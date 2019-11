Alemania - España: el futuro del aspirante, en manos del campeón

El partido que vivirá el Estadio Municipal de Netanya puede ser definitivo para el devenir de ambas selecciones. En el partido de las 18:00 horas, Holanda podría certificar su pase a semifinales si ganara a Rusia, que tiene cero puntos, los mismos que Alemania. Si esto sucediera y España ganara a Alemania, la tercera jornadasería tan innecesariacomo aburrida.

Alemania no se puede permitir otro tropiezo

Alemania llegó a tierras de Israel como una de las favoritas para llevarse el torneo. No solo por los nombres que confeccionan la selección, sino también por juego. En la fase de clasificación goleó allá por donde pasó (San Marino, Bosnia, Chipre..). El saldo total fue de nueves victorias y un empate en diez partidos. Temible Alemania. En el playoff final pasó algo más de apuros en Leverkusen, partido pitado por Mateu Lahoz, donde empató a uno frente a Suiza. La clasificación se puso de cara en Lucerna al ponerse 0-3 antes de llegar al descanso.

Holanda y Alemania se cambiaron los papeles en el vestuario

Con estos triunfos, esta selección parecía asemejarse a la generación campeona del 2009. Después de la ausencia en 2011, ésta era una oportunidad perfecta para ganar el segundo título en menos de 5 años. El enfrentamiento ante Holanda llegó y las ilusiones parecieron disiparse. La selección germana pareció no encontrarse en la primera mitad y se puso con un 0-2 en contra. En la segunda mitad era Holanda quien no aparecía y los de Adrion empataron. En el último minuto, Fer hizo una pequeña vendetta por Cruyff y puso el definitivo 3-2. Ahora es el momento para que los grandes jugadores de la selección teutona aparezcan. Los Leno, Herrmann, Holtby y compañía deben estar concentrados durante los 90 minutos. Si no es así, tendrán un severo castigo: la eliminación. Decir que Mlapa puede estar lesionado y no podría estar disponible ante España.

España busca la victoria que dé la clasificación a las semifinales

España ha llegado a Israel con la mente puesta en revalidar el título europeo de 2011 y va a luchar por ello hasta el final. Su clasificación fue muy parecida a la que tuvo Alemania. Consiguió siete victorias y un empate en ocho partidos. Recibiendo dos goles en contra. En el playoff Dinamarca no fue rival y el global quedó en 8-1 favorable a la selección española. Parecía que España era favorita con razones y así comenzó el torneo.

El partido ante Rusia no fue fácil. La selección rusa mostró sus armas desde el principio, esperar atrás y salir a la contra. Una defensa tan hundida atrás hace daño a España, y esto pasa en cualquier categoría. No fue hasta al segunda mitad cuando Morata anotó el gol decisivo. Contra Alemania se espera un rival que se abra más, necesita abrirse porque necesita ganar y esperando atrás no lo conseguirá. Thiago e Illarramendi apuntan, de nuevo, al doble pivote en la medular. Koke podría reforzar el centro del campo. Arriba, Morata salió y anotó así que podría ser el recambio de Rodrigo en la delantera. Lopetegui no se caracteriza por hacer grandes cambios de un partido a otro así que La selección tiene una doble motivación para doblegar a Alemania: la primera, y con más peso,es que de ganar el partido sumarían 6 puntos y dejarían a Alemania fuera de las semifinales del torneo. Y la segundarazón es que con la victoria sellarían el paso a semifinales. Canales se lesionó en el partido ante Israel y ha vuelto a España.

Isco y Holtby, referentes a seguir

El delantero boquerón, veremos por cuanto tiempo, despuntó en el primer partido ante Rusia y dejó buenos detalles de cara a la galería. El gol de Morata después de un gran centro de Thiago eclipsó la actuación de Isco. Su gran temporada en el Málaga y su galardón Golden Boy, parece estar teniendo una continuación en este Europeo de Israel. En el Estadio de Jerusalén se le vio muy activo, sobre todo en la segunda mitad. Tiró del ataque del equipo durante el segundo período y gracias a él, España gozó de varias ocasiones claras de gol. Este domingo deberá seguir en su línea y el equipo español lo agradecerá.

Por su parte, Holtby está llamado a ser una estrella en su país. El alemán buscó fortuna fuera de su Schalke 04 y por ahora, no le está yendo del todo bien en el Tottenham inglés. En la primera mitad frente a Holanda dejó algunas dudas y los escépticos salieron a escena. En el segundo tiempo, calló muchas bocas y demostró que es capaz de sacar a su selección adelante, aunque su trabajo fue insuficiente. Es parte del futuro de Alemania y no quiere defraudar. Si despliega su juego por detrás del delantero, España puede sufrir con un centro del campo de dos.

Alemania se rinde ante España en sus duelos Sub-21

La selección española se ha enfrentado a la teutona hasta en cinco ocasiones de forma oficial. El balance es positivo para los de Julen Lopetegui ya que le tiene ganada la partida en el cómputo global por un total de tres victorias, un empate y una derrota. La primera de ellas fue en 1992, en un partido clasificatorio para el Europeo de 1994. Por aquel entonces, Julen Guerrero y Óscar García estaban a la cabeza del combinado nacional.

España gana en el cara a cara a los alemanes

El último encuentro oficial entre ambos equipos fue en la fase de grupos de la fase final del Europeo de 2009 de Suecia. Esa selección alemana sería campeona unos días después. Las generaciones alemanas seimpre han sido prometedoras y de ese conjunto ahora hay hasta seis jugadores en Die Mannschaft absoluta. Por parte de España, tan solo tres jugadores entran en los planes de Del Bosque, y uno de ellos está entrando ahora. El resultado del encuentro fue de empate a cero. Las selecciones formaron con los siguientes jugadores:

España: Asenjo;Sergio Sánchez, Chico, Torrejón, Monreal; Javi Martínez, Javi García, Sisi, Granero, Jurado; Bojan. Desde el banquillo salieron Capel, Pedro León y Xisco.

Alemania: Neuer; Beck, Höwedes, Boateng, Boenisch; Khedira, Aogo, Castro, Marin, Özil; Dejagah. Desde el banquillo salieron Schmelzer, Ben-Hatira y Ebert.

Los partidos amistosos entre España y Alemania dejan un resultado total de empate: un empate y una victoria para cada uno. Esto no son más que datos ya que lo que se jugarán hoy ambas selecciones tiene un nombre: semifinal del Europeo Sub 21. Alemania, de no ganar, se quedaría fuera matemáticamente de la lucha por la final.

El posible once de ambos equipos para el partido de hoy es el siguiente: