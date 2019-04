El Celtic tira de épica y se clasifica para la fase de grupos

KIM THOMAS HAGLUND (NOR). Amonestó a: Brown, Ledley, Simcevic, Vicius, Cañas y Zenkovich.

ÁRBITRO : KIM THOMAS HAGLUND (NOR). Amonestó a: Brown, Ledley, Simcevic, Vicius, Cañas y Zenkovich.

Se avecinaba un día grande en Glasgow. El Celtic necesitaba, más que nunca, el apoyo de su gente para poder estar un año más en la fase de grupos de la Champions. Los aficionados no defraudaron y, una hora antes del partido, ya empezaban a llenar Celtic Park para el partido más importante de la temporada. Las emociones y uno de los principales sustentos económicos del club estaban en juego en una eliminatoria que, sorprendentemente, se le había complicado al Celtic en Kazajistán tras la derrota en el Astana Stadium. A cinco minutos de que empezase el partido, se vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche. 60.000 gargantas cantaban el You'll never walk alone con más energía que nunca en la temporada para alentar a su equipo, que saltó al campo convencido de sus posibilidades de levantar la eliminatoria, como así se notó en los primeros minutos de un partido que, sin duda, se recordará durante toda la temporada.

Anthony Stokes, que volvía al once tras ser suplente varios partidos, entró por la puerta grande al partido. Las jugadas del Celtic pasaban siempre por él, la referencia en ataque en el partido de hoy, y era el hombre que más peligro creaba. Atrás quedan ya la larga lesión de la temporada pasada y su detención por agredir, presuntamente, a un imitador de Elvis, que habían provocado que el jugador perdiese importancia en el equipo. En el minuto 3, Stokes ya dejó muestra de su calidad cuando, en una jugada por banda, llegó hasta la línea de fondo y cedió el balón a Samaras, que no pudo rematar por culpa de la rápida acción de un defensa kazajo. Fue él también el que tuvo la mejor ocasión del partido en el minuto 13. Aprovechó sus 180 centímetros de altura para rematar con la cabeza un centro perfecto de Forrest, obligando a Mokin a realizar una gran estirada que provocó los lamentos de los aficionados en The Paradise.

Foto: Stokes y Commons, dos de las claves del partido. | UEFA.com, Getty Images.

Unos minutos antes, en el 5', Mokin había intervenido por primera vez en el partido. Lustig, que hoy jugó en el eje de la zaga junto a Ambrose, remató de cabeza un centro de cabeza obligando al portero kazajo a estirarse y enviar el balón a córner. El centro lo haría un hombre clave en el partido, Kris Commons. Trece años de experiencia en el fútbol profesional entre Stoke City, Nottingham Forest, Derby County y Celtic le avalan. A dos días de cumplir 30 años, es uno de los jugadores más experimentados de los Bhoys y eso hace que sea uno de los hombres que marca la diferencia en los partidos más importantes. En el minuto 14 ha demostrado por primera vez en el partido su buena zurda. En una falta en el lateral del área, casi en el pico y perfilada para un diestro, ha estado a punto de sorprender a Mokin con un disparo seco que despejó con problemas el meta del Shakhter.

Se acercaba el descanso y el Celtic no conseguía adelantarse en el marcador. Se acercaban a puerta, creaban peligro y atemorían al rival, sobre todo a base de jugadas a balón parado, pero Mokin se mostraba muy seguro. En el minuto 33, una de las ocasiones más claras del partido tuvo como protagonistas a Commons y Stokes. Se disponían a sacar una falta desde más allá de la frontal. Conversaban para decidir la jugada mientras miraban al portero. Commons cogió carrerilla mientras Stokes se quedaba al lado del balón, preparado para sorprender al meta visitante. Cuando el escocés avanzó hacia el balón, el irlandés disparó con la diestra sorprendiendo a la barrera y a Mokin, que, sin embargo, se lanzó perfectamete para atrapar el balón.

Los nervios aumentaban en Celtic Park. Corría el minuto 44 y su equipo no había conseguido marcar un gol para recortar distancias y tener alguna posibilidad de remontar la eliminatoria y, poco a poco, la probabilidad de que ocurriera disminuía, pero allí estaban Stokes y Commons para levantar los ánimos. El primero tuvo una clara ocasión clarísima que mandó fuera, avisando a los kazajos que el peligro estaba presente. Un minuto después, al filo del descanso, Commons dio el aviso definitivo a los jugadores del Shakhter. Si antes ya tuvo algún disparo destacable que obligó a Mokin a reaccionar, éste acabó por superar al meta. Después de deshacerse de un rival, encaró puerta y, al ver que no tenía oposición, disparó con el alma para colocar el balón en la red, entrando pegado al palo de la portería del equipo kazajo, que veía como sus 44 minutos de resistencia caían para la alegría local.

