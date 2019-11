Tottenham - Tromsø, así lo vivimos

Hasta aquí la retransmisión del Tottenham vs Tromsø. Gracias por seguir el partido por VAVEL.com. En pocos minutos estará disponible la crónica del partido. ¡Hasta otra!

Victoria merecida desde el primer minuto del Tottenham. Los hombres de Villas-Boas no han necesitado hacer gran cosa para marcar 3 goles al Tromsø, que pocas oportunidades tuvo de marcar un gol. Defoe adelantó a los spurs con un bonito gol y minutos más tarde marcó su segundo gol con una gran definición. Los noruegos nada podían hacer, el barco hacía agua por todos lados. No obstante, el encuento entró en cierta igualdad a medida que el Tottenham iba desinflándose, pues no hacía falta humillar a un rival que pese a ir perdiendo y no tocar el balón nunca ha hecho una entrada fuerte. A pocos minutos para el final Eriksen marcó el golazo de la jornada. Un gol de bella factura que no pudo evitar Salhman, el hombre más destacado del Tromsø.

90'+2' - ¡SE ACABÓ EL PARTIDO! ¡GRAN VICTORIA DEL TOTTENHAM!

90' - El colegiado añade 2 minutos.

88' - Con un abultado resultado en contra es digna de mención la intensidad del Tromsø a la hora de presionar. Si es necesario corren rapidamente a presionar a Lloris.

86' - ¡GOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOLAAAZOOO DE ERIKSEN! El nuevo fichaje del Tottenham se deshace de su defensor y chuta con pierna derecha para introducir el balón a la escuadra izquierda. El vuelo de Salhman es inútil.

84' - Córner para el Tromsø que despeja la defensa. La posesión ahora es de los noruegos.

82'- Paulinho pone un centro desde banda izquierda que nadie remata. El cuero se pierde por línea de fondo.

80' - El partido está más que sentenciado. Tanto spurs como Tromso no acaban de llegar a finalizar sus acciones.

77' - SUBSTITUCIÓN| Andersen entra por Drague. Tímida actuación del jugador del Tromso.

73' - Paulinho ya se hace notar. Control antológico de balón, regate y pase en largo al lado contrario para Lamela, que pierde el esférico.

71'- SUBSTITUCIÓN| Se va Holtby con una gran ovación y entra Paulinho. Villas-Boas busca mantener la estabilidad en el medio del campo. No conviene arriesgar.

70'- Córner para el Tottenham. Los ingleses acaban jugando el balón hacia atrás. Parece que los spurs no quieren abusar de su rival.

67' - Primer córner a favor del Tromso. Lloris despeja de puños y Kaboul acaba de despejar. Los noruegos intentan tener el balón.

63' SUBSTITUCIÓN| Eriksen sustituye a Dembelé. El habilidoso belga lo ha intentado de todas las maneras pero no ha visto portería. Sí ha cuajado un buen partido.

61' - Pitrarch imita a Dembelé y lo intenta desde lejo, también con el mismo resultado que el belga.

60' - SUBSTITUCIÓN| Antonsen entra por Koppinen.

60' - Amarilla para Johnsen por una entrada a Dembelé.

58' - Dembelé lo vuelve a intentar desde lejos, esta vez desde 30 metros. El balón se marcha muy alto.

54' - Lloris toca el primer balón del partido proveniente de una falta sacada por el Tromso.

52' - Taconazo de Holtby para Lamela que regatea a un zaguero. Los ingleses se han relajado y no imprimen un ritmo tan alto como en la primera parte.

49' - Holtby está haciendo fácil lo difícil. El alemán combina con Sigurdsson para introducirse dentro del área al mismo tiempo que baja el balón. Córner para el Tottenham que despeja el Tromso.

47' - Empieza fuerte el Tottenham. Cada jugada levanta la ovación de la hinchada. Entre Defoe, Sigurdsson y Lamela llegan al área y Kaboul, en carrera desde la defensa, chuta para que impacte en un defensor.

46'- SUBSTITUCIÓN| Johnsen entra por Bendiksen.

46' - ¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE!

Jermaine Defoe justo en el momento que eleva el balón para marcar el primer gol del encuentro.(Foto: Twitter Tottenham).



Una pausa y volvemos para narrar la segunda parte de este previsible Tottenham - Tromso.

Siguiendo el guion previsto, el Tromso no ha podido contener demasiado tiempo a la calidad de los ingleses. Holtby, Sandro y Lamela se han adueñado del esférico rapidamente con transiciones rapidas a un toque evitando las piernas de los zagueros noruegos. Defoe está siendo fundamental para el Tottenham cayendo a las bandas y originando ocasiones. Las defensas spurs no están teniendo trabajo y se vuelcan en ataque. Ondrasek no ha tocado demasiados balones ya que ningún jugador del Tromso puede hacer dos pases seguidos. El partido está más que decidido.

45' - ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! El colegiado no añade ni un solo minuto a un encuentro que solo ha tenido un dueño: el Tottenham.

43' - ¡ESTIRADA DE SALHMAN! Sandro abre el juego a la banda sin mirar y el balón llega a Defoe. El ariete planta a su defensor y tira con rosca al palo largo para que el meta vuele y desvíe el balón. Pudo hacer hat-trick.

40' - Interesante el papel de Defoe en el equipo. Relegado al banquillo por la llegada de Soldado, el inglés está reivindicándose a las mil maravillas. No solo se limita a remata sino que baja a recibir balones y cae en banda.

38' - SUBSTITUCIÓN| Vertonghen entra por el lesionado Rose. El lateral estaba haciendo un gran partido perforando la banda izquierda.

37' - Ante la poca oposición del rival, Kaboul se llena de coraje y sale de la cueva para subir con el balón controlado hasta la frontal. No le queda más remedio que repartir juego y volver a su posición.

36' - El Tromso no huele la pelota. Como estaba previsto, los noruegos están atrás esperando robar balones.

34' - Parece que Rose tiene molestias en el pie y no puede seguir. Vertonghen saltará al campo. El Tottenham de momento con uno menos en el campo.

30' - Las bandas del Tottenham están teniendo una importancia tremenda en el transcurso del partido. Los laterales Rose y Dawson no están teniendo trabajo en defensa y suben por la banda sin problemas. Por el centro, Lamela y Holtby reparten el juego.

29' - ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE DEFOE! ¡Qué bien está jugando el Tottenham! Larga posesión de los ingleses y Holtby visualiza el desmarque de Defoe hacia dentro del área. El alemán, a 20 metros de su compañero, envía un pase raso pero fuerte que se cuela entre las piernas de los zagueros para que el delantero inglés defina ante Salhman.

26' - Salhman está siendo el mejor jugador del Tromso. El meta noruego está teniendo trabajo y resuelve bien todas las acciones. Seguro por alto.

24' - Córner a favor del Tottenham. Kaboul remata fuera. Es poco probable que el partido acabe con el marcador actual.

21' - ¡GOOOOL! ¡GOOOOOLAZO DE DEFOE! Lo veníamos diciendo. La superioridad del Tottenham es aplastante y con poco llegan al área noruega. Una pérdida del Tromso en el medio del campo propicia que Lamela filtre el balón en el área y Defoe marque con una magnífica vaselina.

18' - Buena oportunidad para los spurs. La suerte favorece a Sandro, que se lleva un rebote en la frontal para ceder a Sigurdsson. El islandés chuta girando sobre si mismo y el meta atrapa sin problemas. Poco a poco, el Tottenham se va haciendo amo y señor. Se masca el gol.

17' - Dembelé lo intenta desde 25 metros pero el tiro sale alto.

16' - La presión del Tromso es asfixiante. Con la velocidad a la que van a presionar al Tottenham crean huecos que los ingleses están sabiendo aprovechar. La grada anima a los suyos.

12' - El Tottenham domina claramente. Los noruegos están metidos en su campo tratando de robar el balón a los spurs, que lo esconden y combinan con facilidad. Por el momento no ha habido jugadas de peligro.

9' - Los ingleses fuerzan su primer córner. Sin peligro para los noruegos.

7' - Mal cambio de juego de Dawson, Causevic corta y refugia el balón en los defensores.

5' - Defoe casi se cuela entre los centrales. Fojut despeja contundentemente.

3' - Los noruegos comienzan dominando el balón. Es el primer partido como titular de Erik Lamela.

21.05 - ¡COMIENZA EL PARTIDO!

21.02 - Los futbolistas ya están sobre el verde. La sintonía de la Europa League retumba en el estadio acallada por los aficionados spurs.

21. 00 - Los jugadores ya están listos para saltar al terreno. Suena la música de Star Wars en White Hart Lane. Increíble ambiente en Londres.

20. 57 - Los ingleses son los claros favoritos para ganar el encuentro pues la calidad entre ambos equipos dista enormemente. Por este motivo, es probrable que el Tromsø inicie el partido con todos sus hombres atrás y un punta preparado para iniciar el contragolpe. Aun así, los noruegos no tienen nada que perder y puede que salgan a jugar de tú a tú.

20.47 - XI Tromsø: Sahlman, Fojut, Kristiansen, Moldskred, Causevic, Koppinen, Bendiksen, Drage, Ondrasek, Johansen, Pritchard

20.46 - ¡Ya tenemos las alineaciones¡ XI Tottenham: Lloris; Naughton, Dawson, Kaboul, Rose; Dembele, Sandro; Lamela, Holtby, Sigurdsson; Defoe

20.42 - DATO| El Tottenham solamente perdió un partido en la pasada edición de la Europa League. Fue contra el Inter por 4 -1; no obstante, pasaron a la siguiente ronda porque los ingleses endosaron al Inter un 3 -0 en White Hart Lane.

