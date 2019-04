Copa Confederaciones 2013: el sueño de Muhammad Gambo

En África, el fútbol representa un símbolo, un motivo para la esperanza, un trampolín que ayuda a cumplir sueños. Es la puerta de salida a un futuro mejor, a un porvenir lejos de guerras, dictaduras y conflictos armados. En el norte de Nigeria, en el África Occidental, Muhammad Gambo lucha por algo más allá que huir de los problemas nacionales, ya que su única preocupación es lucir una radiante sonrisa con un balón en los pies, cumplir un sueño.

Gambo no es ningún diamante en bruto aun por pulir en el fútbol nigeriano. No es una promesa del país. Contrariamente, tampoco se trata de un experimentado delantero que se ha fajado con las defensas más duras del continente. Nada de eso; es un término medio. En la Europa occidental, pasa desapercibido. Natural de Kano y de origen musulmán, no conoce fútbol más allá de lo visto en su frontera como jugador del Kano Pillars (desde 2006). Con 24 años de edad (cumplirá 25 en octubre), tiene la primera oportunidad de mostrarse en un escaparate mundial con la selección de Nigeria, con la ilusión de llamar la atención de equipos europeos para propiciar un futuro e hipotético traspaso. No ha debutado nunca – ni oficialmente ni en amistosos - con la selección nacional y la Copa Confederaciones puede ser la alfombra roja para su primera participación con la zamarra de las ‘Super Águilas’.

Deportivamente, su trayectoria profesional no ha sido perfilada con la fortuna del azar. Gambo siempre sería el protagonista secundario de una película. Es la historia vital de un futbolista con la frustración como hoja de ruta. Presente en varias convocatorias con las categorías inferiores de Nigeria, el delantero del Kano Pillars no ha salido nunca de la República federal presidencial. Hace poco tiempo, desde Turquía se interesaron por sus servicios, pero el traspaso sufrió un revés y nunca terminó de fructificar. “No quiero precipitarme, ya jugaré en Europa cuando llegue el momento”, llegó a afirmar Gambo sin ninguna preocupación cuando la operación para emigrar a orillas del Bósforo no se concretó.

Aquellos que mejor le conocen, lo definen como un delantero sin suerte pero con un gran potencial como futbolista profesional. "Es un prolífico goleador, con una buena habilidad en el juego aéreo. Ha jugado 4 temporadas consecutivas en Nigeria y tuvo la oportunidad de firmar por el Samsunspur turco. Promedia 10-14 goles por cada temporada", asegura Oderinde Olufemi Bolaji, periodista Sports Radio 88.9 Brila FM a nuestro periódico.

En la selección nacional, Gambo también ha saboreado las mieles del infortunio. Fue convocado por primera vez en 2010, pero ni siquiera pudo disfrutar de la llamada ya que los partidos programados fueron suspendidos. No fue hasta la reciente fase de clasificación del Mundial 2014 cuando Keshi pensó en él. Ha estado presente en los dos últimos partidos contra Kenia (0-1) y Namibia (1-1), pero el seleccionador no le dio la alternativa y vio los partidos desde el banquillo. Lejos de sentir decepción, Gambo ve la ocasión con alegría y esperanza. "Estoy muy emocionado con la oportunidad de jugar para mi país. He estado mucho tiempo viniendo y tengo la intención de aprovechar esta oportunidad para demostrar a Keshi mi capacidad. Deseo ser tenido en cuenta, pero Nigeria tiene jugadores con mucho talento. Voy a seguir esforzándome y esperar para impresionar a mis entrenadores”, destacó en una entrevista para supersport.com.

Quiero ser como Ronaldo

La convocatoria de Gambo se explica desde la decisión del seleccionador Stephen Keshi de citar a jugadores locales. Es la apuesta de Nigeria, la nueva imagen del país para este torneo. Las bajas y la apuesta ha propiciado este envite, incluso puede resultar esperanzador para el país ya que en la última Copa de África de las Naciones el gol clave lo marcó el centrocampista Sunday Mba, futbolista que pertenece al Enuhu Rangers. A pesar de ello, ha sido muy criticado por la prensa local aludiendo a la escasa experiencia de los convocados, ya que ha prescindido de jugadores capitales como Victor Moses, Peter Odemwingie, Joseph Yobo o Obafemi Martins, entre otros.

En la decisión de Keshi, radica el sueño de Mo Gambo. El delantero, sin ninguna internacionalidad, tiene la oportunidad de jugar en el país de su ídolo deportivo, Ronaldo Nazario da Lima. “Quiero ser como era el Ronaldo brasileño, que es el espejo en que me miro. Sería fantástico parecerse a él. Quiero labrarme un nombre, igual que él hizo”, desarrolló Gambo frente a la prensa, emocionado con la posibilidad de jugar en el país que vio nacer y que disfrutó con el mejor ‘9’ visto sobre la hierba natural.