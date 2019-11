Copa Confederaciones 2013: Edinson Cavani, el romancero del gol

Los romanceros, entendido como la persona que canta romances de la literatura tradicional, tenían como origen la misión de cantar a viva voz fragmentos, los más antiguos procedentes de los Cantares de Gesta, a su pueblo, con el fin de que éstos fueran transmitidos de un lado a otro, cobrando vidas independientes según de qué boca salía. Estos transmisores de la cultura popular eran bien tenidos en cuenta por su pueblo, una tradición atractiva para la villa por su significado cultural. Como Edinson Cavani, el romancero del gol de Uruguay, amado e idolatrado por todo su pueblo, que sueña con guiar a los celestes en el camino de la Copa de Confederaciones.

Nunca un apodo había hecho tan poca justicia a la personalidad de un futbolista. Edinson Cavani carga con el apodo de ‘El Matador’, el mismo que paseó el argentino Mario Alberto Kempes, melena al viento, por los campos del Luis Casanova. Lo llaman así por su capacidad goleadora, o también quizás por su gran afición a la caza y a la pesca, instantes que han servido como excusa para cimentar un nexo en la relación con su padre. El uruguayo, fuera del terreno de juego, se despoja de la etiqueta de su alias.

Un chico silencioso y reservado, tranquilo, a favor del aislamiento y poco amigo de los focos de los paparazzis. Cuesta ver que el mejor futbolista uruguayo del momento presuma de habilidades en público. “No me gusta ser ese tipo de persona que alardea”, se explica en una entrevista en El Gráfico. Porque cuando a Cavani, santo y seña del auge del Nápoles en el Calcio, le recuerdan su papel de ídolo en Italia, el pequeño potro de Salto recuerda su origen, de familia humilde.

Un pretendiente que conquista el gol

Nació en la fecha de los enamorados; su padre fue futbolista, como su hermano. Usó como excusa su amor por la caza y la pesca para florecer vínculos con su padre Nacido el 14 de febrero, la fecha de los enamorados. De nombre Edinson, por un fallo administrativo del Registro Civil de Salto al anotar una “n” de más en su nombre. De ascendencia italiana, cuando su abuelo emigró desde Uruguay hasta Maranello, un pueblo norteño de Italia en la región de Emilia-Romaña, para más tarde trabajar en Sicilia, donde Cavani comenzó a despuntar y a presentar sus credenciales en el país inventor de las estrellas. Y de familia futbolera, como su padre El ‘Gringo’, o como su hermano mayor Guglielmone, un delantero que ha militado en quince equipos diferentes en tan solo catorce años.

En la biografía de Cavani se observa una infancia sin complicaciones. Los recuerdos del ‘Matador’ con un balón en los pies en Salto se remontan a cuando trotaba por los pastos con el diez cosido en la espalda, como un menudito extremo zurdo que cumplía todo tipo de órdenes hasta que llegaba al área, una zona en la que se volvía autómata. En ese rectángulo, ejecutaba por instinto. Preso de ese dulce sabor, el del gol, el uruguayo se aproximó a vivir su fútbol como delantero, hasta que sintió la necesidad de ejercer como ellos. “Nunca me gustó perder, tampoco errar un pase, que me quitaran la pelota o entregársela al rival, y por eso me gusta jugar simple, salvo dentro del área, donde yo decido qué hacer”, recordaba en El Gráfico sobre sus primeros pasos.

Aprendió con el 10 a la espalda y pegado a la línea de cal. Atendía órdenes hasta que llegaba al área, donde se convertía en un autómata. Ejecutaba por instinto La madurez llegó a los dieciséis años, con su salto a Montevideo, incentivado por su propio hermano, que jugaba en el primer equipo de Danubio. Llegaba a las categorías inferiores mientras su padre entrenaba al primer equipo. Reconoce que nunca sintió la obligación de la familia en probarse como futbolista, ni siquiera su propio padre lo veía jugar. “Me acuerdo de un día en que mi viejo decidió ir a la cancha y me prometió darme un pancho y una coca por cada gol que hiciera. Ese día hice siete”, recuerda con alegría en El Gráfico.

Maduro mediante garra, fuerza, sacrificio y correr hasta la última pelota, cuando entendió que el fútbol no era meramente una diversión. Transformó esa pasión en trabajo, cuando fue consciente del sacrificio que conlleva practicar este deporte. “Este lejos de tu familia, las condiciones climáticas que hay que soportar…Para que no se haga rutina y sea una carga, trato de mezclar el trabajo con el amor que yo siento por esto”, explica como método filosófico de ser profesional.

Batistuta y Dios como guías

Cavani atendió a la llamada espiritual cogido de la mano de su madre, que lo obligaba a ir a misa desde bien pequeño. Encontró en la Biblia el sendero por el que caminar. Con él, el uruguayo da explicación a todas sus virtudes, a todos sus éxitos cosechados. Fiel devoto de la religión cristiana, practica sin falta ninguna, después de relajarse con cumbia, una oración interna en la que pide protección para sus piernas y las de sus compañeros, antes de cada partido.

