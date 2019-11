Liverpool - Manchester United: los reds quieren ganar el clásico para ser líderes

Por encima de los duelos entre equipos de Manchester, o los de Liverpool, el gran duelo para ambos equipos es este. El Liverpool - Manchester United enfrenta a los dos equipos laureados de Inglaterra. A los más potentes del país, a los que más épocas brillantes han acumulado aunque su primera época triunfal llegara a mediados de los cincuenta y con técnicos escoceses: Matt Busby y Bill Shankly.

David Moyes también es escocés. Y llega desde Liverpool, la ciudad del equipo rival, pero a su favor tiene haber sido el orgullo del Everton, el máximo enemigo del Liverpool. Y por supuesto, cuenta con el aval de Sir Alex, que en Old Trafford es casi como tener patente de corso. La Community Shield de agosto contra el Wigan le dio aire al proyecto, que no ha empezado de la mejor forma con las ofertas fracasadas por jugadores deseados y el futuro incierto de Rooney. Ganar al eterno rival sería la mejor de decir que las cosas siguen igual.

La última victoria del Liverpool sobre el Manchester llegó en 2011, con tres goles de Dirk Kuyt que hicieron enloquecer a Anfield, el mismo escenario donde se disputará el clásico de esta jornada. A aquel partido le siguió un empate, y luego tres victorias del Manchester United en los últimos tres encuentros ligueros.

“Es algo más que un partido de fútbol, es una historia de dos ciudades y que está representando a la gente de su ciudad y la historia de esa ciudad”, Rodgers

Las dos primeras jornadas han dejado en Old Trafford cuatro puntos, una victoria sobre el Swansea y un empate contra el Chelsea. Ahora mismo, el Chelsea es líder porque lleva un partido más, pero en Anfield -como el Tottenham- pueden presumir de ser los únicos que han ganado todos sus partidos en esta Premier. Sin duda, esta circunstancia y el esfuerzo exigido para conseguirlo son toda una inyección de moral para encarar el clásico con un optimismo olvidado en el Liverpool desde hace bastante tiempo.

Brendan Rodgers no es escocés, pero tampoco es inglés. El joven norirlandés también llegó a su banquillo tras un período de chico milagro en Swansea. Tras una temporada muy irregular y el duro revés de no clasificarse para Europa, esta temporada empieza bajo la tensión que obliga a asegurar el paso antes de darlo y no volver a caer en los mismos errores. De momento, ha mejorado: el Liverpool no consiguió la primera victoria hasta la sexta jornada, ahora lleva seis puntos en dos partidos. Toca la gran piedra, el Manchester United. En el último encuentro en Anfield, el Liverpool se adelantó en una cita marcada por el conocimiento de la verdad de la tragedia de Hillsborough, pero acabó perdiendo.

Estilos opuestos

Al margen de esas similitudes entre Brendan y David, lo que más les distingue es el estilo de juego. David apuesta por el fútbol directo, no precipitado, pero sin pausa. Con los laterales subiendo, los mediocampistas llegando y todo ello acompañado por un resolutivo Van Persie, que pese a no golear en el último partido sigue siendo una garantía de gol.

Rodgers pretende un fútbol más pausado, más concentrado en la elaboración de ocasiones para poder marcar con facilidad. De momento le falta el gol, solo uno por partido y del mismo futbolista, pero la creación de fútbol ofensivo ha subido un escalón respecto a la temporada anterior. Coutinho y Gerrard lideran un centro del campo que puede marear a cualquiera cuando dominan el balón. Los laterales suben y bajan, al menos uno en cada jugada, y los delanteros no son estáticos.

Goleadores

Solo tres hombres de los que se plantarán en Anfield el domingo han celebrado algún gol en las dos anteriores jornadas. Van Persie y Welbeck para los red devils y Sturridge para los reds. El Manchester podría sonreír más a priori, pero todos sus goles se concentraron en el mismo partido mientras que Sturridge los ha repartido. Es decir, Sturridge ha logrado seis puntos con sus dos goles; Van Persie y Welbeck han logrado tres puntos – el United tiene cuatro- con la suma de sus dobletes.

Robin Van Persie fue el máximo goleador de las dos últimas campañas de la Premier, en la última superó a Luis Suárez aprovechando la sanción del uruguayo. Sturridge ha heredado el puesto de goleador interino mientras regresa Luis, en el United cuentan también con delanteros como Rooney. Sin embargo, entre los jugadores presentes el domingo, el rey de los goles en los clásicos es Steven Gerrard con 7 goles.

Altas y bajas

Rodgers aseguró esta semana que “la Liga es la prioridad número uno, pero este es un club con una tradición que se basa en las competiciones de copas y trofeos”. Aly Cissokho y Kolo Touré tuvieron que ser retirados por lesión. Kolo probablemente estará listo para el domingo, pero Cissokho no podrá jugar. En ataque, Rodgers no contará con más bajas aparte de Luis Suárez, que no puede jugar hasta el 5 de septiembre debido a su sanción de diez partidos.

El Manchester aún tiene varias dudas sobre la convocatoria. Rafael, Hernández y Phil Jones son una incógnita; los dos primeros tienen problemas en el bíceps femoral y Phil Jones se lesionó en la espalda contra el Chelsea. Por otro lado es Darren Fletcher, por una enfermedad intestinal. Rooney también entra en el capítulo de bajas aduciendo una lesión de última hora en la tarde del sábado, lo que se puede interpretar como un posible traspaso ya que no había tenido problemas en toda la semana.

Una historia con 120 títulos

Los de Anfield eran los más que títulos habían ganado hasta hace apenas unos años. En agosto de 2005, el Liverpool ganó la Supercopa de Europa, su título número 57, y en mayo de 2006 levantó la FA Cup, su título 58. La cuenta en Anfield se frenó en seco y Ferguson aprovechó para poner al Manchester United por delante en agosto de 2011 con la Community Shield, 59 títulos. El Liverpool empató en 2012 con una Carling Cup (hoy Capital One), pero Sir Alex se retiró y aseguró que “mi gran desafío no es lo que está pasando ahora, mi gran desafío era bajar al Liverpool de su jodido pedestal. Y podéis escribir eso”, cuando salió por última vez de Old Trafford el Manchester United tenía 60 títulos –uno más que el Liverpool- y su sucesor David Moyes –también escocés- ha elevado la cifra a 61, dos más que el Liverpool.

Posibles onces

