Resultado Bayern Múnich - CSKA Moscú en la Champions League 2013 (3-0)

22:50 Aquí termina la retransmisión del Bayern Múnich 3-0 CSKA Moscú. Esperamos que hayan disfrutado del partido y les citamos en Vavel.com para disfrutar de toda la emoción de la Champions League. ¡Muchas gracias por su atención y hasta pronto!

22:45 El Bayern Múnich encontró a un rival muy débil en su primer compromiso de la máxima competición continental. El CSKA no entró en el partido en ningún momento y el Bayern mandó a placer. Sin hacer un fútbol espectacular, el Bayern Múnich fue superior y dominó todas las facetas del juego. Alaba, Mandzukic y Robben marcaron para los de Guardiola.

22:40 Primeros tres puntos en el grupo D para el vigente campeón de la Champions:

(Foto: @FCBayern).

22:35 ¡Termina el partido en el Allianz Arena de Múnich!

22:34 Primer disparo entre los tres palos del CSKA en el minuto 93. Su autor, Tosic.

22:31 3 minutos de añadido. Sigue el Bayern con la posesión total. El CSKA, encerrado en su campo.

22:27 ¡Apunto de marcar Shaqiri tras un buen centro de Müller!

22:25 Minuto 85 de partido. Partido plácido para el Bayern Múnich ante un rival prácticamente invisible.

22:23 El CSKA se rinde ante el dominio del Bayern. El conjunto alemán toca y toca el balón esperando el final del partido.

22:20 Última substitución también para Guardiola. Se retira del campo Robben y ingresa Shaqiri.

22:18 En las filas del CSKA, última substitución. Entra Milanov y se va Zuber.

22:17 Sigue el carrusel de cambios en el partido. Se va Mandzukic y entra Pizarro.

22:15 Substitución en el CSKA. Se va Musa y entra Bazelyuk.

22:13 Gol y asistencia de Alaba, el mejor jugador del Bayern hasta el momento.

22:13 Entra al campo Bastian Schweinsteiger, que vuelve tras su lesión. Se retira Toni Kroos.

22:12 Excelente asistencia de cuchara de David Alaba, que deja a Robben solo ante el portero. El holandés no falla y sentencia el partido con el 3-0.

22:09 ¡GOOOOOOOOL de Arjen Robben!

22:05 El avance de líneas del CSKA propicia mayores espacios en su zona defensiva. El Bayern Múnich puede matar el partido en cualquier momento.

22:02 Otra llegada peligrosa de Mario Madzukic que ataja Akinfeev tras un gran pase largo de Dante.

22:00 Más intenso el CSKA en este segundo tiempo. Los rusos lo intentan pero no consiguen crear peligro. Sigue cómodo el Bayern.

21:57 Disparo lejano de Robben, sin problemas esta vez para Akinfeev.

21:55 La ocasión de Robben:

21:54 No cambia el desarrollo del partido. Dominio del Bayern Múnich y dificultades para la creación ofensiva del CSKA Moscú.

21:50 Remate muy fuerte de Robben tras un rechace en el área de los rusos. Akinfeev despeja con suerte.

21:48 Intenta mantener la posesión el CSKA, que avanza un poco sus líneas, muy atrasadas en la primera mitad.

21:46 Empieza la segunda mitad en el Allianz Arena de Múnich.

21:45 Substitución en el CSKA. Entra Tosic y se retira Vitinho.

21:43 Los dos goles del Bayern en la primera mitad llegaron a balón parado.

21:37 Imagen de la celebración del segundo gol del Bayern.

(Foto: @FCBayern).

21:34 Aunque tampoco muestra un juego brillante, partido sin complicaciones para el Bayern Múnich. El CSKA salió con miedo al césped y tan sólo tuvo diez minutos buenos, con una llegada de Vitinho. El resto del encuentro, dominio total y llegadas del Bayern. Muy cómodo con el 2-0.

21:31 Descanso en el Allianz Arena. 2-0 para el vigente campeón de la Champions.

21:30 Tranquilidad en las filas del Bayern. Con el 2-0 el equipo de Guardiola mantiene la posesión ante la poca presión del CSKA.

21:25 ¡GOOOOOOOOL de Mario Mandzukic con la cabeza, tras un magnífico centro de una falta lateral ejecutada por Robben!

21:23 Otra ocasión de oro para Mario Mandzukic. ¡Remate al palo del delantero croata tras una peinada de Ribery!

21:23 Estadísticas del encuentro en sus primeros 30 minutos:

(Foto: @FCBayern).

21:19 El CSKA Moscú mejora su juego. En una jugada larga de posesión, Vitinho acaba disparando desde lejos.

21:16 El delantero centro del Bayern, Mario Mandzukic, ha tenido dos ocasiones con la cabeza, una de sus especialidades.

(Foto: @FCBayern).

21:15 Minuto 30 de partido, sigue el 1-0.

21:14 Se recupera Rafinha y vuelve al campo.

21:13 Lesión de Rafinha tras una dura entrada. Calienta Bastian Schweinsteiger y el Allianz lo ovaciona de manera espectacular.

21:10 Baja un poco el ritmo del Bayern, contagiado por el poco ritmo del CSKA. La salida del conjunto alemán ha sido muy potente.

21:05 Tiro desde la banda derecha de Rafinha que se va desviado por muy poco. Se suceden las ocasiones para los bávaros.

21:05

The visitors have barely touched the ball yet. The movement of all the Bayern players has been fantastic so far (17.) pic.twitter.com/W186MiBLkh