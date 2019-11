Cuando el fútbol no es suficiente

Brasil se disponía a ofrecer su mejor cara al mundo. Un año antes del Mundial y tres antes de los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones era la ocasión ideal para reivindicarse como potencia emergente. Para reforzar esa idea de país perfecto, cuyos gobernantes hacen crecer la macroeconomía sin olvidarse de las políticas sociales y de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Sin embargo, esta aparente situación idílica esconde una realidad de desigualdades sociales. El crecimiento macroeconómico es posible a costa de las clases bajas. La medida que desató esta corriente de manifestaciones y protestas fue la decisión de subir el precio del bono de transporte público y de los peajes. El 6 de junio se produjo la primera movilización. Fue en São Paulo. Apenas 2.000 personas protestaron por la medida, pero la extrema represión policial provocó una indignación a nivel general que desató una marea a nivel nacional. Las manifestaciones empezaron a propagarse por todo el país. Las demandas eran globales. Sin importar la institución ni su color político. El día 17, 250.000 personas salieron a protestar en la ciudad paulista. Fue entonces cuando la presidenta del gobierno, Dilma Rousseff, reaccionó. Salió en los medios de comunicación al día siguiente y, desde un perfil bajo, prometió "oír las voces de la calle". La presidenta presionó al alcalde de São Paulo para derogar la medida. Todo esto no aplacó al pueblo que, al día siguiente, protagonizó la mayor movilización en 28 años. En torno a un millón de personas salieron a la calle a defender sus derechos. En un gesto sin precedentes en la clase política, la medida fue abolida.

Los jugadores ofrecieron todo el apoyo a sus paisanos. (Foto: Julio Barcelos).

La vorágine había empezado. A la par del torneo, las protestas se desarrollaban en todas las ciudades que albergaban partidos. La lucha era real. La pasión de los brasileños por el fútbol no era suficiente esta vez. El pueblo, dormido, despertaba. Los trescientos millones de euros que costó el nuevo Maracaná indignaban aun país que veía como el gasto en sanidad y educación era reducido. Los goles de Neymar iban llegando junto a las protestas. En una curiosa combinación, la gente disfrutaba del renacer de la Seleçao sin olvidarse de las cosas realmente importantes en la vida.

“Veo a Brasil igual que hace doce años, cuando me fui”

Higinio Nogueira Souza es un ciudadano brasileño de 30 años. Un trabajador anónimo, que observa la situación de su país desde la distancia. Tras más de una década en España, este padre de familia asegura que la situación real de su tierra no ha cambiado tanto: “Tenemos un PIB de los más altos del mundo. Tenemos petróleo, industria, agricultura, ganadería… Pero al final, hay cuatro o cinco que manejan el cotarro”. "El nivel de vida ha crecido al ritmo de la macroeconomía" Higinio se muestra crítico con la forma de encarar la vida que tuvo durante muchos años el ciudadano medio: “En muchas zonas, la gente tiene poca cultura. Como consecuencia de esto sobreviven como pueden con sus problemas, con la única perspectiva de disfrutar del carnaval o del fútbol”. Parece que esta mentalidad está cambiando, como demuestran las multitudinarias manifestaciones a lo largo y ancho del país. Higinio piensa que “gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales, la gente tiene más información y más conciencia de lo que pasa. La conectividad entre la gente es la clave". "Me parece algo muy bueno que se deje el fútbol de lado para protestar por lo realmente importante”, añade. Higinio cree que estas protestas han llegado en el mejor momento: “Lo están haciendo bien. Está saliendo por televisión todo lo que está pasando y teniendo una repercusión a nivel mundial”.

Sobre la imagen de nueva potencia que tiene Brasil, el joven apunta a las dos caras de la moneda: “A pesar de las medidas que quiso adoptar el partido de los trabajadores, el dinero sigue estando en manos de los mismos de siempre. Lo que se ve desde fuera es que la macroeconomía está subiendo. Hay petróleo, hay industria, hay minerales… Obviamente a nivel macroeconómico van bien las cosas”, comenta. Y añade: “Detrás de todo esto hay padres de familia trabajando 14 horas para pasar hambre a fin de mes. Estoy hablando del 40 o 50 % de la población”. Higinio piensa que este crecimiento tan acelerado se trata de un castillo en el aire y establece una interesante comparativa con España: “Lo que vende Brasil es macroeconomía. España experimentó un crecimiento muy grande basado en la construcción y el turismo. En el momento que eso se rompe, no hay una estructura detrás para mantenerlo. Con este modelo se enriquecen los cinco de siempre”, comenta apesadumbrado.

"Gracias a las redes sociales la gente tiene más información"

Sobre las mejoras conseguidas desde el inicio de las manifestaciones, Higinio se muestra escéptico: “El año que viene hay elecciones. Dilma Rousseff prometió que en un futuro los royalties del petróleo irían para sanidad y educación. Pero ese futuro es después de las elecciones. Si pierde se quedaría todo en el aire”, avisa.

“El nivel de vida del país subió a la vez que la macroeconomía. Sin embargo en las clases medias y bajas no se ha experimentado la misma mejoría. Un kilo de tomates vale 15 reales, cuando el sueldo de un padre de familia es de 620”, asegura Higinio. A lo que agrega: “El alquiler de una casa humilde está en torno a 400 reales. ¿De qué come esa familia?”, se pregunta con pena el muchacho.

"Espero que esto sirva para concienciar a la gente"

Ante el futuro, Higinio muestra un optimismo comedido: “Estas protestas pueden traer pequeñas mejoras. Ojalá que se puedan conseguir avances en sanidad y educación”. Finalmente, expresó su deseo de que esta lucha sirva para concienciar a la gente. Cambiar la mentalidad general y que no sea flor de un día: “Espero que esto sirva, por lo menos, para que muchas personas adquieran capacidad de ver cosas que no están bien y poder discutirlas. Desterrar de una vez el yo en política no me meto y aprender que de una vez que tu futuro y el de tus hijos depende de lo que te impliques”, concluyó.

Lo que la propaganda esconde

Ver todo lo que está pasando y escuchar a ciudadanos como Higinio, sirve para darse cuenta que el paraíso idílico que habían vendido sobre Brasil no era real. Tras la aceptación de la presidenta de algunas demandas, las protestas se han fragmentado, pero no han desaparecido. El gasto en el Mundial del próximo año, la corrupción política y la lucha contra medidas tan retrógradas como un proyecto que pretende “curar” la homosexualidad, o una propuesta de subsidio para mujeres violadas embarazadas que decidan no abortar, centran las peticiones.

El mundo del fútbol brasileño no ha sido ajeno a todo esto. Los futbolistas, ejerciendo de héroes del pueblo modernos, se han posicionado rápidamente junto a sus paisanos. No todos. Pelé volvió a tomar partido a favor de las instituciones: “Pido que cese toda esta confusión. Estamos celebrando un gran torneo y el año que viene organizaremos el Mundial. Este no es el escaparate de Brasil que queremos mostrar al mundo”, declaró en un comunicado. O Rei encontró la contraposición muy pronto en la figura de Romario: “Pelé en silencio, es un poeta”. El ex jugador del Barcelona y del Valencia se mostró verdaderamente crítico con la parte institucional de su deporte: “La FIFA viene aquí, organiza el mundial y se lleva todo el beneficio. La riqueza que queda en Brasil es cero".

Até hoje dói quando lembro que meu pai foi atropelado e morreu por não ter sido atendido em um hospital publico de Recife.., — RIVALDO FERREIRA (@RIVALDOOFICIAL) June 18, 2013

Neymar se ha manifestado en las redes sociales a favor de las voces de la calle. En varios partidos ha tenido gestos hacia la grada. También Dani Alves o Hulk han declarado su apoyo a la gente, heredando la doctrina social propagada por Sócrates, uno de los mejores futbolistas brasileños de la historia. Rivaldo, desde su cuenta de twitter, manifestó con emoción el dolor que siente al acordarse de su padre, que murió tras ser atropellado y no tener una asistencia médica con un mínimo de calidad.

En este escenario, la final de la ConfeCup se antoja como el principio de algo. El pan y circo ya no es suficiente para un pueblo que ha despertado de su letargo. Como en todas estas pequeñas revoluciones, resta saber que continuidad tendrá. Brasil ha mostrado su verdadera cara al mundo, con el firme deseo de mejorarla, en busca de un futuro mejor.