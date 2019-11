Benfica - Olympiakos: primer asalto en busca del segundo puesto

Pasadas las dos primeras jornadas del torneo, en el grupo C se va dilucidando el papel que tendrá cada equipo. Y, hasta el momento, todo transcurre dentro de lo previsto. El PSG es líder con 6 puntos, el Anderlecht es colista con el casillero de puntos a 0, y Benfica y Olympiakos están empatados con 3 puntos. Es por eso por lo que este doble enfrentamiento (en la siguiente jornada ambos equipos se verán las caras en el Pireo) adquiere mucha importancia.

El Paris-Sant-Germain parece intocable tanto para Benfica como para Olympiakos, los portugueses cayeron en la ciudad de la luz por 3-0, mientras que los griegos cayeron en casa por un contundente 1-4. Por contra, los dos contendientes en da Luz han demostrado ser superiores al Anderlecht, los de Jorge Jesús vencieron en casa por 2-0 a los belgas, por su parte, el conjunto de Míchel consiguió una convincente victoria en Bruselas por 0-3, destacando Mitroglou con un hat-trick. Las cuentas son sencillas, el que consiga vencer los dos partidos, tanto en da Luz como en el Georgios Karaiskáki, estará en octavos de final, incluso tendría alguna opción de pelearle el primer puesto al PSG. Siendo el partido en Lisboa, el Benfica no puede permitirse una derrota, ya que significaría viajar al infierno griego con la presión de necesitar prácticamente de forma imperiosa una victoria.

El Benfica llega con dudas, el Olympiakos imparable en Grecia

Por todos es conocido el mal arranque de temporada del Benfica, demostrando ser un equipo vulnerable lejos de da Luz, y fallando en encuentros que, a priori, parecían sencillos. También algún problema extradeportivo como el suceso de su técnico, Jorge Jesús, enfrentándose a la policía en Guimaraes. A parte, también las lesiones se han cebado con los encarnados, destacando la baja de larga duración de uno de sus mejores hombres como es Salvio. Conforme han pasado las jornadas, en Liga Zon Sagres, el Benfica ha ido siendo un equipo más regular, aunque es cierto que sigue dejando dudas. En Champions cumplió ante el Anderlecht, y cayó derrotado por 3-0 en el Parc des Princes ante el PSG. En el pasado fin de semana, el Benfica superó con un pobre 0-1 al Cinfaes en la tercera ronda de la Taça de Portugal, un partido en el que destacó el canterano Ivan Cavaleiro, que parece irá teniendo más oportunidades proximamente. De hecho, Cavaleiro ha estado presente en el último entrenamiento del Benfica, por lo que las posibilidades de que entre en la convocatoria para el partido contra el Olympiakos aumentan.

El Olympiakos, como viene siendo costumbre en los últimos años, es líder de la Superliga griega, en la que sólo el PAOK es capaz de mantener su ritmo. El conjunto dirigido por Míchel tan sólo ha cedido un empate en las primeras ocho jornadas de su campeonato doméstico. Sus dos últimos encuentros ligueros se saldaron con goleadas a favor, 6-0 al Veria y 1-4 al Platanias, con 4 goles de Mitroglou entre los dos partidos. El ariete heleno lleva la friolera de 10 goles en ocho partidos, y está bien secundado por Saviola, con 5 tantos para el argentino. En Copa, el Olympiakos ya está inmerso en la segunda ronda, en la cual se enfrenta al Fokikos, equipo de segunda división. Los del Pireo sentenciaron la eliminatoria en la ida ganando por 5-1. En Champions, perdió en casa por 1-4 en la primera jornada ante el PSG, y se repuso ganando en la segunda fecha en Bruselas al Anderlecht por 0-3. Este encuentro significará el regreso del portero español Roberto Jiménez al estadio da Luz, en el que jugó para el Benfica en la temporada 10/11, siendo una experiencia de no muy grato recuerdo para el hoy arquero del Olympiakos. También habrá otro regreso, el de Javier Saviola, que sí dejó huella en los aficionados benfiquistas.

Jorge Jesús debería poner en liza todo su arsenal disponible, ya que, tras el parón por las selecciones, el técnico luso hizo numerosas rotaciones en Taça. De los jugadores habituales en el Benfica, solo Ruben Amorim y Djuricic participaron en la victoria ante el Cinfaes, el resto de futbolistas que disputaron dicho encuentro o bien apenas están contando para JJ, o eran jugadores del filial. Artur volverá a la portería, después de su suplencia en el torneo copero. En la defensa, la gran duda reside en quién ocupará el lateral diestro, Maxi Pereira y André Almeida pelean por dicho puesto, aunque parece que el flamante internacional portugués le ha ganado la partida al uruguayo. Después de la plaga de lesiones en la línea de 3/4, todo apunta a que Enzo Pérez, como ya hizo ante el Estoril, volverá a ser la pareja de baile en el doble pivote de Matic. En el apartado ofensivo, Nico Gaitán parece que tiene su sitio asegurado, tras haber superado la lesión que le tuvo apartado en los primeros partidos de la temporada. Cardozo será el encargado de hacer los goles, aunque parece una incógnita saber si le acompañará otro ariete como Lima, o si bien Jorge Jesús decide jugar con un mediapunta por detrás del paraguayo. Ese mediapunta no podrá ser Markovic, que al igual que sus compatriotas Sulejmani y Fejsa (ex Olympiakos), no estará disponible para su entrenador.

Por su parte, Míchel lo tiene claro: "Vamos a por lo obvio, a alcanzar un buen resultado, y para tener éxito debemos entrar en el estadio da Luz centrados desde el primer minuto". El técnico español no cambiará el esquema que le está funcionando, el 4-4-2. En la portería griega no hay dudas, Roberto será el encargado de defender el arco. Las principales dudas las encontramos en la defensa. Leandro Salino (ex Braga) y Maniatis pugnan por el lateral diestro. En el centro de la zaga Manolas parece fijo. El doble pivote Ndinga - Samaris también parece inamovible. Por un costado partirá Weiss, que está causando muy buena impresión en este arranque de temporada. La otra banda no tiene un dueño claro, y Fuster y el nigeriano Olaitan se dispután un puesto en el once titular. La delantera tampoco ofrece dudas. La dupla Saviola - Mitroglou está funcionando a las mil maravillas, con el argentino jugando por detrás del griego. Las cifras goleadores de Mitroglou en este arranque de temporada asustan.

El último precedente favorece a los griegos

Benfica y Olympiakos llevan 20 años sin enfrentarse en la Champions League. En 1973 se vieron las caras en la primera ronda, con doble victoria benfiquista, 1-0 en Lisboa y 0-2 en el Pireo. Justo una década después se repetiría dicho choque en segunda ronda de la, llamada por entonces, Copa de Europa. En aquella ocasión, en tierras helenas la victoria sería para el Olympiakos con un ajustado 1-0, mientras que en Portugal los lisboetas vencieron con un contundente 3-0. El último partido en el que se midieron ambas escuadras data de 2008, en la fase de grupos, cuando sólo se disputaba un partido contra los rivales de grupo, sin ida y vuelta. En el escenario en el que se disputará el encuentro de UCL, el Olympiakos goleó por un claro 5-1.

Éste será el primer asalto de un combate que tendrá dos, el que golpee tendrá muchas opciones de pasar a octavos de final, aunque aún quedará otro encuentro en tierras griegas. Para este choque, el Benfica parte con algo de favoritismo, por plantilla y por el factor cancha, aunque el inicio de temporada de los dos protagonistas augure lo contrario.

Posible once titular de los dos equipos: