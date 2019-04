Apuntes del fin de semana del fútbol europeo

No es normal que el Bayern lleve un año entero sin perder un partido en la Bundesliga ni tampoco lo es que el Arsenal siga ganando y vaya primero en la Premier League con Wenger en el banquillo o que el Milan siga dándose de bruces contra la misma pared (esto ya es más normal en los últimos años) . Aun así, también han pasado más cosas. Y más raras:

Klopp y la varita

Es normal que se ciernan dudas sobre el proyecto de un equipo cuya máxima estrella abandona el club debido a sus aspiraciones cada vez más elevadas. No es tan normal que, una vez ocurrido esto, la línea positiva de resultados no solo se mantenga sino que se supere y, con ello, las expectativas. Y ya es muy raro que, después de tres temporadas vendiendo sus jugadores clave, mantenga su nivel de excelencia. Pues al Borussia Dortmund de Klopp le está ocurriendo. Pasó con la salida de Sahin al Madrid, buque insignia de aquel primer BVB. Luego fue Kagawa y este verano, Götze. Si hace unas semanas hablábamos del mal momento que parecía atravesar el segundo equipo más poderoso de la Bundesliga, ahora mismo parece que se ha disipado cualquier atisbo de desconfianza. Klopp renovó hasta 2018 y con ello, las esperanzas borussers de seguir haciendo historia y disfrutando partido tras partido.

Que haya renovado Klopp hasta 2018 es un síntoma muy positivo en Dortmund

El caso es que a pesar de haber prescindido temporada tras temporada de sus piezas más importantes, Klopp sigue dando con la tecla. Es cierto que la columna vertebral aún perdura (Hummels – Reus – Lewandowski) pero a pesar de que parece que tiene fecha de caducidad, da la sensación de que el técnico alemán ya maneja otras opciones. La goleada ante el Stuttgart fue más un espectáculo que un partido de fútbol pero dejó claro que el Dortmund no ha perdido verticalidad, en todo caso ha aumentado. Lewandowski, que parece contar los días para jugar con el máximo rival, quiere dejar huella. Marcó un hat trick y ya lleva nueve goles en once partidos.

"¡Siéntese que empieza!"

No es normal que meta gol un portero. Ciertamente, es complicadísimo. Mucho menos normal es que lo haga desde su portería, de campo a campo. Es prácticamente imposible. Pero que lo haga a los 12 segundos de comenzar el partido es, en definitiva, imposible. Asmir Begovic lo hizo. Sin querer, pero lo hizo.

Debió de ser duro para el espectador perderse el gol de Begovic simplemente por llegar tarde

Uno ve el vídeo del gol y se da cuenta de la involuntariedad del asunto. El guardameta despeja el peligro y ni siquiera tiene como principal objetivo encontrar a su delantero. Los centrales del Southampton, como cualquiera de los aficionados que ya se habían sentado en las butacas del Britannia (debe de ser muy duro asistir al partido y no ver un gol que no vas a volver a ver en tu vida en ningún campo de fútbol por llegar tarde) suponían que el balón acabaría en las manos de Boruc, portero del Soton. El bote le sorprendió y el balón ya estaba dentro de la portería visitante. Gol del Stoke. Llamativo que al segundo equipo menos goleado de las cinco grandes Ligas le marquen gol de esta forma.

Se llama Domenico y está cedido por la Juve

No es normal que un delantero marque un hat trick en un partido. Menos aún que lo haga un joven de 19 años en la Serie A. Y ya, para poner el colofón final, que marque el último gol en el descuento de penalti dando la victoria al Sassuolo. Berardi anotó tres goles en casa de la Sampdoria en un partido rebelde, en los que suceden cosas. En el descanso se avecinaba un encuentro normal. 1-0 para los locales y con el partido encarrilado. Pero la expulsión de Da Costa, la posterior remontada del recién ascendido Sassuolo y el gol en el descuento del propio Berardi lo convirtieron en un partido especial. Sirve para confirmar al jovencísimo delantero como promesa del fútbol italiano. Lleva cinco goles en siete partidos y, aunque cuatro de ellos hayan sido desde la pena máxima, en la Juve ya se frotan las manos con la cesión. Es el único delantero de 19 años o menos que ha marcado un hat trick esta temporada en las cinco grandes ligas.

A pesar de ser Berardi el protagonista, no se puede dejar de hablar del fin de la proeza capitalina. Finalmente fue Cerci quién se rebeló contra lo establecido. La Roma no pudo conseguir su 11ª victoria en once partidos y acabó empatando ante el Torino y encajando el segundo gol de la temporada. Eso sí, sigue invicto y afronta una serie de partidos ante rivales “menores”. El primer escollo, el Sassuolo de Berardi en el Olímpico.

El Lille y Vincent Enyeama

No es normal que el Lille de René Girard tan solo haya encajado goles en tres partidos habiendo jugado doce. Bueno sí, sí lo es si tienes un portero tan bueno como Enyeama. Rompiendo con el tópico sobre los guardametas africanos, Vincent Enyeama es uno de los artífices de la gran fortaleza defensiva del Lille. Ayer le paró todo y más a Falcao. El colombiano acabó desquiciado y Ranieri dio entrada a Riviere metiendo más pólvora para encender la mecha. Nada. Ayer se toparon con Enyeama, como tantos delanteros en este inicio de campeonato en Francia.

No tiene una carrera dilatada ni con proyección internacional pero su nivel tumba el tópico sobre los porteros africanos

La suya es una historia curiosa. No es joven, por lo que su carrera futbolística seguramente no llegue a las cotas más altas. No es europeo ni juega en ninguna selección potente, sino que defiende la portería de Nigeria, por lo que no podrá brillar en ningún Mundial (ganó la Copa África en 2013). Y, por si fuera poco, nunca ha jugado en un club de nivel internacional. Tan solo ha jugado en su país y en Israel. El Lille está siendo su salto a la fama. Y su idilio en la portería del Métropole no parece tener un fin cercano.