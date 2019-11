Israel - Noruega: se alza el telón con dos 'tapados'

Comienza el Europeo sub 21 de Israel. Arranca el campeonato que muestra a los mejores talentos del fútbol europeo nacidos a partir de 1990, y lo hace con el debut del cuadro anfitrión, Israel, ante la gran sorpresa de este torneo, Noruega, que eliminó a la Francia de M’Vila, Griezmann, Varane o Lacazette. No será el partido más atractivo del cartel, viendo a participantes de la talla de España, defensora del título, Holanda, Alemania, Italia o Inglaterra, pero el partido trae muchos alicientes.

No obstante, el duelo pierde atractivo. Israel no podrá contar con su mejor futbolista, Gai Assulin, que se encuentra inmerso en plena competición para intentar salvar al Racing de Santander de la quema de la Segunda B, en caso de que prospere la sanción que ha impuesto la LFP sobre el Guadalajara para descender a la categoría de bronce del fútbol español. This is Spain, y Guy Luzon, seleccionador local, viendo el compromiso de Assulin con su equipo, se sintió desairado y lo dejó fuera de la convocatoria.

Noruega, por su parte, también presenta cuatro ausencias muy notables para su equipo sub 21. Henriksen, Nodtveit, Berisha y Joshua King se encuentran con la selección absoluta de Noruega, que dirige Egil Olsen. Noruega juega en Tirana un importante compromiso el viernes para la clasificación para el Mundial, y cuenta con sus mejores futbolistas sub 21 para el encuentro, algo que lastra a Tor Ole Skullerud, seleccionador sub 21 de 'los vikingos'.

Más allá de las ausencias, será el momento de comprobar y ver el nivel de los dos combinados nacionales sin sus mejores futbolistas, para calibrar mejor sus opciones de dar la sorpresa ante Inglaterra e Italia, los otros dos componentes del grupo A. Y sobre todo, el ambiente que se respira en el país, su pasión por el fútbol, hará que el encuentro que hoy jueguen en Netanya Israel y Noruega sea un encuentro muy atractivo, a pesar de los inconvenientes.

Israel no tiene a sus dos mejores jugadores

Además de la ya comentada ausencia del futbolista del Racing de Santander, Moshe Lugassi, jugador del Maccabi de Tel Aviv, tampoco estará presente en el torneo que se celebra en tierras hebreas. El centrocampista de Kyryat Gat se pierde el torneo por lesión, y será una importante baja en el cuadro de Lozen. Más allá de ello, el combinado israelí, formado por jugadores de la liga local en su amplia mayoría, aspira a mejorar el papel de 2007, cuando se quedó en la fase de grupos en Holanda.

A pesar del ambiente pesimista en lo general por la ausencia de Assulin y de Lugassi, la gente no dejará de lado a su joven selección, con la esperanza de que se superen las expectativas en torno al equipo. En el plano futbolístico, Lozen tiene claro el once inicial que dispondrá esta tarde en el debut de su selección en el campeonato.

Kleyman, titular indiscutible en la portería; con el centro de la zaga para Ben-Harush y Gotlib, dos futbolistas contundentes y serios en la parcela defensiva. Davidzade a la izquierda y Dasa a la derecha completarán la defensa local. Por delante, el futbolista más creativo de esta selección, Eyal Golasa, para organizar el juego junto a Biton, otro de los miembros destacados de la selección. A los costados Kabah y Krieff, y por delante tres hombres para dos puestos. Kalibah, Dabour y Karouch se disputan poder ser titulares, y son la gran duda del seleccionador israelí en el combinado hebreo.

Noruega, sin presión a la cita

Por su parte, Noruega no presenta hoy su mejor cara. Con las ya conocidas ausencias por su compromiso con la selección absoluta nórdica, Tor Ole Skullerud tendrá que plantear un once inicial plagado de novedades, en el primer partido de Noruega en la fase final de un Europeo sub 21 desde 1998, cuando la selección escandinava terminaba tercera en Rumanía, después de vencer a Holanda en la final de consolación.

'Los vikingos', después de dar la campanada y dejar fuera del Europeo a una de las grandes del fútbol continental como es Francia, viajan sin presión a Israel. No hay una gran exigencia, tan sólo jugar y disfrutar, y eso se convierte en un arma de doble filo para todos los rivales que jueguen contra los escandinavos, que saldrán a disfrutar de la experiencia, en un grupo de jugadores muy joven con talento y que parecen próximos a alcanzar la absoluta 'vikinga', con experiencia fuera de la Tippeligaen, y capacitados para poner en un serio brete a cualquier contrario.

Con las ausencias, Skullerud tendrá que mover el once inicial. Nyland, guardameta del Molde, parece ser el candidato número uno bajo palos. Por delante de él, la habitual línea de cuatro que ya jugara ante Francia, con Rogne y Strandberg en el centro, Hedenstad a la derecha y Elabdellaoui a la izquierda. En el centro del campo, sin Nordtveit y Henriksen; Singh, Konradssen y Eikrem parecen los indicados para jugar en ese puesto. Por delante, sin King, Pedersen, Nielsen y Berget repetirán titularidad, como ya hicieran en el playoff ante Francia. Será un partido de dos equipos 'tapados', que llegan sin hacer ruido a la competición, y optan a dar la sorpresa. Partido interesante para descubrir nuevas joyas de los países emergentes en el balompié. Atractivo para descubrir en qué dificultades pondrán a Italia e Inglaterra.

Posibles alineaciones: