque en la Premier. Llegó rompiendo records, consiguió ser el primer japonés en la historia del Manchester United y tras endosar un hat trick al Norwich, logró coronarse como el primer asiático en anotar tres tantos en un partido en toda la historia de la Premier League. Pese a ello, el futbolista no ha realizado su mejor campaña con los ingleses, aun dejando claras muestras de su calidad sobre el terreno de Old Trafford. Finaliza la temporada con otro título de Liga, consiguiendo así su tercero en Europa, pero no con sus mejores números, apenas ha disputado 20 partidos con los “reds” en la Premier y sus cifras goleadores han decaído a los 6 tantos marcados.

Shinji Kagawa tiene mucho que demostrar en la Premier. Su fracaso esta temporada se ha debido a varias circunstancias: primero su caída total a banda al tener a Wayne Rooney como segunda punta, Kagawa se ha visto relegado a un papel en el lateral del campo donde no logra demostrar su gran capacidad de llegador y rompelíneas; en segundo lugar, Shinji ha notado el cambio físico necesario para jugar en la Premier, campeonato donde la velocidad y cambios de ritmo durante los 90 minutos de juego son nuevos para un futbolista acostumbrado a tratar el balón con pausa y táctica.

Estadísticas en Liga | Infographics

Kagawa en la selección

Kagawa ha sido relevante en la selección nipona desde las categorías inferiores, ha jugado con las selecciones sub’19 y sub’20 llegando incluso en el Mundial de Canadá sub’20 de 2007 a ofrecer su mejor versión y deleitar el campeonato con grandes actuaciones.

La primera vez que el de Kobe representó la elástica absoluta fue en 2008, en la Copa Kirin contra Costa de Marfil. Desde entonces ha sido un fijo en la escuadra nipona, logrando jugar 39 partidos en la selección con un total de 11 goles entre partidos oficiales y amistosos.

El juego de Kagawa

Shinji Kagawa ha ofrecido una nueva cara al fútbol asiático, su fútbol de toque, con el balón siempre pegado a la bota y uniéndolo con su gran movilidad, difiere en gran medida de la imagen que se tenía del fútbol japonés. A lo largo de su trayectoria ha tenido que adaptarse a las diferentes competiciones donde ha jugado, pero siempre marcando su sello personal.

La mediapunta es su posición predilecta, detrás del delantero se encarga de llegar desde segunda línea y, gracias a su buen control con ambas piernas, definir potentes disparos. Su capacidad regateadora queda latente a la hora de encarar al rival, rápido con los pies, se gusta con el balón y suele ganar con facilidad los “cara a cara”. También destaca una gran precisión a la hora de asistir el esférico, sus pases al hueco destruyen las defensas rivales, dejando solo al ariete que le acompaña.

Destaca su buen control del tiempo. Le gusta el buen trato con el balón, toques sutiles con cambios de ritmo que rompen la cintura del zaguero rival. En la banda se beneficia de la velocidad para introducirse cerca del área y buscar el disparo al segundo palo. Su pierna predilecta es la diestra, pero queda demostrado que tiene la suerte de guardar gran calidad en la zurda, pese a ello, suele situarse en el costado izquierdo del campo para así resolver con disparos cruzados.

La asociación con su compañero Honda será la principal baza del conjunto de Zaccheroni, la verticalidad de Honda unida a la movilidad desde el costado zurdo de Kagawa, creará importante peligro en las porterías rivales. Japón se prepara para dar la cara en esta Copa Confederaciones y demostrar que el fútbol nipón puede dar la sorpresa ante las grandes selecciones mundiales.

Fotos del cuerpo: fotofootball.com; fichajes.com; Manchester United website.