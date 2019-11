Destino Brasil 2014: analizando a Irán

Pese a que la victoria no les serviría para superar la fase de grupos, las celebraciones en el país asiático fueron solo comparables a aquellas en las que se conquista un título. Y es que Irán ya sabía desde 1978 lo que era participar en un mundial pero que su primera -y hasta hoy única- victoria en una fase final llegase ante los todopoderosos norteamericanos disparó, aunque fuese por unas horas, la euforia del que se siente inferior.

A día de hoy Irán ya ha logrado su billete para la que será su cuarta participación en una fase final. Y lo ha hecho imponiéndose contra pronóstico en un grupo que –a priori- debería haber sido dominado por Corea del Sur. Una marcada irregularidad en su trayectoria no ha sido obstáculo para acabar primeros, logro que festejó su técnico Carlos Queiroz de una forma poco elegante al finalizar el último choque con una inesperada victoria en Ulsan.

Queiroz era plenamente consciente desde que llegó a Irán de las dificultades que acarreaba dirigir a una selección de estas características. Falta de organización en la base, pocos futbolistas con experiencia en el extranjero y un nivel general en Asia sensiblemente inferior al que se puede palpar en Europa o Sudamérica. Desde su llegada ha apostado por un 1-4-3-3 bastante entrado en años, con un mediocampo que presenta peculiaridades ciertamente interesantes y una línea ofensiva capaz de dar algún que otro susto. Ante rivales asiáticos de cierta entidad la selección iraní plantea los partidos esperando al rival en campo propio y buscando desplegarse en acciones puntuales, especialmente a balón parado o aprovechando errores del rival en la salida de balón. En Brasil, dado el nivel de los adversarios, no será diferente.

Análisis individual

La portería no parece que vaya a ser el punto flaco del Team Melli. Esta demarcación la venía ocupando en los últimos tiempos Mehdi Rahmati (Esteghlal), pero problemas personales con el seleccionador le han apartado de las convocatorias. De aquí a un año las cosas pueden cambiar pero de entrada Queiroz le ha cerrado las puertas definitivamente. La titularidad ahora mismo es cosa de Rahman Ahmadi (Sepahan), guardameta con personalidad y que imprime seguridad al equipo. Sosha Makani (Naft Tehran) y Alireza Haghighi (Rubin Kazan) esperan su oportunidad en el banco de suplentes.

La línea defensiva, por mucho que se analice con cariño, no pasa de flojita. Como central fijo en el once cabe señalar a Jalal Hosseini (Persepolis), que puede ubicarse en cualquiera de los dos perfiles. Su acompañante suele salir del dúo que conforman Pejman Montazeri (Esteghlal) y Amir Hossein Sadeghi (Esteghlal). El primero tiene un puntito más de manejo de balón mientras que Sadeghi aporta veteranía pura y dura. Los tres se muestran peligrosamente desbordables con unas pocas gotas de ingenio que destile el ataque rival. Shoja Khalilzadeh (Sepahan) representa la única muestra de juventud en esta demarcación y por ahora sus opciones de entrar en el once son escasas.

Irán es un equipo de reacción, donde las ocasiones de gol deben comenzar necesariamente en un robo

Como lateral derecho con vocación ofensiva Queiroz cuenta con Khosro Heydari (Esteghlal), si bien el técnico tiende a utilizarlo en su puesto solo ante rivales de poca enjundia. Heydari intenta apoyar subiendo la banda pero visto lo visto será difícil verle en ese rol en Brasil. Como lateral defensivo, opción más probable, cuenta Hossein Mahini (Persepolis), aunque en ocasiones puede ejercer su función el central Montazeri.

En el lateral izquierdo hay bastantes más dudas. Hashem Beikzadeh (Esteghlal) ha completado un buen trabajo en la destrucción en los últimos partidos pero Mehrdad Pooladi (Persepolis) y Pejman Nouri (Esteghlal) también han tenido su momento en los meses anteriores y parecen aportar un plus en ataque. Resumiendo, una línea defensiva suficiente para moverse en el continente asiático pero bastante corta para el nivel de un mundial. Con estas premisas no hay que descartar incluso al veterano Mohammad Nosrati (Tractor Sazi), que ya participó en Alemania 2006, para apuntalar la zaga.

