Mourinho tendrá su propia serie de televisión

El entrenador del Chelsea, José Mourinho, no deja de sorprender a sus seguidores. Ahora será la estrella de una serie de dibujos animados que se transmitirá en Portugal. Aunque el entrenador no participará de manera directa en la realización de la serie, no tuvo problema en ceder sus derechos de imagen para que Sports Stars Media pudiese producir esta nueva caricatura.

La empresa productora de la animación divulgó parte de el comunicado de Mourinho donde cedía sus derechos de imagen para la serie; "La serie combina entretenimiento y educación. Me enorgullece formar parte de este proyecto" dijo el entrenador.

Esta serie llevará el nombre de "Mourinho and the special ones" y el entrenador dirigirá a un equipo de jóvenes futbolistas. La productora no le ha perdido pisada al Mou de la vida real, el personaje en la serie viste con su habitual traje negro, sin corbata y con gesto muy serio. Según Stars Media, la caricatura se basa en la capacidad de liderazgo de José Mourinho; el objetivo principal de esta serie animada es transmitir la idea de que cualquier niño puede ser un "special one".

La serie constará de 26 episodios y por ahora solo se emitirá en Portugal, aunque la productora espera que esta caricatura se expanda a España, Reino Unido, Francia, Alemania, México, Brasil, Canadá y Estados Unidos.