Un poco de historia del fútbol

El maestro Petón consagra su libro El futbol tiene música a contar historias. Historias de fútbol y gente, pero también historias historiadas; ceñidas a un marco histórica que las da forma y las hace entendibles. Que nos describe unos protagonistas, en su mayoría del fútbol patrio, que en algún momento vivieron uno hechos que traspasan el mero juego y dieron ejemplos de vida. El fútbol como excusa para contar historias, o tal vez o contrario, historias que se cuentan y donde el fútbol esta presente.

Pero, ¿cuál es la historia del fútbol en España? Resultará imposible encontrar a un ciudadano de este país que recuerde la época en la que no existía este deporte o no tenía la repercusión mediática de la que goza en estos tiempos de fichajes millonarios y cantidad de minutos televisivos. Parece que siempre ha estado aquí. Los domingos por la tarde. Al final de los telediarios de información. Pero no. No siempre estuvo ahí. No siempre existió. ¿Cómo empezó todo?

Inglaterra, la clave de todo

La historia del fútbol cuenta que este había llegado a España a en el ocaso del siglo XIX gracias a estudiantes y trabajadores ingleses afincados en nuestro país. Así, a lo largo de la península brotaron diversos clubes como el Huelva Recreation Club, el Bilbao FC (precedente del actual Athletic Club de Bilbao), el Palamós, el Barcelona, el Espanyol de Barcelona, el New Football de Madrid o el Madrid FC que comenzaron la andadura patria de un deporte inglés (uno más) que no tardó en encandilar al mundo entero sin importar la religión o la riqueza del país de acogida.

En 1902 se disputó la primera competición nacional, la Copa Coronación, que fue ganada por el Bizcaya (combinado de clubes de la provincia vasca) al Barcelona en la final por 2-1 con un equipo formado íntegramente por vizcaínos e ingleses. El éxito de acogida de este primigenio torneo balompédico, celebrado con el objetivo festejar la mayoría de edad y la coronación del rey Alfonso XIII, alentó la creación de la Copa de S.M.el Rey un año más tarde.

Los trabajadores británicos que marchaban al extranjero con las grandes sociedades financieras y las empresas mineras también extendieron el nuevo deporte por el resto del viejo continente. Además, se exportó igualmente el nombre anglosajón, llamándose 'fußball' en Alemania, 'voetbal' en Holanda, 'fotbal' en Escandinavia o 'futebol' en Portugal, por ejemplo. Pronto surgieron nuevos equipos por toda Europa, como Le Havre Athletic Club en Francia (1872) o el Génova en Italia (1893). Aquellos clubes adoptaban uniformes similares a los usados en el Reino Unido y, en algunos casos, la elección de los colores estuvo inspirada directamente en los que vestían clubes británicos como es el caso del equipo turines de la Juventus que en 1903 comenzó a vestir un uniforme blanco y negro inspirado en el vestuario de Notts County.

Un ejemplo de conexión

En 1902-03, coincidiendo con la primera celebración oficial de la Copa del Rey, el Athletic Club de Bilbao sustituyó su improvisada equipación amateur blanca por una más elegante y representativa. Esta nueva equipación era la misma que vestía el club inglés Blackburn Rovers ya que representantes del Athletic Club se trasladaban hasta Inglaterra para comprar dicha equipación al club inglés. ¿Por qué comprarlas en el extranjero en vez de confeccionarlas en España? La razón era que las zamarras inglesas eran mejores puesto que estaban forradas de felpilla y no desteñían. La equipación adquirida en cuestión consistía en una camisola con dos franjas, una azul oscura y la otra blanca.

Sin embargo, en 1910, un joven y adinerado estudiante bilbaíno, Juan Elorduy, que jugaba en el Athletic de Madrid, por entonces “sucursal” del Athletic vizcaíno en la capital, recibió un el encargo de la directiva del club vasco a tenor del viaje vacacional que el muchacho realizó a Londres la Navidad de 1909. Este no consistía en otro sino la compra de 25 camisetas del Blackburn. No están esclarecidas las causas de manera fidedigna. Puede que el atolondrado muchacho olvidará la encomienda fruto del deslumbramiento que le produjo la capital del, todavía en aquella época, imperio británico; o bien que tan solo ocurrió que no había suficientes camisolas del equipo blanquiazul de Lancashire disponibles para su venta. El caso es que obligado a partir hacia Southampton para coger el barco que le traería de regreso a Bilbao, el joven bilbaíno se marchó de la metrópoli con las manos vacías así que tuvo que improvisar una solución: en la ciudad portuaria compró, antes de abordar su embarcación, 50 camisetas del equipo local, que vestía de rojo y blanco. Al fin y al cabo, pudo pensar Elorduy, se trataba de los colores de la ciudad de Bilbao.

Fue a raíz de este anecdótico hecho a partir del cual se definieron los colores que hoy en día identifican a uno de los clubs más históricos y con más idiosincrasia del futbol español. El Athletic de Madrid por su parte adoptó los mismos colores que su “progenitor” bilbaíno, pero al independizarse de éste años después, y con el objetivo de diferenciarse aún más, el club madrileño pasó a jugar con los calzones y medias de la anterior equitación, los azulones del Blackburn Rovers.

En este periodo estival en el que escasean los buenos partidos y abundan las mercantilistas giras allende los mares no sería del todo mala idea que los cráneos privilegiados que manejan los hilos del club colchonero organizaran algún año un cuadrangular amistoso entre Southampton, Blackburn, Athletic y Atlético. De esta manera, honrarían a aquellos románticos que comenzaron en España la historia de ese raro deporte inglés emparentado con el rugby, y conseguirían que entre los elementos más exaltados que llenan los estadios de este país los fines de semana se aprendiera algo de historia. Aunque fuera tan solo una historia del fútbol.