En el mediocampo encontramos a los dos futbolistas de más jerarquía del Team Melli y con titularidad innegociable para Carlos Queiroz. Javad Nekounam (Esteghlal) se posiciona por delante de la defensa y es el encargado de marcar el ritmo de su equipo. Gran organizador defensivo, no pasa por su mejor momento en cuanto a precisión en los pases aunque nadie le puede discutir su enorme carácter, que le ha llevado a anotar goles importantes con su selección. Su colaboración con la defensa se convierte en imprescindible para barrer todo el peligro que aparezca en las inmediaciones del área. A su derecha se sitúa invariablemente Andranik Teymourian (Esteghlal). Jugador de rendimiento constante durante los 90 minutos, cabe definirlo como un mordedor nato. Su presión sobre la salida rival resulta vital para iniciar jugadas de ataque, sus robos pueden constituir el origen a partir del cual se geste una jugada de gol. Una baja de cualquiera de ellos tiene difícil reemplazo, aunque Omid Ebrahimi (Sepahan) y Reza Haghighi (Persepolis), aguardan su momento.

En cambio el centrocampista que se coloca a la izquierda de Nekounam acostumbra a mostrar matices más relacionados con la creatividad. Mojtaba Jabari (Esteghlal) contribuye con mucha movilidad y un físico escurridizo. Es el futbolista con mayor capacidad para asociarse con los extremos y el punta y, seguramente, uno de los futbolistas con más dotes de improvisación. Mohammad Nouri (Persepolis), el otro gran candidato al puesto, busca más asegurar la posesión y establece una tendencia más posicional –y por tanto más previsible- en el fútbol de Irán.

La línea más avanzada no presenta futbolistas deslumbrantes aunque sí hay alguno que merece atención. Como extremo derecho titular suele jugar Ashkan Dejagah (Fulham), jugador que garantiza velocidad, profundidad y pelea. Su reciente lesión ha brindado minutos en su puesto al lateral Heydari y a Gholamreza Rezaei (Persepolis), futbolista rápido y con capacidad de dribling. También empieza a asomar Mohsen Mosalman (Zob Ahan), que con 22 años todavía intenta salir del cascarón. El extremo zurdo, en contraste, tiene pretendientes con características muy diferentes. Masoud Shojaei (sin equipo confirmado a estas alturas) se muestra muy gris en esta demarcación aunque por razones jerárquicas Queiroz insiste en mantenerlo en el once. Mohammad Khalatbari (Ajman) resulta más incisivo y con más capacidad para pisar área mientras que Ehsan Hajsafi (Sepahan) representa la esperanza de la juventud, a sus 23 años comienza a dibujar pinceladas con su zurda. También es joven aunque diestro Karim Ansarifard (Persepolis). Capacidad técnica en los pases, regates y definición lo convierten en un serio candidato al puesto. En lo negativo su aparente frialdad aunque de aquí a un año apunta al once inicial ya que tiene más gol que el resto.

La punta de ataque, en cambio, tiene dueño. Reza Ghoochannejhad (Standard Lieja) solo ha disfrutado de 7 internacionalidades pero en la actualidad ya luce el cartel de indiscutible. Gucci, como le llaman cariñosamente, representa al gremio de delanteros con instinto e inteligencia. Acostumbrado a buscarse la vida en solitario, agradece cuando alguien aparece para asociarse, potenciando sus virtudes. Con la portería rival en el punto de mira parece buen futbolista este Gucci, sin duda el hombre a vigilar de cerca por las zagas rivales. Farzad Hatami (Foolad) suele ser su suplente aunque con escasa participación.