Practica una oración interna antes de los partidos, pidiendo protección para sus piernas y las de sus compañeros "Desde que he dejado que Dios me guíe, mi vida ha tomado un camino distinto, a veces difícil de recorrer pero seguramente más rico y verdadero. Dios es para mí como un navegante que conoce el camino justo para cada uno de nosotros y guía nuestra máquina hacia la meta que queremos alcanzar”, explica sobre su devoción en su página web.

No es su único guía, pues Cavani fija como ídolo a Gabriel Omar Batistuta, delantero argentino que militó durante trece temporadas en el Calcio. Tras cuajar una gran actuación en el Sudamericano sub20, varios equipos extranjeros tocaron a la puerta de Danubio, hasta que el Palermo, dos años después de su primera temporada en Serie A, anunció su fichaje.

El Maradona uruguayo de San Paolo

San Paolo vibra con Cavani, un ídolo a la altura de Maradona en la historia del Nápoles, artífice de los dos únicos Scudettos que tienen su historia Lejos de acusar la falta de adaptación o la dificultad de un fútbol encorsetado, venido a menos en cuanto a prestigio y juego, Edinson Cavani encontró en Palermo su casa. “Pensaba que había desembarcada en otro mundo”, cuenta en su biografía a su llegada a Sicilia. “Cuando después puse un pie, me di cuenta de la equivocación. ¡Me sentía como en casa!”, añade. Su preocupación era la de no encontrar la manera de marcar goles. Era su miedo principal. Su metodología de trabajo es la de una persona muy ambiciosa, por lo que no cumplir le quitaba el sueño. Tras varias temporadas destacando en Palermo, marcando 37 goles y formando una gran asociación con Pastore y Miccoli, el presidente del Nápoles Aurelio De Laurentiis anunció en julio de 2010 que Cavani se convertía en nuevo futbolista del Nápoles.

Su llegada a San Paolo se trata de una “elección justa”, según contó Cavani durante su presentación. "¿Qué me ha hecho venir al Nápoles? La confianza que me ha mostrado el club, ya que he visto interés y deseo por su parte. He escuchado muchas ofertas, pero el único equipo que me ha demostrado creer de verdad en mí ha sido el Nápoles", explicó. En ese momento, sintió el calor de una grada diferente, apasionada, que vibra con el fútbol de su equipo y de su ciudad, que crea identidad con los jugadores que enaltecen con orgullo camiseta napolitana.

Cavani estaba hecho para ser jugador del Nápoles. Su entrega y sacrificio alimenta a la afición, que no duda en reconocerle ese mérito. Ha sido homenajeado con canciones, con un tipo de pizza con su nombre, incluso con galletas caseras. Se convirtió, y por ende es a día de hoy, en ídolo napolitano, en rey de Nápoles, discutiendo el trono que un día ocupó Diego Armando Maradona conquistando en dos ocasiones la Serie A, los únicos dos Scudettos que el conjunto napolitano guarda, como oro en paño, entre sus vitrinas.

La Celeste y un futuro ¿lejos de Nápoles?

Cavani rechazaba la idea de salir de Palermo a un equipo extranjero. No prestó atención a los consejos de su familia. Eligió quedarse en Italia y fichar por el Nápoles Inmerso en la ilusión de la Copa Confederaciones, Edinson Cavani vive con las especulaciones sobre su futuro. Su nivel exhibido en Nápoles ha llamado la atención de los equipos más punteros de Europa. El Real Madrid, en pleno casting de delanteros, es el principal equipo que se ha interesado en su fichaje. “En 15 días decidirá dónde va. El Nápoles siempre estará en mi corazón. El presidente del Nápoles nos habló de una oferta del Chelsea pero todavía no hay nada concreto", desvela su madre, que asegura con firmeza que su hijo tiene ofertas del Real Madrid y del Manchester City.

No obstante, y a pesar de su gran aclimatación en Sicilia, Cavani no es amigo de vivir nuevas experiencias, justo al contrario que su hermano. En una entrevista para El Gráfico, el delantero uruguayo reconoció su preocupación cuando en Palermo, y justo antes de fichar por el Nápoles, se hablaba de que había ofertas de equipos extranjeros. “No quería adaptarme de nuevo a un país desconocido o a otras costumbres, donde quizás las cosas luego no saldrían como uno quisiera. Traté de evitar los reproches naturales de la familia y los míos”, explica el jugador. “Siempre traté de estar convencido a la hora de decidir y de elegir por mí, pero somos seres humanos y uno nunca sabe lo que puede pasar. Por eso elegí lo seguro, y me quedé en un país que ya conocía y al que estoy muy adaptado”.

Con la Copa Confederaciones como telón de fondo, Cavani tiene la oportunidad de liderar a una selección que tienen en el vestuario a un peso pesado como es Diego Forlán, espirítu para el combinado que dirige Tábarez, pero con un rol bien diferente debido a su edad. ‘El Matador’ evita comparaciones y no quiere coger el testigo de Forlán. “No quiero ocupar el lugar de nadie, ni que me comparen”, reconoció hace ya dos años, cuando no gozaba del entorno mediático que ha cosechado en la actualidad y con una Coppa de Italia y una Copa América menos en su palmarés individual.