Aprovechando la dinámica positiva que les dio el gol, el Celtic salió mejor que nunca en la segunda parte. Con sólo dos minutos jugados y tras una jugada de córner que terminó en nada, Samaras demostraría su definición. Con Gary Hooper en el Norwich, el griego se quedó sin su mejor compañero en la delantera, cosa que le obligó a jugar como único punta en algún partido. Hoy, con Stokes acompañándole, volvió a aportar detalles desde la izquierda, creando algunas ocasiones de peligro y siendo objeto de falta en numerosas ocasiones. Un mal disparo de Ledley le sirvió para marcar el gol más importante del partido. Recogió el chut con la zurda, se adelantó el balón y, demostrando su buena definición, batió a Mokin. El gol tiró por los suelos el planteamiento del Shakhter cuando sólo habían jugado dos minutos del segundo tiempo, obligándoles a atacar con más insistencia.

Foto: Samaras disparando para anotar el segundo. | UEFA.com, Getty Images.

Sólo diez minutos después del gol, Commons y Stokes volvieron a combinar para crear peligro. El escocés colocó un centro con su pierna zurda perfecto para que el irlandés rematara. El remate de Stokes, sin embargo, no tendría premio y acabaría golpeando en el palo para el alivio de Mokin, que sufría los ataques visitantes constantemente, mientras que su equipo no conseguía crear peligro, exceptuando algún saque de banda que colgaban al área. De esa forma llegó la ocasión más clara de los kazajos, que despejó bajo palos Adam Matthews, que entraba en el once tras ser suplente en la ida.

En ese momento del partido, el Celtic adoptó una dinámica más conservadora provocada por la creciente presión de los kazajos, que empezaban a atacar con Finonchenko y Khizhnichenko como referentes del equipo, que tiró de ilusión para intentar lograr, como mínimo, un gol que les diera el pase a la fase de grupos, convirtiéndoles así en el primer equipo de Kazajistán en conseguirlo. El Celtic dominaba la posesión, pero especulaba a la hora de crear peligro, intentándolo con más cautela sabiendo que, a esas alturas de partido, un gol en contra hubiese sido terrible para los intereses del equipo de Neil Lennon.

Fue en el 88 cuando el Celtic retomó su ofensiva, con un disparo de Anthony Stokes que se fue desviado. En el 90, cuando el árbitro notificaba que se añadían cuatro minutos al partido, Samaras tuvo su última ocasión en el partido, con un disparo que la defensa kazaja rechazó para la desesperación local. Pero el partido no había finalizado y. en el minuto 92, 60.000 personas explotaron de alegría tras confirmarse la remontada de su equipo, que se ahorró por los pelos la agonía de la crónica, que podría haber acabado en tanda de penaltis.

Stokes, conocedor de la situación, se ofreció para recibir el balón. Cuando lo tuvo, miró atento al frente, viendo dos defensas a la altura de la frontal, tapándole la entrada directa al área. Tiró de valor y empezó a correr hacia los defensores kazajos, a quiénes superó con un buen regate que le dejó sólo en el área, escorado a la izquierda. Como si fuera un extremo, empezó a correr hacia la línea de cal mientras levantaba la cabeza para ver la llegada de un jugador desde segunda línea, James Forrest. Cuestionado constantemente, el joven escocés buscaba confirmarse como un jugador importante en el equipo, al que llegó cuando tenía solamente 18 años como una apuesta de futuro. Vio como llegaba el pase y se mentalizó, sabía que necesitaba acertar en el remate, que sería la última oportunidad del partido. Cuando tuvo el balón delante. preparó la pierna diestra y, con mucha frialdad, colocó el interior del pie para que su disparo se colase en la portería de Mokin, que contempló helado como las esperanzas de su equipo quedaban en nada cuando quedaban dos minutos para que se acabase el partido y empezase, si no hubiese marcado Forrest, la prórroga.

Foto: Stokes y Forrest, asistente y goleador, celebrando la clasificación. | UEFA.com, Getty Images.

En el minuto 94, después de que Forster atrapara una falta servida por los visitantes y la despejara, el árbitro señaló el final del partido para la gloria local, que contrastaba con la tristeza de los jugadores kazajos, que no pudieron resistir a un Celtic que, empujado por su afición, realizó el mejor partido de la temporada para levantar una eliminatoria que parecía perdida tras el 2-0 en la ida, tirando de orgullo, que aplastó la ilusión de un equipo que, a pesar de haber perdido, ha hecho historia al ser el primer combinado kazajo que disputa la fase de grupos de una competición europea (Europa League).

Foto: Samaras consolando a un jugador del Shakhter. | UEFA.com, Getty Images.

Goles del partido:

1-0, Kris Commons

2-0, Giorgios Samaras