Funcionamiento colectivo

Queiroz ha construido al actual Team Melli basándose en un razonamiento bastante lógico. Sus dos mejores hombres tienen características marcadamente destructivas, por lo que su selección no puede pretender basar su fútbol en la creatividad ni en la posesión. Irán es un equipo de reacción donde las ocasiones de gol deben comenzar necesariamente en un robo. Nekounam se muestra como pieza clave para engrasar el 4-3-3 presionante (disposición a la derecha) en que se convierte el equipo si bien varios de sus integrantes no son especialistas en la materia. Pero Javad siempre está ahí para cerrar la puerta a los pases interiores de los rivales y tácticamente es el elemento alrededor del que gira el equipo y la referencia para sus compañeros. Sin embargo el ejecutor, el que casi siempre consigue el robo milagroso, no es otro que Teymourian. Limitado con el balón en los pies, presiona sin descanso y sin importarle subir a intentar buscar las cosquillas a un central rival cuando intenta sacar la bola. Un perro de presa de los de verdad, de los que muerden en la yugular.

Si se consigue aprovechar una imprecisión del rival entonces la consigna es clara: balones a Gucci para que se busque la vida –ya sea en solitario o intentando asociarse con Jabari o Masoud- o bien buscar la profundidad de Dejagah por la derecha, la otra vía por donde Irán crea peligro. El extremo izquierdo no está consolidado y de aquí a un año sí debería Queiroz cristalizar alguna de las alternativas que maneja, hoy por hoy Ansarifard parece tener bastante buena pinta, aunque Khalatbari y Hajsafi tienen sus armas para intentar convencerle. En cambio parece caminar cuesta abajo Masoud, no acaba de encajar en este rol pese a que en su paso por Osasuna demostró tener fútbol, quizás podría aportar más intercambiando posición con Jabari. En la banda su incidencia en el juego se minimiza.

Cualquier resultado positivo en Brasil supondría otra fiesta como la que se vivió en Gerland aquel verano de 1998

Eso sí, ante una defensa posicionada en estático, Irán tiene mínimas opciones de hacer daño. Los centrales apenas ayudan en la salida de balón, aspecto en el que los mediocentros tampoco alcanzan el aprobado. La imagen típica no es otra que la de un central lanzando un balón largo hacia uno de los extremos o hacia Ghoochannejhad en una de sus caídas a banda. Si se puede aprovechar una segunda jugada entonces aparecen los apoyos pero lo más habitual es ver al receptor del pelotazo a mucha distancia de sus compañeros, inventando verdaderos juegos malabares para controlar una bola que más pronto que tarde se acabará perdiendo en la zaga rival. Las subidas de los laterales únicamente son utilizadas en los encuentros como local y básicamente por el costado izquierdo, parece poco probable que en Brasil se nos descuelgue Queiroz lanzando a sus laterales hacia arriba.

La otra vía a través de la que los iraníes pueden llegar al gol es el balón parado. Los zagueros suelen subir a rematar aunque el verdadero peligro lo lleva Nekounam, que parece tener imán para los rechaces.

Y queda por comentar algún recurso defensivo más, de hecho la inclusión de Ebrahimi en el once como falso extremo ya ha sido utilizada por Queiroz convirtiendo el 4-3-3 teórico en un 5-3-2 por momentos, como en el choque ante Uzbekistán. O también la entrada de Heydari en esa misma posición situando a Montazeri como lateral (disposición a la izquierda). Ambos posicionamientos tácticos tienen como finalidad resguardar más a una zaga que se echa a temblar si la dupla Nekounam-Teymourian es desbordada. Hosseini, Sadeghi y el propio Montazeri no son defensores de primer nivel y si tienen que intervenir mucho será un muy mal síntoma para el Team Melli.

Pero lo cierto es que Irán disfrutará de los estadios brasileños en 2014. Mérito enorme el haber superado a los coreanos, derrotándoles en los dos enfrentamientos directos. Una lástima que la única demarcación que parece tener asegurado el futuro sea la portería. Y es que de los habituales de campo solo Khalilzadeh, Hajsafi, Mosalman y Ansarifard bajan de los 25 años de edad. Aunque analizando este dato fríamente quizás un país con su nivel económico no pueda permitirse trabajar mejor la cantera. Seguramente no pueda ser de otra forma y no queda otra que sacarse el sombrero ante Carlos Queiroz y los suyos. Alcanzar la fase final supone un enorme éxito siempre para el Team Melli. Y cualquier resultado positivo en Brasil , aunque enfrente no estén los estadounidenses, supondría otra fiesta como la que se vivió en Gerland aquel verano de 1998.