20.39 - DATO| No es la primera vez que el Tottenham juega con un equipo noruego. Hace 41 años, los londinenses se enfrentaron al Lyn en UEFA . El cómputo global de la eliminatoria fue 12- 3.

20.35 - CURIOSIDAD| Varios noruegos han jugado han defendido los colores del Tottenham: Erik Thorstvedt, Espen Baardsen, Oyvin Leonhardsen, Frode Grodas y Roger Nilsen, que también jugó en el Tromsø. (Foto: Twitter Tottenham).

20.32 - DATO| Los noruegos han perdido sus últimos partidos como visitante en la Tippeliagen. Esta racha negativa hace todavía más favorito al Tottenham.

20.26 - CURIOSIDAD| El apodo del Tromsø es gutan, que traducido al español quiere decir mantecosos.

20.25 - DATO| Actualmente, solo un británico forma parte de la plantilla del Tromsø: Josh Pritchard.

20.23 - DATO| Solo ocho jugadores han jugado todos los partidos que ha disputado el Tromsø en la presente edición de la Europa League, ya sea de inicio o saliendo desde el banquillo: el portero Marcus Sahlman; los zagueros Ruben Kristiansen y Miika Koppinen; los centrocampistas Thomas Bendiksen, Thomas Drage, Magnus Andersen, Remi Johansen y el ariete Zdenek Ondrasek.

20. 20 - DATO| El Tromsø es el décimo equipo de toda la Europa League 13/14 que más córners ha forzado con un total de 37.

20.17 - Ya está todo prepado en White Hart Lane para acoger el debut del Tottenham y el Tromsø. (Foto: Twitter Tottenham).

20.15 DATO| El Tromsø es el mejor equipo septentrional del mundo. Su sede se encuentra en el Círculo Polar Ártico.

20.13 - Es curiosa la historia de cómo se clasificó el Tromsø. El Besiktas, rival al que se enfrentaron los noruegos en la fase de clasificación, fue excluido por la UEFA de la Europa League 13/14 por haber amañado partidos. Los turcos recurrieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y dicho organismo desestimo el recurso de las “águilas rojas”. No fue hasta el mismo día del sorteo de la fase de grupos que se conoció que el Tromsø sería el equipo que remplazara al conjunto blanquinegro.

20. 12 - Vayamos con algunos datos sobre los dos protagonistas del encuentro.

20. 07 - Antes de comenzar a contar curiosidades de ambos conjuntos os dejamos la previa de VAVEL del Tottenham vs Tromsø.

20. 05 - Los noruegos también han sufrido bajas a lo largo de la semana. El defensa Norbye no podrá jugar al haberse roto la nariz contra el Rosenborg; a su vez, Andersen es duda para el partido. Fojut y Kristiansen deberían estar a punto para poder disputar el partido en Londres.

20. 02 - El Tromsø, por el contrario, no tiene unos avales tan sólidos. Los noruegos se encuentran el 209º puesto del ranquin UEFA, a una distancia abismal de su rival. En la Tippeligaen, que consta de 16 equipos, se encuentra en el decimotercer puesto. Eso sí, en su último partido gano al líder de la liga noruega, el Rosenborg, con un resultado de 1-0.

19. 59 - Villas-Boas, consciente de la superioridad de su equipo, podría hacer varios cambios en su esquema. El más destacado sería el debut de Chiriches, que acaba de conseguir el permiso de trabajo. Por otro lado, Roberto Soldado empezaría el partido en el banquillo y su sustituto sería Defoe.

19. 57 - El Tottenham llega al choque con varias bajas. André Villas-Boas no podrá contar con Lennon, que sufre una lesión en el pie que lo ha mantenido apartado desde el comienzo de liga; Chadli, que todavía sufre molestias en su abductor; Ettienne Capoué, con dolor en el tobillo y, por último, Adebayor, que sigue entrenándose con el filial de los londinenses.

19. 55 - Antes de comenzar con datos y curiosidades repasemos como llegan los equipos al choque. Los anfitriones, claros favoritos para llevarse el partido, se sitúan en el 24º puesto del ranking UEFA. En la Premier League los spurs se encuentran en tercera posición al haber cosechado 9 puntos en 4 partidos. Su última victoria fue contra el Norwich City (2-0) con dos goles de Sigurdsson.

19. 53 - El escenario del choque será el mítico White Hart Lane, situado al norte de Londres. No se espera lleno; no obstante, las graderías estarán repletas.

19. 52 - El partido corresponde a la primera jornada de la fase de grupos, concretamente al Grupo K, de la Europa League 13/14. El balón comenzará a rodar a las 21:05.

19. 50 - ¡Muy buenas tardes a todos! Damos comienzo en VAVEL.com al directo en el que narraremos el Tottenham Hotspur - Tromsø .